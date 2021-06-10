Автострада-2021
12 июня на территории Тульского кремля и на площади Ленина пройдет ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада».
Фестиваль проводится с 2004 года. За эти годы он стал широко известен автомобилистам и просто россиянам. «Автострада» объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
12 июня 2021, суббота
10:00
Тула, Кремль
12 июня 2021, суббота
10:00
13 - 27 июня
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 - 29 июня
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽