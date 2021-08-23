29 августа во дворе культурного центра «Типография» пройдет второй летний «Типасеконд».

Смысл в том, чтобы уже не нужные кому-то вещи, обувь, аксессуары, книги, домашние растения или предметы для дома стали нужными кому-то новому!



Помимо основной цели, конечно, будет еще и повод просто отдохнуть или узнать что-то новое. На улице будут играть диджеи, а внутри — лекции и мастер-классы на темы zero waste, DIY и осознанного потребления.

Места для продавцов уже все заняты, НО мы ищем тех, кто смог бы включиться в активности.



Если вам интересно:

сделать мастер-класс по переделке старых вещей;

лекцию о том, как найти сокровища на блошиных рынках;

либо о расхламлении своего пространства;

что-то другое на смежную тему.

Заполняйте форму и ждите ответа. Подробнее по ссылке.