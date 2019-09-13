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Метаморфозы-3: Враги

Метаморфозы-3: Враги

В драмтеатре покажут спектакль по рассказам Чехова, созданных в творческой лаборатории Никиты Михалкова. Спектакль, наполненный красочными видеоинсталляциями, представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков – «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита». Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Режиссеры спектакля – заслуженный артист РФ Игорь Яцко,
педагог Академии Вера Камышникова,
актёр, режиссёр Александр Коручеков.
Художник-постановщик – Юрий Купер.
Дизайн звука – Павел Дореули.
Хореограф – Виктория Скицкая.
Художественный руководитель постановки – Никита Михалков.

Стоимость: Уточнить цену можно по тел.(4872) 31-11-69

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
14 октября 2019, понедельник
19:00
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