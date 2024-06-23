«Кубок оружейной столицы 2024»: большой репортаж с богатырского турнира

Фото Алексея Пирязева.

Драйв, мощь и бесконечная энергия — всё это о «Кубке оружейной столицы»! Главные силачи России выясняли, кто из них самый крутой.

В субботу на Казанской набережной собрались самые сильные мужчины России. Соревновались скорее сами с собой: кто-то приехал за новыми рекордами, кто-то — проверить свои богатырские силы в экстремальных дисциплинах. Да и дружеские отношения между спортсменами завязались уже давно: между собой соревновались и тренеры, и их подопечные.

Силачам предстояло поднимать тяжелейшие брёвна, одной рукой удерживать гири по 100 кг, тащить на себе 320-килограммовую металлическую раму и перекатывать огромную шину на скорость. В домашних условиях не повторять!

Стронгмен (что в переводе с английского означает «сильные люди») — квинтэссенция силовых видов спорта. В рамках стронгмена выступают тяжелоатлеты, пауэрлифтеры, бодибилдеры — мужчины (и женщины!), которые так или иначе были связаны с силовыми дисциплинами. После окончания спортивной карьеры им выпадает шанс попробовать себя в силовом экстриме. Выступают даже возрастные спортсмены: в 50 лет атлеты иногда показывают такие весовые результаты, что молодым и не снились.

Организатором «Кубка» выступил Илья Четвергов. Он хорошо знаком тульским фанатам силового экстрима. В 2022 году Илья стал бронзовым призером соревнований по стронгмену в абсолютной весовой категории в столице. В этом же году он вместе с тяжёлоатлетом Максимом Гулием установил рекорд России: им удалось отбуксировать 38-тонную военную машину ЗРПК «Панцирь-С1» на целых 85 сантиметров!

Соревнования судил Максим Дворецкий. Он тоже успел отличиться необычной мощью тела и духа в оружейной столице: в 2021 году он стал вторым в соревновании по силовому экстриму «Сила Тулы». А сейчас Максим — президент федерации стронгмена России.

Первая дисциплина, в которой выступали богатыри — подъём бревна. Поднимали на выбывание: каждый участник заявлял начальный вес, поднимал его и в следующем раунде прибавлял по 5-10 кг. А если поднять новый вес уже не мог — выбывал из соревнования до начала следующей дисциплины. Александр Кузьмин из Ельца по прозвищу Самсон заявил невероятные 160 кг на старте. А весит-то спортсмен 150 кг! Попробовал поднять до 170 кг, но бревно ему не далось. 170 кг поднял Алексей Костерин из Ярославля. Максимальный вес, показанный в этой дисциплине, — 175 кг.

Богдан Матико из Подмосковья осилил 100-килограммовое бревно. Спортсмен бережёт себя после досадной травмы руки, и если чувствует, что не справляется с весом, не травмирует себя ещё больше.

— Обычно на соревнованиях я выступаю в качестве ассистента, а тут выдался шанс поучаствовать. Поэтому на победу я не рассчитываю: просто на интерес. Для участия нужно много знать, уметь и понимать. Нужна определённая физическая форма, отточенная техника выполнения упражнений. Ещё немалый запас здоровья, потому что стронгмен — это уже спорт высших достижений. Кто попало заниматься им не сможет: обычный человек из толпы сейчас даже не оторвёт снаряд от земли. Это серьёзная работа с грамотным тренером-профессионалом. Я, кстати, в спорте уже 12 лет.

Следующая дисциплина называлась «прогулка фермера». С весом 140 кг в каждой руке спортсмены бежали 20 метров, а потом с таким же весом возвращались в исходное положение. У каждого атлета была своя тактика: кто-то смещал равновесие, кто-то использовал специальный хват, чтобы показать лучшее время.

В гантельной эстафете спортсмены поднимали и фиксировали над головой на прямой руке гантели разного веса — от 70 до 100 кг. Всё это необходимо было делать быстро: главный критерий оценки в этой дисциплине — скорость. Интересный факт: раньше гантели такого вида назывались цирковыми. Это было связано с тем, что ухватиться и уж тем более удержать их было непросто, и они использовались как развлекательный элемент в цирковых представлениях.

Неоспоримым лидером в этой дисциплине стал Давид Шамей. Давид — сильнейший мужчина России. Это он доказал в соревнованиях прошлого года. Сейчас он приехал в Тулу из Белгорода, чтобы подтвердить своё звание.

— Настроен только на победу. Знаю, что соревнуюсь с настоящими профессионалами. Хотя строгого отбора в нашем виде спорта нет, можно и с улицы, что называется, заявиться, но чтобы достичь каких-то значимых результатов, надо тренироваться минимум лет пять. Я занимаюсь гораздо больше: уже больше 10 лет. Спорт стал моим основным занятием, уже не хватает времени на другие хобби. А пришёл я к такому образу жизни, можно сказать, случайно: однажды просто завернул в спортзал да так там и остался. Считаю, что лишь мышление определяет, насколько сильным будет твоё тело. Всё идёт от разума.

Некоторые дисциплины могли показаться абсолютно безумными. Например, спортсмены несли на себе 320-килограммовую раму 20 метров, а потом катили огромную (выше человеческого роста) шину до исходной точки. И всё это на время!

А последнюю дисциплину словами описать сложно — смотрите сами!

Призовые места распределились следующим образом: первым заслуженно стал Давид Шамей — спортсмен набрал 39 очков. Второе место занял Александр Кузьмин — у него минимальное отставание в 2 очка — 37 баллов. «Бронзу» взял Валентин Акимов — 36 очков. На последней строчке расположился Богдан Матико: в этом году он дебютировал, и в дальнейшем намерен доказать, что заслуженно носит звание одного из самых сильных людей России.