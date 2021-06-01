Джаз-клуб в Типографии: закрытие сезона
12 июня в культурном центре «Типография» пройдет заключительный в этом сезоне концерт Джаз-клуба. Расстаёмся до осени на приятной ноте и полными вдохновения.
Арина Бородина — soul/funk-вокалистка. Ее выступление — это микс из ритмов soul, r'n'b, funk, pop, чувственного и стильного вокала, и неистовой сценической подачи.
Билет на M.A.R.S. — наверное, самый известный тульский коллектив, созданный в 2012 году студентами ТКИ им. А.С. Даргомыжского. В репертуаре группы джазовые стандарты и песни в традиционной и собственной интерпретации.
Krzysztof Azninski — коллектив, мировоззрение которого сами музыканты характеризуют как "творческий кутёж, джазовый угар, фьюжн". Ребята играют лихой фанк перетекающий в энергичный джаз-рок, который, в свою очередь, немного разбавлен атмосферными блюзовыми мотивами.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 июня 2021, суббота
18:00
13 - 27 июня
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 - 29 июня
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽