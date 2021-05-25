Пиковая дама
13 и 26 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
13 июня 2021, воскресенье
18:30
26 июня 2021, суббота
18:30
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 - 29 июня
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
26 июня - 21 августа