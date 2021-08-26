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Открытие сезона вечеринок

Открытие сезона вечеринок

27 и 28 августа в Concert Hall состоится открытие сезона грандиозных вечеринок. Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев резидентов клуба. Стоимость: 300 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 августа 2021, пятница
23:00
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28 августа 2021, суббота
23:00
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Касса
Phantom Lord
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24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Раскаленный город
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18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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2 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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15 октября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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