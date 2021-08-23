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90's VS нулевые

90's VS нулевые

27 августа в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Вас ждут лучшие треки отечественных и зарубежных исполнителей! Наташа Королева и Beyonce в одном зале! 

Не забывайте про наряды! Малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое! Каждый из вас может стать звездой танцпола и фотографий - специально для вас на вечеринке трудятся фотографы.

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 августа 2021, пятница
22:00
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Касса
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