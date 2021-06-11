Читай, зарабатывай: 5 книг, которые помогут выжать из блога максимум

И еще 5 подскажут, о чём он должен быть (спойлер: обо всём, что вам интересно).

Современную жизнь практически невозможно представить без социальных сетей. Просыпаясь по утрам, мы первым делом заглядываем в смартфон, чтобы проверить почту, пролистать новости, оценить новые снимки друзей и поднять себе настроение забавным видео с котиками. Мы умеем записывать голосовые сообщения во время чистки зубов, делать селфи на пробежке и стримить за ужином. Мы шутим «не запостил – значит, не было» и привыкли получать обратную связь в формате лайков и репостов.

Но этим возможности интернета не ограничиваются. Признайтесь, вы ведь тоже задавались вопросом, как у кого-то получается зарабатывать в соцсетях? Как создать и раскрутить успешный блог? И нужен ли этому миру ещё один – ваш?

По случаю Международного дня блогера, который отмечается 14 июня, вместе с сетью книжных магазинов «Читай-город» собрали книги для создания и продвижения блога, а также книги известных блогеров, которые вдохновят писать о чём угодно.

Слава блогу. Лонгриды, покорившие инстаграм

Автор: Фист Е.

Хотелки у всех людей резиновые! Нужно всего лишь построить дорожку к феррари из вопросов и ответов:

1. Сколько мне нужно денег на феррари?

2. Чем заниматься, чтоб столько заработать?

3. Как изменить себя, чтоб этим заниматься?

4. С чего начать?

157 тысяч подписчиков, лёгкий слог и отличное чувство юмора – Евгений Фист ведёт «самый читаемый мужской блог» в Instagram и щедро делится ценными знаниями на этот счёт. Ведь уже ни для кого не секрет, что даже в визуальной социальной сети, ставка в которой первоначально делалась на красивые картинки, теперь правят бал лонгриды.

Все будет ТikТоk. С нуля до миллиона: лайков, просмотров, подписчиков, денег

Турлаков А.

Сейчас в цене искренность. Не связи, не деньги, не слава. Люди хотят следить за такими же, как они. Грань между «звездой» и обычным человеком стирается, многие артисты ведут блоги и активно общаются с публикой. Интернет говорит нам, что всё возможно: добиться всех желаемых высот, приблизиться к своей цели, стать лучшим.

Самые популярные тиктокеры в один голос утверждают, что главный секрет успеха – быть настоящим, и люди почувствуют вашу искренность через экран. Вот книга, которая расскажет всё остальное. Её автор, успешный блогер, разбирает алгоритмы TikTok и даёт внятные инструкции для старта, продвижения и преодоления навязчивой мысли, что всё самое крутое уже придумали до вас.

Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным

Денисова А.

— Коль, а тебе не кажется, что блогеров слишком много стало? — спросил недавно мой муж Тёма у сына, десятилетнего Коли.

— М-м-м, не знаю, нет, — недоуменно ответил Коля. Его поколение вообще не задумывается о таком. Для них блогеры так же естественны, как певцы или актеры. Дети воспринимают многообразие блогов, как мы — многообразие телеканалов или передач.

Автор этой книги Анна Денисова не просто создала и раскрутила свой собственный блог – она успешно помогает в этом другим. Поэтому точно знает больше одного варианта развития событий, тонкости освещения разных тем и использования разных инструментов. Пошаговая инструкция, ответы на все вопросы новичков, море поддержки под одной обложкой.

Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона

Майнцер К.

Помимо наставлений, слов поддержки и любви, эта книга еще и о сложных вещах: идее, поиске своего направления, структуре, способах рассказывания историй, словом — обо всем, что в совокупности называется успешным подкастом. Я говорю об искусстве. Я говорю об искренности. Я говорю о ремесле. Я говорю о том, чего вы не найдете в большинстве справочников, блогов и инструкций.

Семь ключевых этапов создания подкаста: от поиска своей ниши до монетизации. Эту книгу написала Кристен Майнцер, чей проект By the Book Podcast в топе подкастов по версии National Public Radio и BuzzFeed. Общая аудитория её проектов превышает 3 миллиона слушателей. В своей книге Кристен рассказывает о собственном опыте и вдохновляет на свершения.

О мой блог! Как начать вести блог и не останавливаться

Шуст А.

Многие не решаются начать писать, потому что у них в голове крутятся примерно такие убеждения: «У меня же нет таланта», «Раз уж до тридцати (сорока, пятидесяти…) лет я не научилась писать, вряд ли теперь что-нибудь получится», «Мне еще в школе учительница говорила, что сочинения – это не мое…» В реальности такие мысли и убеждения – это самоограничения.

На какой платформе ни был бы ваш блог, чему бы ни был посвящён – в этой книге определенно найдутся ценные знания по теме. Систематизированная, разложенная по полочкам информация пригодится и тем, кто пока не может определиться с первым шагом на пути к успеху. А практические упражнения после каждой главы помогут отработать полученные знания перед выходом «в большой мир».

Все еще шучу. Творчество, комиксы и размышления Кассандры Калин

Калин К.

У каждого персонажа моих комиксов есть прототип. В основном мои близкие друзья. В октябре 2016-го я нарисовала комикс, в котором жалуюсь, что Парень Моей Мечты считает меня чокнутой. Теперь он мой парень.

Автор этой книги и популярного блога Кассандры Калин всегда любила рисовать. И зарисовывала будничную жизнь в виде забавных комиксов. Очень скоро ее рисунки оценили по достоинству в соцсетях. А затем к иллюстратору пришёл успех и множество подписчиков из разных стран мира. Эта книга — вдохновение для любого начинающего художника комиксов и просто отличный способ расслабиться.

Читай, зарабатывай

@Anthony_Uly и @ulielie и др.

Скорее всего, вы держите этот томик в руках, потому что любите книги. Возможно, хотите заразить этой любовью окружающих или помочь ребятам окунуться в мир литературы. Возможно, вы просто хотите читать любимые книги и зарабатывать, а это действительно возможно в современном мире!

Эту книгу написали сразу несколько авторов. Они очень любят читать и нашли способ монетизировать своё увлечение. Звучит здорово, не правда ли? Книга подскажет, где найти единомышленников и как заработать на любимом хобби, поделятся советами и секретами. Ну и, конечно, ответит на вопрос, что почитать интересного.

#Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание

Митрошина А.

Начну я эту книгу не с волнующего «как срочно увеличить попу и похудеть», а с рассказа об устройстве мышц. Это важно, потому что без понимания того, как все работает, вы не сможете отличить адекватные советы от неадекватных, а также не будете знать, как тренироваться самостоятельно. Поэтому немного потерпите скучную теорию — я постаралась написать ее слегка пободрее, чем в среднестатистическом учебнике физиологии — и мы перейдем к ответам на более конкретные вопросы.

Домашние тренировки со времен локдауна пользуются большим спросом, и еще один путь к успешному блогу (а заодно здоровью и отличной фигуре) лежит в этой стороне. Книга предлагает полезную информацию о построении тренировок, занятиях без специального оборудования, здоровом питании и активном образе жизни даже при сидячей работе.

ХУЛИганский английский. Самоучитель для тех, кто не знает НИФИГА

Фейк А.

В чём прикол как бы «знать» язык, но не уметь им пользоваться? Это всё равно что, имея на кухне плиту, добывать огонь трением и пытаться разжечь в квартире костёр под котелком, безуспешно варя закупленную впрок гречку. Да-а, так ни каши не сваришь, ни в английском варить не будешь.

Автор этой книги развеял сразу два страха начинающего блогера: что всё уже сказано до вас и что обучать нужно сверхумным языком. Очень просто, легко, то и дело переходя на сленг, книга, как и блог автора, учат всех желающих английскому языку. И делает это весьма успешно. Пособие подойдет для читателей с любым уровнем владения английским языком.

Декретные материалы

Мишина Н.

Планов на декрет у меня было много: как минимум путешествовать и изысканно одеваться. По факту последние три года меня каждый день насильно заставляют играть, лепить куличи и включать мультики. Меня все время куда-то тащат, что-то кричат на ухо, рвут волосы и вытирают об меня руки. Я трачу три часа в день на щекотание пяток.

Не обладаете какими-то специальными знаниями и точно уверены, что вам нечем поделиться с миром? Вот книга, которая опровергнет это убеждение. Потому что даже о самом обычном дне можно рассказать так, что к вам потянутся подписчики. Например, декрет для кого-то становится временем вне активной социальной жизни, когда всё сводится только к заботе о любимом малыше. А для Наташи Мишиной декрет стал бездонным источником вдохновения для блога. И это оценили подписчики, а теперь и читатели этой книги.

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