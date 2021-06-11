Читай, зарабатывай: 5 книг, которые помогут выжать из блога максимум
И еще 5 подскажут, о чём он должен быть (спойлер: обо всём, что вам интересно).
Современную жизнь практически невозможно представить без социальных сетей. Просыпаясь по утрам, мы первым делом заглядываем в смартфон, чтобы проверить почту, пролистать новости, оценить новые снимки друзей и поднять себе настроение забавным видео с котиками. Мы умеем записывать голосовые сообщения во время чистки зубов, делать селфи на пробежке и стримить за ужином. Мы шутим «не запостил – значит, не было» и привыкли получать обратную связь в формате лайков и репостов.
Но этим возможности интернета не ограничиваются. Признайтесь, вы ведь тоже задавались вопросом, как у кого-то получается зарабатывать в соцсетях? Как создать и раскрутить успешный блог? И нужен ли этому миру ещё один – ваш?
По случаю Международного дня блогера, который отмечается 14 июня, вместе с сетью книжных магазинов «Читай-город» собрали книги для создания и продвижения блога, а также книги известных блогеров, которые вдохновят писать о чём угодно.
Слава блогу. Лонгриды, покорившие инстаграм
Хотелки у всех людей резиновые! Нужно всего лишь построить дорожку к феррари из вопросов и ответов:
1. Сколько мне нужно денег на феррари?
2. Чем заниматься, чтоб столько заработать?
3. Как изменить себя, чтоб этим заниматься?
4. С чего начать?
157 тысяч подписчиков, лёгкий слог и отличное чувство юмора – Евгений Фист ведёт «самый читаемый мужской блог» в Instagram и щедро делится ценными знаниями на этот счёт. Ведь уже ни для кого не секрет, что даже в визуальной социальной сети, ставка в которой первоначально делалась на красивые картинки, теперь правят бал лонгриды.
Все будет ТikТоk. С нуля до миллиона: лайков, просмотров, подписчиков, денег
Сейчас в цене искренность. Не связи, не деньги, не слава. Люди хотят следить за такими же, как они. Грань между «звездой» и обычным человеком стирается, многие артисты ведут блоги и активно общаются с публикой. Интернет говорит нам, что всё возможно: добиться всех желаемых высот, приблизиться к своей цели, стать лучшим.
Самые популярные тиктокеры в один голос утверждают, что главный секрет успеха – быть настоящим, и люди почувствуют вашу искренность через экран. Вот книга, которая расскажет всё остальное. Её автор, успешный блогер, разбирает алгоритмы TikTok и даёт внятные инструкции для старта, продвижения и преодоления навязчивой мысли, что всё самое крутое уже придумали до вас.
Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным
— Коль, а тебе не кажется, что блогеров слишком много стало? — спросил недавно мой муж Тёма у сына, десятилетнего Коли.
— М-м-м, не знаю, нет, — недоуменно ответил Коля. Его поколение вообще не задумывается о таком. Для них блогеры так же естественны, как певцы или актеры. Дети воспринимают многообразие блогов, как мы — многообразие телеканалов или передач.
Автор этой книги Анна Денисова не просто создала и раскрутила свой собственный блог – она успешно помогает в этом другим. Поэтому точно знает больше одного варианта развития событий, тонкости освещения разных тем и использования разных инструментов. Пошаговая инструкция, ответы на все вопросы новичков, море поддержки под одной обложкой.
Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона
Помимо наставлений, слов поддержки и любви, эта книга еще и о сложных вещах: идее, поиске своего направления, структуре, способах рассказывания историй, словом — обо всем, что в совокупности называется успешным подкастом. Я говорю об искусстве. Я говорю об искренности. Я говорю о ремесле. Я говорю о том, чего вы не найдете в большинстве справочников, блогов и инструкций.
Семь ключевых этапов создания подкаста: от поиска своей ниши до монетизации. Эту книгу написала Кристен Майнцер, чей проект By the Book Podcast в топе подкастов по версии National Public Radio и BuzzFeed. Общая аудитория её проектов превышает 3 миллиона слушателей. В своей книге Кристен рассказывает о собственном опыте и вдохновляет на свершения.
О мой блог! Как начать вести блог и не останавливаться
Многие не решаются начать писать, потому что у них в голове крутятся примерно такие убеждения: «У меня же нет таланта», «Раз уж до тридцати (сорока, пятидесяти…) лет я не научилась писать, вряд ли теперь что-нибудь получится», «Мне еще в школе учительница говорила, что сочинения – это не мое…» В реальности такие мысли и убеждения – это самоограничения.
На какой платформе ни был бы ваш блог, чему бы ни был посвящён – в этой книге определенно найдутся ценные знания по теме. Систематизированная, разложенная по полочкам информация пригодится и тем, кто пока не может определиться с первым шагом на пути к успеху. А практические упражнения после каждой главы помогут отработать полученные знания перед выходом «в большой мир».
Все еще шучу. Творчество, комиксы и размышления Кассандры Калин
У каждого персонажа моих комиксов есть прототип. В основном мои близкие друзья. В октябре 2016-го я нарисовала комикс, в котором жалуюсь, что Парень Моей Мечты считает меня чокнутой. Теперь он мой парень.
Автор этой книги и популярного блога Кассандры Калин всегда любила рисовать. И зарисовывала будничную жизнь в виде забавных комиксов. Очень скоро ее рисунки оценили по достоинству в соцсетях. А затем к иллюстратору пришёл успех и множество подписчиков из разных стран мира. Эта книга — вдохновение для любого начинающего художника комиксов и просто отличный способ расслабиться.
Скорее всего, вы держите этот томик в руках, потому что любите книги. Возможно, хотите заразить этой любовью окружающих или помочь ребятам окунуться в мир литературы. Возможно, вы просто хотите читать любимые книги и зарабатывать, а это действительно возможно в современном мире!
Эту книгу написали сразу несколько авторов. Они очень любят читать и нашли способ монетизировать своё увлечение. Звучит здорово, не правда ли? Книга подскажет, где найти единомышленников и как заработать на любимом хобби, поделятся советами и секретами. Ну и, конечно, ответит на вопрос, что почитать интересного.
#Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание
Начну я эту книгу не с волнующего «как срочно увеличить попу и похудеть», а с рассказа об устройстве мышц. Это важно, потому что без понимания того, как все работает, вы не сможете отличить адекватные советы от неадекватных, а также не будете знать, как тренироваться самостоятельно. Поэтому немного потерпите скучную теорию — я постаралась написать ее слегка пободрее, чем в среднестатистическом учебнике физиологии — и мы перейдем к ответам на более конкретные вопросы.
Домашние тренировки со времен локдауна пользуются большим спросом, и еще один путь к успешному блогу (а заодно здоровью и отличной фигуре) лежит в этой стороне. Книга предлагает полезную информацию о построении тренировок, занятиях без специального оборудования, здоровом питании и активном образе жизни даже при сидячей работе.
ХУЛИганский английский. Самоучитель для тех, кто не знает НИФИГА
В чём прикол как бы «знать» язык, но не уметь им пользоваться? Это всё равно что, имея на кухне плиту, добывать огонь трением и пытаться разжечь в квартире костёр под котелком, безуспешно варя закупленную впрок гречку. Да-а, так ни каши не сваришь, ни в английском варить не будешь.
Автор этой книги развеял сразу два страха начинающего блогера: что всё уже сказано до вас и что обучать нужно сверхумным языком. Очень просто, легко, то и дело переходя на сленг, книга, как и блог автора, учат всех желающих английскому языку. И делает это весьма успешно. Пособие подойдет для читателей с любым уровнем владения английским языком.
Планов на декрет у меня было много: как минимум путешествовать и изысканно одеваться. По факту последние три года меня каждый день насильно заставляют играть, лепить куличи и включать мультики. Меня все время куда-то тащат, что-то кричат на ухо, рвут волосы и вытирают об меня руки. Я трачу три часа в день на щекотание пяток.
Не обладаете какими-то специальными знаниями и точно уверены, что вам нечем поделиться с миром? Вот книга, которая опровергнет это убеждение. Потому что даже о самом обычном дне можно рассказать так, что к вам потянутся подписчики. Например, декрет для кого-то становится временем вне активной социальной жизни, когда всё сводится только к заботе о любимом малыше. А для Наташи Мишиной декрет стал бездонным источником вдохновения для блога. И это оценили подписчики, а теперь и читатели этой книги.