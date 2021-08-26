Спортивные секции для детей в Туле: обзор Myslo

О том как важны занятия спортом для детей, знают все. Чтобы они стали не обязательной программой, а увлекательным хобби, выбирайте то, что интересно именно вашему ребенку.

Тульская региональная федерация традиционного каратэ объявляет набор мальчиков и девочек с 5 лет, а также подростков.

Президент Тульской региональной федерации традиционного каратэ Дмитрий Александрович Кобзев — вице-президент Российского союза каратэ-до шотокан казэ ха, обладатель чёрного пояса, 7 ДАН шотокан каратэ-до, судья Международной категории, руководитель судейской коллегии Всемирной федерации каратэ-до шотокан. Призёр чемпионата России. Серебряный призёр Кубка мира 2016 г., Париж. Занимается каратэ с 1988 г. и по настоящее время. Тренеры: Садовников И. — черный пояс, 7 ДАН, Боутбул А. — черный пояс, 9 ДАН, Йорга Илья — черный пояс, 10 ДАН. Его ученики — многократные чемпионы мира, Европы и России.

С 1992 года президент ТРФК (тренер-инструктор).

Старшие инструкторы Федерации:

- Азизов Али (чёрный пояс, 4 ДАН). 6-кратный чемпион России, 4-кратный чемпион международных турниров, 2-кратный чемпион Кубка мира. Занимается каратэ с 1998 г. и по настоящее время. Тренер — Дмитрий Кобзев, 7 ДАН, Садовник И. — черный пояс, 7 ДАН, Бойтбул А. — черный пояс, 9 ДАН. С 2009 г. — тренер-инструктор по каратэ. Его ученики становились победителями и призёрами Кубков и чемпионатов России.

- Манян Айк (чёрный пояс, 2 ДАН). Многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований. Занимается каратэ с 2000 г. по настоящее время. Тренеры — Дмитрий Кобзев, 7 ДАН, Боутбул А. — черный пояс, 9 ДАН. С 2015 г. тренер-инструктор по каратэ. Его ученики — победители и призёры областных соревнований.

- Садовников И. (чёрный пояс, 7 ДАН),

- Боутбул А. (чёрный пояс, 9 ДАН),

- Йорга Илья (чёрный пояс, 10 ДАН).

В программе занятий:

Изучение одной из самых эффективных боевых систем единоборств — каратэ;

Общее физическое развитие (силовая подготовка, растяжка, упражнения на гибкость, скорость выносливость);

Участие в соревнованиях различного уровня (городских, областных, общероссийских, международных);

Психологическая подготовка;

Сдача квалификационных экзаменов;

Открытые тренировки;

Учебные сборы на побережье Черного моря (Абхазия).

Среди воспитанников Федерации есть члены сборной России, многократные победители первенств и чемпионатов России по каратэ, призеры и победители Кубков мира по каратэ-до шотокан во Франции (2008 г.), в Мексике (2010 г.), в Москве (2012 г.), на Кубе (2014 г.).

Ребенок готов заниматься в группе каратэ с 5−6 летнего возраста. Именно к 5 годам он может иметь начальные понятия о дисциплине, работе в коллективе, терпении и выдержке.

Каратэ для детей является отличной системой психофизической подготовки. Каратэ направляет в нужное русло избыточную детскую энергию: они занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, тренируют реакцию и координацию, учатся уважать старших, преодолевают собственную лень, адаптируются к разновозрастному коллективу.

Ребята будут защищены от вредного влияния улицы и безделья, станут меньше времени проводить за компьютером и больше общаться со сверстниками.

В результате дети смогут постоять за себя, станут сильнее, организованнее, увереннее в себе, при этом будут лояльнее относиться к слабым и побеждённым. Каратэ — хорошая подготовка малыша к жизни.

Адреса проведения занятий:

Тренер-преподаватель Кобзев Дмитрий Александрович

Тел. 8 (920) 272-15-66 .

Тула, ул. Сойфера, 8 (МБОУ «ЦО № 23») вт., чт., сб. с 17.00 до 19.00.

Щёкино, ул. Л. Толстого, 49 (лицей № 1) пн., ср., пт. с 18.00 до 20.00.

Тренер-преподаватель Азизов Али Магомедович

Тел. 8 (919) 074-44-44 .

Тула, ул. Кауля, 9 (МБОУ «ЦО № 19») пн., ср., пт. с 17.00 до 19.00.

Тула, ул. Болдина, 100 (МБОУ «ЦО № 34») вт., чт., сб. с 17.00 до 19.00.

Тренер-преподаватель Манян Гайк Гагикович

Тел.: 8 (910) 700-78-57 .

Ленинский р-н, пос. Плеханово, пн., ср., пт. с 18.00 до 20.00.

karate-tula.ru

Детская футбольная школа Dream Team занимается обучением игре в футбол и общим физическим развитием детей с 3-х лет.

Важнейшие качества настоящего спортсмена — любовь к спорту, привычка заниматься спортом на регулярной основе. Даже с самыми юными учениками тренерский состав футбольной школы Dream Team не только играет, но и прививает им спортивный дух и любовь к регулярным занятиям и соревнованиям.

Тренировки проходят в адаптированной под возраст форме, которая интересна и увлекательна для ребят с самого первого занятия. В методику для каждой возрастной группы включен комплекс упражнений, направленный на укрепление иммунитета ребенка, повышение его выносливости и выработку понятия «командный дух».

Независимо от природных данных и выбора дальнейшего будущего каждому ребенку пойдет исключительно на пользу позаниматься командным видом спорта, настолько любимым в нашей стране и во всем мире. Футбол — это отличная общая физическая подготовка, закалка характера, повышение уверенности в себе и интеллектуальное развитие.

Преимущества детской футбольной школы Dream Team:

доступная цена абонементов;

четко выстроенная система учета занятий, а также предоставление скидок и бонусов отдельным категориям семей;

современный и полный комплект инвентаря для всех возрастов и уровней;

тренировки проводят профессионалы в своем деле, имеющие также и педагогическое образование;

удобный график, который вы можете выбрать для вас и вашего ребенка;

интерактивные занятия, увлекающие малышей с самой первой тренировки;

основа наших тренировок — укрепление иммунитета каждого ребенка;

участие наших учеников в городских и региональных турнирах среди различных детских футбольных команд.

«Dream Team: мы подарим вашим детям счастливое детство!»

Занятия проходят по следующим адресам:

Тула, ул. М. Горького, 41/2 (спортзал 2-го учебного корпуса),

Тула, ул. Гармонная, 37 (ЦО № 21),

Тула, ул. Каракозова, 71 (ДЦ «Витамин»),

Тула, ул. Кауля, 9 корп.4 (ЦО № 19),

Тула, ул. Фр. Энгельса, 68,

Тула, ул. Бундурина, 56 (ТОЦО),

Тула, ул. Кутузова, 112 (ЦО № 18),

Тула, пос. Менделеевский, ул. Ленина, 11 (ЦО № 14),

Тула, ул. Кабакова, 92,

Щекино, ул. Гагарина, 11 (ФОК «Газпром детям»),

пос. Барсуки, ул. Ленина, 12 (спортзал напротив школы-интерната),

пос. Ленинский, ул. Механизаторов, 10-в (ФОК «Газпром детям»),

пос. Рождественский, ул. Московская 18 (ЦО № 49),

пос. Рассвет, д. 44 (ЦО № 52),

Венёв, ул. Бундурина, 13 (Венёвский ЦО № 1).

Запись на занятия по телефону 8 (953) 971-90-60 .

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Неважно сколько вам лет, и какой у вас или ваших детей сейчас опыт в спорте или танцах. В студии хореографии и фитнеса «ВИЗИТ» подберут индивидуальный подход, раскроют таланты и подберут комфортный вариант тренировок.

Студия уже более 20 лет прививает чувство прекрасного детям. Здесь работают тренеры, которые постоянно повышают свою квалификацию на различных мастер-классах и занятиях.

Преподаватели зарядят учеников энергией и хорошим настроением! В студии проводятся занятия для детей от трех лет.

Занятия для детей в студии «ВИЗИТ» это:

индивидуальный подход

множество направлений хореографии

работа над актерским мастерством

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раскрытие способностей ребенка

теплая атмосфера

достижения и награды

Помните, что фитнес полезен независимо от возраста, веса, состояния здоровья. Он позволяет размять тело после трудового дня, насыщая клетки кислородом. Благодаря постоянным занятиям улучшается кровообращение, состояние кожи. Тело становится упругим и подтянутым.

Получите мощный заряд энергии, позитива и драйва в студии хореографии и фитнеса «ВИЗИТ»!

Адрес: Тула, ул. Калинина, 83-а.

Телефон 8−915−780−40−80.

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