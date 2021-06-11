День России, матч Бельгия – Россия и Автострада-2021: выходные в Туле 11-13 июня

Где: творческий кластер «Октава». Стоимость: от 100 руб.
Продолжение цикла лекций «Арт в «Октаве»: 11 июня в творческом индустриальном кластере художник и теоретик Дмитрий Гутов поможет подобрать ключ к современному искусству. «Что это за ерунда? Моя собака может нацарапать лапой так же. Разве это искусство?!»
Где: культурный центр «Типография». Стоимость: от 200 руб. Подробности поссылке.
11 июня в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Приглашаем вас погрузиться в великолепную летнюю атмосферу нашей танцевальной вечеринки! Вспоминаем лучший отдых, треки с «Каzантипов» в Геленджике и лучшие зажигательные хиты с канала MTV! Громкие композиции 2000-х и 90-х в одном зале, от Мадонны до Верки Сердючки!
12 июня в Туле пройдет первый мотокарнавал «Жамки». Участники проедут по городу в карнавальных костюмах. Начнется мотопробег с площади Ленина в рамках фестиваля «Автострада». Финишной точкой станет площадь Победы.
12 июня на Куликовом поле проводят в армию лучших призывников Тульской и Рязанской областей. Спортсмены силового экстрима сразятся в богатырских конкурсах. Участников праздника ждут большая музыкальная программа и мастер-классы.
Где: Дом дворянского собрания. Расписание и регистрация по ссылке.
С 11 по 14 июня в тульском Дворянском собрании пройдет фестиваль MUCHO MÁS. Всего в 2-х часах от Москвы в Туле соберутся 4 оркестра, 6 диджеев, 4 преподавателя и команда гостеприимных организаторов, чтобы создать для вас этот праздник звука, танца и объятий.
Где: творческий кластер «Октава». Стоимость: 800 руб.
12 июня в «Октаве» пройдут занятия керамической мастерской с Еленой Палевской. Вы узнаете интересные факты о техниках и трендах в художественной керамике, а также сможете сделать необычное панно-раму для зеркала из ботанических плиток. Готовую работу можно (и нужно!) забрать для декора своего дома.
Лондон 1970-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.
Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией.