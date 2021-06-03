13 июня Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Летний дождь». Это будет по-настоящему тёплый, летний концерт, пропитанный солнечными лучами, дождевой

свежестью, яркими эмоциями.

Музыканты порадуют зрителей любимыми мелодиями, а также

представят премьерную композицию. На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!

Стоимость билетов: от 150 руб.