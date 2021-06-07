Свадьбы не будет!
Страна:
Германия, 2020
Премьера:
в РФ 10.06.2021
Режиссер:
Марк Ротемунд
Актеры:
Наталия Авелон, Матиас Бундшух, Инка Фридрих, Лиза-Мари Королл, Хайнер Лаутербах, Юнис Норейк, Якоб Маченц, Андреас Пичман, Лиза Поттхофф, Мари-Лу Селлем
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
91 мин
Сбор в мире:
$2 966 418,00
Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы! Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией!
Сегодня
|17:10
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Завтра
|17:10
|Алмаз Синема
12 июня, суббота
|17:10
|Алмаз Синема
13 июня, воскресенье
|17:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:10
Завтра
|Алмаз Синема
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17:10
12 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
17:10
13 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
17:10
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽