С 11 по 14 июня в в Тульском дворянском собрании пройдет фестиваль MUCHO MÁS. Всего в 2-х часах от Москвы в Туле соберутся 4 оркестра, 6 диджеев, 4 преподавателя и команда гостеприимных организаторов, что бы создать для Вас этот праздник звука, танца и объятий!

Если вы решили присоединиться к нам в последний момент или все еще раздумываете, смотрите на расписание, решайтесь и приезжайте в любой удобный день!

Расписание и регистрация по ссылке.