Просмотр матча Россия - Бельгия на Казанской набережной

12 июня на Казанской набережной будет организован просмотр матча Бельгия — Россия. Также будет работать площадка «Наши парни», где с 20.30 начнется фан-программа в поддержку сборной. Жители и гости региона смогут поучаствовать в тематических конкурсах на призы от ПФК «Арсенал» и ФОС «Ледовый дворец», нарисовать патриотический аквагрим, попробовать свои силы в футболе на специальном аттракционе.

Матч будет транслироваться с 22.00 на двух светодиодных экранах, расположенных возле сцены.