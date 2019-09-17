Режиссер Сергей Соловьев: Всё самое хорошее в моей жизни произошло случайно

Одним из гостей стал знаменитый режиссер Сергей Александрович Соловьев. Тулякам он представил свой фильм «Ке-ды».



В прошлом году Сергей Соловьев пережил тяжелую утрату — от осложнений после гриппа умер его сын Дмитрий, с которым Сергей Александрович последние годы много работал над разными проектами. Друзья и родные режиссера говорят, что смерть сына стала для него трагедией. Сергей Александрович старается держаться на публике, но всё равно видно, что ему нелегко.



Андрей Геласимов и Сергей Соловьев в ДК «Ясная Поляна».

На встрече с туляками Соловьев много улыбался, шутил, с удовольствием вспоминал, как работал с Никитой Михалковым и Виктором Цоем. И с большой любовью и теплотой мастер рассказывал о том, как создавался его фильм «Ке-ды», где одну из ролей сыграл рэпер Баста (Василий Вакуленко). Картина была создана по рассказу писателя Андрея Геласимова Paradise foun («Найденный рай»).



- У меня вообще не было планов снимать этот рассказ, — говорит Сергей Соловьев. — Но я его прочитал, и он мне влез прямо в подкорку. В 1972 году я снимал фильм «Станционный смотритель», и мы на этом фильме очень сдружились с Никитой Михалковым. А у него тогда была возможность смотреть заграничные фильмы, которые никто не мог смотреть. Никита изобрел гениальный жанр. Мы с ним шли в ресторан, и он мне начинал рассказывать картину.

Актер он фантастический, поэтому он рассказывал за женщин, мужчин, деревья, облака, пулеметы… Это было грандиозно.

На нас смотрели как на придурков (смеется). Я себя поймал на том, когда прочитал рассказ Геласимова, что я стал пересказывать своими словами геласимовскую историю. К одному пристал, через несколько дней — к другому. Так продолжалось месяца три-четыре. И потом я понял, что зациклился, и решил всё это снять. Я даже не позвонил Геласимову и по-хамски всё решил, не спрашивая автора.



Главные роли в картине «Ке-ды» сыграли Аглая Шиловская и Николай Суслов.

Так появилась чрезвычайно дорогая для меня картина. Я снял 25 полнометражных картин, и каждая мне по-своему близка. Эта картина мне дорога тем, что она абсолютно немодная. Я хорошо отношусь к кассе — свои удачи нужно ценить. Я понимаю, что «Асса» дер­жится на том, что она — сверхмодная картина. Так получилось случайно, я не планировал.

Помню, как попал в Питер, к тем ребятам, — это было чисто эстетическое путешествие. У меня рот открылся, уши развесились… Я стал всё это дело впитывать со страшной силой… А здесь совершенно другое чувство, живое отношение к сегодняшним дням. В «Ке-дах» я отвечаю за каждый кусочек. Здесь всё происходило на любовном уровне.

Я ценю всё, что произошло, причем совершенно случайно. Вообще всё самое хорошее, что было у меня в жизни, произошло абсолютно случайно. Когда планируешь что-то делать, не выходит. Я лет двадцать работаю над «Метафизикой любви» — это история Полины Виардо и Ивана Сергеевича Тургенева. И сценарий написан, и пробы сняты — но не идет, и всё! А бывают такие счастливые случаи, как с «Ке-дами». И снимать не хочешь — а стечение обстоятельств такое, что этого не может не произойти.

— Сергей Александрович, почему из всех знаменитых рэперов Ваш выбор пал на Басту и как сложился этот творческий тандем?

- Тот же номер — это абсолютная случайность! Я его вообще не знал, не видел и не слушал. Меня с ним познакомил продюсер фильма «Ке-ды» Андрей Треушников.

Он сказал, что Вася очень популярен сейчас среди молодежи. И еще — мне сразу понравилась его физиономия!

Я ему предложил на полдня подъехать в Севастополь сняться в роли военкома. Вася согласился, приехал. Мы нарядили его в форму, слово за слово — и мы стали сочинять для него большую роль. Армия в картине — это страшно важно.



Одну из ролей в фильме сыграл рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Вася артистичен потрясающе! Мы насочиняли с ним всё прям на съемочной площадке — и это всё от влюбленности в Васю. Я его стал обожать, и мне было жалко с ним расставаться. И потом он позвал меня на свой концерт в «Олимпийский». Как он общается с тысячами людей! И они его слушают. Верят. Так же было с Цоем.



Виктор Цой в фильме «Асса».

Однажды Витя поехал со мной выбирать натуру к фильму «Асса». Вите очень нравилось кино, и я убежден, что если бы не случилась эта ужасная трагедия, он бы занимался кино. Приехали мы в «Зеленый театр» к Стасу Намину, мы захотели там снять финал. Вмещал зал больше трех тысяч человек. Я говорю, нет, мы столько массовки не потянем — по три рубля каждому. Ни один бюджет не выдержит.

Витя говорит: «Вам здесь нравится? Я позвоню по двум-трем телефонам, и придет столько людей, сколько Вы скажете». Как так, думаю. На следующий день съемка была в семь вечера. Так вот в час дня «Зеленый театр» был уже забит народом! Все пришли на Цоя. Вот это контакт! Ручная работа, XVI век, секрет утерян (улыбается).

- А может ли произойти такая случайность, что в своей картине Вы вновь снимете Татьяну Друбич? Нам бы хотелось ее увидеть.



- Мне тоже (смеется). Но с Таней же всё непредсказуемо. Как и случай с Бастой, я жду, когда оно само что-нибудь проклюнется. Нельзя насиловать ни людей, ни обстоятельства. Ничего нельзя дергать.

Из досье Myslo

Сергей Александрович Соловьев

Родился 25 августа 1944 г. в городе Кемь, Карело-Финская ССР.

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, педагог.

Лауреат премии Ленинского Комсомола и Госпремии СССР. Народный артист РФ.

Был женат три раза, третьей женой была актриса Татьяна Друбич. Сын Дмитрий умер в 2018 году. Дочь Анна Друбич живет в Лос-Анджелесе.