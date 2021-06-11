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MUCHO MÁS

MUCHO MÁS

С 11 по 14 июня в в Тульском дворянском собрании пройдет фестиваль MUCHO MÁS. Всего в 2-х часах от Москвы в Туле соберутся 4 оркестра, 6 диджеев, 4 преподавателя и команда гостеприимных организаторов, что бы создать для Вас этот праздник звука, танца и объятий!

Если вы решили присоединиться к нам в последний момент или все еще раздумываете, смотрите на расписание, решайтесь и приезжайте в любой удобный день!
 
Расписание и регистрация по ссылке.
Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
11 июня 2021, пятница
21:00
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12 июня 2021, суббота
21:00
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13 июня 2021, воскресенье
21:00
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Касса
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11 июня, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500-1600 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 200 ₽
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