Джаз-клуб в Типографии: закрытие сезона

12 июня в культурном центре «Типография» пройдет заключительный в этом сезоне концерт Джаз-клуба. Расстаёмся до осени на приятной ноте и полными вдохновения.

Арина Бородина — soul/funk-вокалистка. Ее выступление — это микс из ритмов soul, r'n'b, funk, pop, чувственного и стильного вокала, и неистовой сценической подачи.

Билет на M.A.R.S. — наверное, самый известный тульский коллектив, созданный в 2012 году студентами ТКИ им. А.С. Даргомыжского. В репертуаре группы джазовые стандарты и песни в традиционной и собственной интерпретации.

Krzysztof Azninski — коллектив, мировоззрение которого сами музыканты характеризуют как "творческий кутёж, джазовый угар, фьюжн". Ребята играют лихой фанк перетекающий в энергичный джаз-рок, который, в свою очередь, немного разбавлен атмосферными блюзовыми мотивами.