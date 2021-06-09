Керамическая мастерская с Еленой Палевской. Летний декор зеркала

12 июня в «Октаве» пройдут занятия керамической мастерской с Еленой Палевской. Вы узнаете интересные факты о техниках и и трендах в художественной керамике, а также сможете сделать необычное панно-раму для зеркала из ботанических плиток. Готовую работу можно (и нужно!) забрать для декора своего дома.

Все материалы и обжиг включены в стоимость.