Метаморфозы-3: Враги
В драмтеатре покажут спектакль по рассказам Чехова, созданных в творческой лаборатории Никиты Михалкова. Спектакль, наполненный красочными видеоинсталляциями, представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков – «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита». Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».
Режиссеры спектакля – заслуженный артист РФ Игорь Яцко,
педагог Академии Вера Камышникова,
актёр, режиссёр Александр Коручеков.
Художник-постановщик – Юрий Купер.
Дизайн звука – Павел Дореули.
Хореограф – Виктория Скицкая.
Художественный руководитель постановки – Никита Михалков.
Стоимость: Уточнить цену можно по тел.(4872) 31-11-69