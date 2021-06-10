12 июня в Туле пройдет первый мотокарнавал «Жамки». Участники проедут по городу в карнавальных костюмах. Начнется мотопробег с площади Ленина в рамках фестиваля «Автострада». Финишной точкой станет площадь Победы.



Также участников мотопробега ждут мастер-классы и соревнования по волейболу, армрестлингу и артистическим прыжкам в воду.

Место проведения: база отдыха «Берлога».