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Кис-кис

Кис-кис

В клубе Backstage выступит группа «Кис-кис», которая уверенно претендует на звание одного из главных открытий 2019 года. Юные «кис-кис» взяли лучшее от гаражного рока, поп-панка, панк-рока и инди-рока, создав кое-что способное засесть в голове на ближайшие недели.

В составе дуэта «Кис-кис» — вокалистка Софья Сомусева и барабанщица Алина Олешева. Уже сейчас в их официальном сообществе более 70 тысяч подписчиков, а клипы набирают по полмиллиона просмотров.

Провокационные строки из текстов, не ограниченные никакой цензурой, пропаганда отвязности и вечная юность. Смелый, беззаботный и безбашенный панк от молодых исполнительниц имеет все шансы «взлететь», потому что появился он очень вовремя — во времена, когда нам так сильно хочется свободы.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
22 октября 2019, вторник
19:00
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Касса
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
24 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Гоша Куценко и группа «ГК»
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2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
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