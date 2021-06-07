Свадьбы не будет!

Страна: Германия, 2020

Премьера: в РФ 10.06.2021

Режиссер: Марк Ротемунд

Актеры: Наталия Авелон, Матиас Бундшух, Инка Фридрих, Лиза-Мари Королл, Хайнер Лаутербах, Юнис Норейк, Якоб Маченц, Андреас Пичман, Лиза Поттхофф, Мари-Лу Селлем

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 91 мин

Сбор в мире: $2 966 418,00

Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы! Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией!