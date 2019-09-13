Метаморфозы-3: Враги

В драмтеатре покажут спектакль по рассказам Чехова, созданных в творческой лаборатории Никиты Михалкова. Спектакль, наполненный красочными видеоинсталляциями, представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков – «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита». Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Режиссеры спектакля – заслуженный артист РФ Игорь Яцко,

педагог Академии Вера Камышникова,

актёр, режиссёр Александр Коручеков.

Художник-постановщик – Юрий Купер.

Дизайн звука – Павел Дореули.

Хореограф – Виктория Скицкая.

Художественный руководитель постановки – Никита Михалков.

Стоимость: Уточнить цену можно по тел.(4872) 31-11-69