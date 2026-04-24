Проект по реконструкции участка Калужского шоссе в районе жилого комплекса «Новая Тула» находится на особом контроле регионального правительства. Об этом 23 апреля сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, директор профильного департамента Виталий Чепелев.

В министерстве состоялось совещание, на котором обсуждались предварительные технические решения. На данный момент все работы выполняются в соответствии с графиком.

Подрядчик уже активно приступил к подготовительному этапу: геодезисты начали измерения на местности, а также направлены запросы в ресурсоснабжающие организации для получения технических условий.

Напомним, сумма контракта — 107 145 542 рублей. Работы по реконструкции необходимо завершить до мая 2027 года.