Мотокарнавал «Жамки»
12 июня в Туле пройдет первый мотокарнавал «Жамки». Участники проедут по городу в карнавальных костюмах. Начнется мотопробег с площади Ленина в рамках фестиваля «Автострада». Финишной точкой станет площадь Победы.
Также участников мотопробега ждут мастер-классы и соревнования по волейболу, армрестлингу и артистическим прыжкам в воду.
Место проведения: база отдыха «Берлога».
Где и когда?
Тула, Тула
11 июня 2021, пятница
13:00
12 июня 2021, суббота
13:00
13 июня 2021, воскресенье
13:00
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня - 21 августа
13 - 27 июня
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 100-350 ₽