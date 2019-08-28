RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»

В Туле пройдет первый фестиваль рейва. Масштабная вечеринка состоится в клубе Backstage.

Line up: ДЕТИ (Москва), МИЛИЦИЯ (Рязань), DRUMA2RGI aka КОЖАНЫЙ МУСОР

«ДЕТИ» — это новый русский рейв. Атмосфера непрекращающегося слэма, ядовито-весёлые тексты и вызывающие землетрясения электронные аранжировки — здесь не бывает взрослых, все взрослые это постаревшие дети.

«МИЛИЦИЯ» – модные электронщики. Их трэк «ФЫР-ФЫР» о настоящей любви без прикрас – первый бдыщ на пути к мировой славе. А их первый альбом «КЛАДБИЩЕ СЕРЬЁЗНЫХ ЩЕЙ» ты послал себе из будущего.

«DRUMA2RGI aka КОЖАНЫЙ МУСОР» – одновременно реюнион и дебют легендарного ансамбля в новом виде, звуке, концепции и подходу к шоу, с электронным звучанием, живыми барабанами. Теперь группа исполняет свои треки в двух образах: более жёсткий Кожаный Мусор, менее андерграундовое звучание – DRUMA2RGI. Рейв, веселье, юмор, беспредел.