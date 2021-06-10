Автострада-2021

12 июня на территории Тульского кремля и на площади Ленина пройдет ежегодный открытый автомобильный фестиваль «Автострада».

Фестиваль проводится с 2004 года. За эти годы он стал широко известен автомобилистам и просто россиянам. «Автострада» объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!