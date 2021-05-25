1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН
6, 13 и 20 июня в концертном зале Тульского государственного университета пройдёт серия четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
13 июня 2021, воскресенье
17:00
20 июня 2021, воскресенье
17:00
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 - 27 июня