Red Sparrow Band
13 июня Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Летний дождь». Это будет по-настоящему тёплый, летний концерт, пропитанный солнечными лучами, дождевой
свежестью, яркими эмоциями.
Музыканты порадуют зрителей любимыми мелодиями, а также
представят премьерную композицию. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!
Стоимость билетов: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 июня 2021, воскресенье
17:00
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 - 27 июня