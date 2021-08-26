Открытие сезона вечеринок
27 и 28 августа в Concert Hall состоится открытие сезона грандиозных вечеринок. Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев резидентов клуба. Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 августа 2021, пятница
23:00
28 августа 2021, суббота
23:00
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽