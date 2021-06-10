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Просмотр матча Россия - Бельгия на Казанской набережной

Просмотр матча Россия - Бельгия на Казанской набережной

12 июня на Казанской набережной будет организован просмотр матча Бельгия — Россия. Также будет работать площадка «Наши парни», где с 20.30 начнется фан-программа в поддержку сборной. Жители и гости региона смогут поучаствовать в тематических конкурсах на призы от ПФК «Арсенал» и ФОС «Ледовый дворец», нарисовать патриотический аквагрим, попробовать свои силы в футболе на специальном аттракционе.
 
Матч будет транслироваться с 22.00 на двух светодиодных экранах, расположенных возле сцены.
Где и когда?
Казанская набережная
12 июня 2021, суббота
22:00
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−1
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