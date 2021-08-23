90's VS нулевые
27 августа в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Вас ждут лучшие треки отечественных и зарубежных исполнителей! Наташа Королева и Beyonce в одном зале!
Не забывайте про наряды! Малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое! Каждый из вас может стать звездой танцпола и фотографий - специально для вас на вечеринке трудятся фотографы.
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 августа 2021, пятница
22:00
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽