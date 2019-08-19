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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

В честь 20-летия театра готовится премьерный спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса. Режиссер спектакля — Алексей Басов, художник — Оксана Когальникова.

В репетициях заняты артисты: Елена Басова, Анастасия Чурикова, Владислав Басов…

Автобиографическая пьеса была написала в 1944 году. По сюжету главный герой рассказывает о жизни своей семьи. Сам он — поэт, работающий на складе, чтобы содержать семью, но на самом деле он хочет сбежать от всего. Его мать, стареющая красотка, которая лишилась своего аристократического происхождения, выйдя замуж за телефониста, который в конце концов бросил семью. Его сестра — застенчивая девушка, в результате перенесенной в детстве болезни у нее одна нога короче другой. девушка погружена в мир хрупких стеклянных фигурок, которые она коллекционирует, мать мечтает выдать ее замуж и просит главного героя ей в этом помочь.

Стоимость: 500−650 р., для студентов — 450 р., для школьников — 400 р.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
28 сентября 2019, суббота
18:30
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29 сентября 2019, воскресенье
18:30
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-1300 ₽
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