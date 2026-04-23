В тульском Центральном парке заметили новое поколение белок. В отличие от своих рыжих собратьев, эти зверьки могут похвастаться белоснежной шерстью.

Важно понимать, что это не альбиносы. У белок-альбиносов красные глаза и полное отсутствие пигмента. У этих же зверьков, как правило, тёмные (обычно чёрные) глаза. Такое явление называется лейкизм.

Это редкая генетическая мутация, которая влияет на выработку пигмента в шерсти, но, в отличие от альбинизма, не затрагивает глаза полностью. Часто эта особенность передаётся по наследству, так что, скорее всего, в парке поселилась целая семья носителей этого гена.