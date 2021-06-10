Просмотр матча Россия - Бельгия на Казанской набережной
12 июня на Казанской набережной будет организован просмотр матча Бельгия — Россия. Также будет работать площадка «Наши парни», где с 20.30 начнется фан-программа в поддержку сборной. Жители и гости региона смогут поучаствовать в тематических конкурсах на призы от ПФК «Арсенал» и ФОС «Ледовый дворец», нарисовать патриотический аквагрим, попробовать свои силы в футболе на специальном аттракционе.
Матч будет транслироваться с 22.00 на двух светодиодных экранах, расположенных возле сцены.
Где и когда?
Тула, Тула
12 июня 2021, суббота
22:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
26 июня - 21 августа
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
15 - 29 июня
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽