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Автострада-2021

Автострада-2021

12 июня на территории Тульского кремля и на площади Ленина пройдет ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада».
 
Фестиваль проводится с 2004 года. За эти годы он стал широко известен автомобилистам и просто россиянам. «Автострада» объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!
Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
12 июня 2021, суббота
10:00
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Тульский Кремль, музей
12 июня 2021, суббота
10:00
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 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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