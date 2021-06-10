День России на Куликовом поле

12 июня на Куликовом поле проводят в армию лучших призывников Тульской и Рязанской областей. Спортсмены силового экстрима сразятся в богатырских конкурсах. Участников праздника ждет большая музыкальная программа и мастер-классы.

В Моховом пройдут соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская». На Куликово поле приедут спортсмены из Тулы, Новомосковска, Москвы и Донецка.

Мастера спорта международного класса, мужчины и женщины пройдут через нешуточные испытания – метание 20-килограммовой гири на пятиметровую высоту, богатырская эстафета со 130-килограммовыми пушками. Мужчин ждет также жим бревна, а женщины будут перетягивать канат, буксировать колеса и метать гири.

Кроме того, будет работать интерактивная площадка «Богатырский стан» – все желающие смогут сыграть в средневековые игры, покататься на лошадях, пострелять в тире и научиться создавать набивной рисунок по ткани.

Полная программа праздника

Мероприятия на Красном холме

10.00 – 10.30 – Концерт духовной музыки ансамбля «Куликово поле» в храме Сергия Радонежского.

10.30 – 11.00 – Торжественные проводы в Вооруженные Силы РФ лучших призывников «Готов служить Отчизне».

11.00 – 11.30 – «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

Мероприятия в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

11.00 – 15.00 – Интерактивная площадка «Богатырский стан»: средневековые игры, стрельба в тире, мастер-класс по созданию набивного рисунка по ткани.

11.00 – 16.00 – Катание на лошадях Конного двора Куликова поля.

11.30 – 12.30 – Концерт Оркестра русских народных инструментов «Тула»

12.00 – 15.00 – Соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».

12.30 – 13.00 – Концерт ансамбля «Куликово поле».

13.10 – 14.00 – Концерт фольклорного ансамбля «Услада».

14.00 – 15.00 – Концерт ансамбля Культурного центра УМВД по Тульской области.

Музей Куликовской битвы, детский музей-квест и выставочный зал в Моховом 12 июня открыт для посещений только в составе экскурсионных групп. Группы формируются на месте. Стоимость посещения музеев и выставки: 400 рублей (дети до 7 лет – бесплатно, до 16 лет – 150 рублей).