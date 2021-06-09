Керамическая мастерская с Еленой Палевской. Летний декор зеркала
12 июня в «Октаве» пройдут занятия керамической мастерской с Еленой Палевской. Вы узнаете интересные факты о техниках и и трендах в художественной керамике, а также сможете сделать необычное панно-раму для зеркала из ботанических плиток. Готовую работу можно (и нужно!) забрать для декора своего дома.
Все материалы и обжиг включены в стоимость.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
12 июня 2021, суббота
12:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
26 июня - 21 августа
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
15 - 29 июня
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽