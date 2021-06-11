MUCHO MÁS
С 11 по 14 июня в в Тульском дворянском собрании пройдет фестиваль MUCHO MÁS. Всего в 2-х часах от Москвы в Туле соберутся 4 оркестра, 6 диджеев, 4 преподавателя и команда гостеприимных организаторов, что бы создать для Вас этот праздник звука, танца и объятий!
Если вы решили присоединиться к нам в последний момент или все еще раздумываете, смотрите на расписание, решайтесь и приезжайте в любой удобный день!
Расписание и регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
11 июня 2021, пятница
21:00
12 июня 2021, суббота
21:00
13 июня 2021, воскресенье
21:00
14 июня 2021, понедельник
21:00
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
12 июня, суббота 12:00
₽ Билеты: 800 ₽