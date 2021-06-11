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День России, матч Бельгия – Россия и Автострада-2021: выходные в Туле 11-13 июня

День России, матч Бельгия – Россия и Автострада-2021: выходные в Туле 11-13 июня

А еще вечеринка «90's VS нулевые», 1/4 финала «Оружейной лиги», мотокарнавал «Жамки» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

День России в Туле

Когда: 12 июня, суббота, 10.00.

Где: Тула.

День России в Туле

12 июня в Тульской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России
 

Автострада-2021

Когда: 12 июня, суббота, 10.00.

Где: площадь Ленина и Тульский кремль.
Вход свободный.

Автострада-2021

12 июня на территории Тульского кремля и на площади Ленина пройдет ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада».
 

Большой велопарад

Когда: 12 июня, суббота, 10.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Большой велопарад

12 июня в Туле состоится большой велопарад. Участники проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной.
 

Как не бояться современного искусства?

Когда: 11 июня, пятница, 19.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 100 руб.

Как не бояться современного искусства?

Продолжение цикла лекций «Арт в «Октаве»: 11 июня в творческом индустриальном кластере художник и теоретик Дмитрий Гутов поможет подобрать ключ к современному искусству. «Что это за ерунда? Моя собака может нацарапать лапой так же. Разве это искусство?!»
 

1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН

Когда: 13 июня, воскресенье, 17.00.

Где: концертный зал ТулГУ.

1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН

13 июня в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
 

90's VS нулевые

Когда: 11 июня, пятница, 22.00.

Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.

90's VS нулевые

11 июня в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Приглашаем вас погрузиться в великолепную летнюю атмосферу нашей танцевальной вечеринки! Вспоминаем лучший отдых, треки с «Каzантипов» в Геленджике и лучшие зажигательные хиты с канала MTV! Громкие композиции 2000-х и 90-х в одном зале, от Мадонны до Верки Сердючки!
 
 

Просмотр матча Бельгия - Россия на Казанской набережной

Когда: 12 июня, суббота, 20.30.

Где: Казанская набережная.

Просмотр матча Россия - Бельгия на Казанской набережной

12 июня на Казанской набережной будет организован просмотр матча Бельгия — Россия. Также будет работать площадка «Наши парни», где с 20.30 начнется фан-программа в поддержку сборной. 
 

Мотокарнавал «Жамки»

Когда: 11-13 июня, пятница-воскресенье, 13.00.

Где: площадь Ленина, база отдыха «Берлога».

Мотокарнавал «Жамки»

12 июня в Туле пройдет первый мотокарнавал «Жамки». Участники проедут по городу в карнавальных костюмах. Начнется мотопробег с площади Ленина в рамках фестиваля «Автострада». Финишной точкой станет площадь Победы.
 

День России на Куликовом поле

Когда: 12 июня, суббота, 10.00.

Где: Куликово поле.

День России на Куликовом поле

12 июня на Куликовом поле проводят в армию лучших призывников Тульской и Рязанской областей. Спортсмены силового экстрима сразятся в богатырских конкурсах. Участников праздника ждут большая музыкальная программа и мастер-классы.
 

Джаз-клуб в «Типографии»: закрытие сезона

Когда: 12 июня, суббота, 18.00.

Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.

Джаз-клуб в Типографии: закрытие сезона

12 июня в культурном центре «Типография» пройдет заключительный в этом сезоне концерт Джаз-клуба. Расстаемся до осени на приятной ноте и полными вдохновения.
 

MUCHO MÁS

Когда: 11-14 июня, пятница-понедельник, 21.00.

Где: Дом дворянского собрания.
Расписание и регистрация по ссылке.

MUCHO MAS

С 11 по 14 июня в тульском Дворянском собрании пройдет фестиваль MUCHO MÁS. Всего в 2-х часах от Москвы в Туле соберутся 4 оркестра, 6 диджеев, 4 преподавателя и команда гостеприимных организаторов, чтобы создать для вас этот праздник звука, танца и объятий.
 

Red Sparrow Band

Когда: 13 июня, воскресенье, 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. 

Red Sparrow Band

13 июня тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Летний дождь». Это будет по-настоящему теплый, летний концерт, пропитанный солнечными лучами, дождевой
свежестью, яркими эмоциями.
 

Керамическая мастерская с Еленой Палевской. Летний декор зеркала

Когда: 12 июня, суббота, 12.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 800 руб.

Керамическая мастерская с Еленой Палевской. Летний декор зеркала

12 июня в «Октаве» пройдут занятия керамической мастерской с Еленой Палевской. Вы узнаете интересные факты о техниках и трендах в художественной керамике, а также сможете сделать необычное панно-раму для зеркала из ботанических плиток. Готовую работу можно (и нужно!) забрать для декора своего дома. 
 

Пиковая дама

Когда: 13 июня, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.

Пиковая дама

13 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
а что в кино?
 

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Круэлла

Лондон 1970-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

 

Свадьбы не будет!

Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:03 0
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