День России, матч Бельгия – Россия и Автострада-2021: выходные в Туле 11-13 июня

Когда: 12 июня, суббота, 12.00. Где: творческий кластер «Октава».

Стоимость: 800 руб.

12 июня в «Октаве» пройдут занятия керамической мастерской с Еленой Палевской. Вы узнаете интересные факты о техниках и трендах в художественной керамике, а также сможете сделать необычное панно-раму для зеркала из ботанических плиток. Готовую работу можно (и нужно!) забрать для декора своего дома.