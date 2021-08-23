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Типасеконд

Типасеконд

29 августа во дворе культурного центра «Типография» пройдет второй летний «Типасеконд».

Смысл в том, чтобы уже не нужные кому-то вещи, обувь, аксессуары, книги, домашние растения или предметы для дома стали нужными кому-то новому!
 
Помимо основной цели, конечно, будет еще и повод просто отдохнуть или узнать что-то новое. На улице будут играть диджеи, а внутри — лекции и мастер-классы на темы zero waste, DIY и осознанного потребления.
 
Места для продавцов уже все заняты, НО мы ищем тех, кто смог бы включиться в активности.
 
Если вам интересно:
 
  • сделать мастер-класс по переделке старых вещей;
  • лекцию о том, как найти сокровища на блошиных рынках;
  • либо о расхламлении своего пространства;
  • что-то другое на смежную тему.
Заполняйте форму и ждите ответа. Подробнее по ссылке
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 августа 2021, воскресенье
13:00
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Касса
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Отава Ё
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10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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