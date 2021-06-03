афиша
афиша
Регистрация
Red Sparrow Band

Red Sparrow Band

13 июня Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Летний дождь». Это будет по-настоящему тёплый, летний концерт, пропитанный солнечными лучами, дождевой
свежестью, яркими эмоциями.
 

Музыканты порадуют зрителей любимыми мелодиями, а также
представят премьерную композицию. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!
 
Стоимость билетов: от 150 руб.
 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 июня 2021, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Оргия Праведников
Купить билет
4 июля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном
Купить билет
13 июня, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 200 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
20 - 27 июня
Октава, творческий индустриальный кластер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.