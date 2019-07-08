В клубе Backstage выступит группа «Кис-кис», которая уверенно претендует на звание одного из главных открытий 2019 года. Юные «кис-кис» взяли лучшее от гаражного рока, поп-панка, панк-рока и инди-рока, создав кое-что способное засесть в голове на ближайшие недели.

В составе дуэта «Кис-кис» — вокалистка Софья Сомусева и барабанщица Алина Олешева. Уже сейчас в их официальном сообществе более 70 тысяч подписчиков, а клипы набирают по полмиллиона просмотров.

Провокационные строки из текстов, не ограниченные никакой цензурой, пропаганда отвязности и вечная юность. Смелый, беззаботный и безбашенный панк от молодых исполнительниц имеет все шансы «взлететь», потому что появился он очень вовремя — во времена, когда нам так сильно хочется свободы.