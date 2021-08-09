Любовная отповедь
14 и 28 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
14 августа 2021, суббота
18:30
28 августа 2021, суббота
18:30
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
21 августа, суббота 09:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽