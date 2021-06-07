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Свадьбы не будет!

Свадьбы не будет!

Страна:
Германия, 2020
 
Премьера:
в РФ 10.06.2021
 
Режиссер:
Марк Ротемунд
  
Актеры:
Наталия Авелон, Матиас Бундшух, Инка Фридрих, Лиза-Мари Королл, Хайнер Лаутербах, Юнис Норейк, Якоб Маченц, Андреас Пичман, Лиза Поттхофф, Мари-Лу Селлем
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
91 мин
  
Сбор в мире:
$2 966 418,00
 

Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы! Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией!

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