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О чем говорит лишний вес у женщины?
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О чем говорит лишний вес у женщины?

Некоторые порицают полных женщин: наела, ленивая, распустилась… Но всегда ли дело только в диете, самоконтроле и дисциплине? Myslo поговорил об этом с гинекологом-эндокринологом Алиной Ламброзовой.

Избыточный вес может скрывать целый комплекс проблем: от косметологических (в виде высыпаний на лице и теле, выпадения волос на голове или их роста на лице и теле, появление папиллом), психологических (подавленного настроения и апатии) до серьезных гинекологических нарушений (от частых и обильных менструаций до их полного отсутствия).

Проблема в том, что жировая ткань тоже имеет функции эндокринной железы. Поэтому чем ее больше, тем больше эндокринных нарушений может возникать в организме.

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Гинеколог-эндокринолог Алина Ламброзова:

— Женщины, столкнувшиеся с таким букетом проблем, часто слышат советы: «Похудей, и все пройдет». И это верно, только вот сделать это далеко не всегда просто.

Дело в том, что жировая ткань является своеобразной эндокринной железой, в которой происходит продукция и метаболизм гормонов. Жировые клетки (адипоциты) секретируют гормоны, регулирующие количество жировой ткани. Чем больше жировых клеток, тем больше веществ они вырабатывают и тем сложнее от них избавиться, даже если вовсе перестать есть.

При избавлении от гормонопродуцирующей ткани уходят и вызванные ею проблемы. Но в ряде случаев скинуть лишний вес без помощи специалистов — задача невыполнимая.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

К сожалению, советами похудеть, а потом приходить иногда грешат и врачи. Женщина уходит от них и начинает самостоятельно пытаться решить проблему. Соблюдает диеты, занимается спортом — результата нет. Ужесточает режим питания и тренировочную нагрузку — результат если и есть, то незначительный. Наша дорогая женщина в итоге сдается, оставляя все как есть. Итог — усугубление гормональных нарушений и вопрос, на который она так и не получила ответа, — в чем же причина?

Дело в том, что эндокринная система едина и представляет собой совокупность работы всех желез внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны и отвечают за регуляцию происходящих в организме процессов. Они напрямую влияют на репродуктивную функцию организма и наоборот. При нарушении функции яичников меняется гормональный фон всего организма.

Своим пациентам, которые собираются на первый прием, советую захватить с собой дневник питания за 3-5 дней и, если есть, результаты гормональных обследований за последний год. Мы проанализируем полученные данные, и если они не достаточные, то пациент пройдет дообследование. Если лишние килограммы — следствие гормональных нарушений, то составляем план лечения, питания и физической нагрузки. Берем процесс под контроль: вес уходит, возвращая здоровье, красоту и отличное настроение женщине.

При появлении избыточного веса, высыпаний на коже и гинекологических нарушений лучше сразу обратиться к гинекологу-эндокринологу.

Алина Ламброзова ведет прием в медицинском центре Invitro (Тула, ул. Кирова, 25).

Записаться на консультацию можно по телефону +7 905 625-33-11 или на сайте «ПроДокторов».

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Алина Ламброзова
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ТулаТульская область

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