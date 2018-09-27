Фестиваль в «Октаве»: Чему научит школа, и как решить городские проблемы

фото Алексея Пирязева.

В Туле завершился первый день работы образовательного фестиваля «Трансформация. Практики будущего». Несмотря на то, что день первый, времени у слушателей на раскачку нет – в плане значится огромное количество эксклюзивных лекций, мастер-классов и интервью, а значит, медлить нельзя: небольшое приветственное слово от инициаторов фестиваля, и образовательный механизм запущен.

Что значит образование сегодня?

В числе первых тем, которые обсуждались на фестивале, стало конечно же образование: какое оно должно быть, чтобы выпускники были востребованными в любой сфере, какую бы они ни выбрали, какие есть современные образовательные площадки и как они реализуются на практике.

Тема актуальна, и поэтому лекция, рассчитанная на час, в итоге растянулась на полтора. Модератором этой секции стал Аскар Рамазанов. По его мнению, современное образование не должно зацикливаться на заучивании школьных учебников.

– Раньше как было: учили по максимуму в школе и институте, потому что предполагалось, что после получения диплома человек начнет применять эти знания на практике и уже некогда будет учиться. Но современные реалии таковы, что иногда знания, усвоенные 30 лет назад, уже не актуальны. Наука, а вслед за ней технологии активно развиваются, а значит, вынуждают человека также постоянно узнавать что-то новое. Таким образом, задача современного образования – привить детям желание постоянно саморазвиваться, – отметил модератор секции Аскар Рамазанов.

Он отметил, что запрос на постоянное обучение есть, но при дефиците времени, особенно для работающего человека, это не всегда легко сделать. Ответом на этот запрос стала научно-творческая резиденция, расположенная под Чеховом и являющейся современной платформой для работы, отдыха, спорта и «содержательной коммуникации» на природе. Это место является альтернативой обычным загородным комплексам с инфраструктурой для отдыха. Здесь времяпрепровождение на природе гармонично сочетается с образовательной функцией: резиденция создана прежде всего для тех, кто хочет отдыхать и учиться или работать одновременно.

– Без хорошего русского языка, умения понимать и анализировать тексты и хорошего знания школьной математики современному человеку очень сложно. К сожалению, сегодня не все выпускники имеют эти знания. Даже если профессия не связана с этими предметами, человек должен их знать. А закладывается вся эта база еще в начальных классах, – добавила. Наталья Чеботарь, сооснователь медиапроекта о будущем образования Edutainme (Яндекс.Учебник).

Конечно, фундамент дальнейшего образования создается в начальной школе. А чтобы учителям было проще определять уровень знаний каждого ученика, был разработан универсальный алгоритм проверки знаний по основным школьным предметам начальной школы.

– Пользоваться им могут все учителя начальных классов абсолютно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на Яндекс.Учебник. После регистрации учитель просто дает ссылку для выполнения заданий своим ученикам. Система сама просчитывает, какие ошибки допустил тот или иной ребенок, а значит, появляется реальная картина, какие именно темы он не усвоил и над чем надо поработать с ним. То есть это дает возможность разработать план индивидуального обучения для каждого школяра. Всем известно, что детский организм растет неравномерно, и мозг не исключение. Ребенок может медленно усваивать школьную программу не потому что он глупый, а потому что просто тот или иной отдел мозга еще не готов к восприятию этой информации. Наш алгоритм дает возможность учитывать эту особенность детей.

Кроме этого по итогу лекции был сформулирован перечень умений, базу для которых должны заложить учителя, если хотят, чтобы их ученики были успешными во взрослой жизни:

ставить цели и добиваться их достижения, самостоятельно делать выбор, иметь критический склад ума и не бояться задавать вопросы.

Сама же школа должна поддерживать мотивацию ученика. Кстати, эксперты сошлись во мнении, что соревнования по оценкам внутри класса недопустимы. Это снижает мотивацию учиться дальше. Между классами или между школами – да, но не внутри детского коллектива.

Под конец лекции один из слушателей задал вопрос: какие ценности должна заложить школа? Вариантов было много, но все единодушно согласились, что это сложный вопрос, на который нет однозначного ответа.

– Государство наше слишком большое, чтобы выработать единые ценности для школ в каждом регионе. Поэтому эта задача лежит на каждом учебном заведении. Мы, например, когда формировали свой кодекс, которого должны придерживаться наши ученики, решили, что одной из них будет честность и открытость. Но если вводить этот пункт в кодекс, то за его нарушение должно быть наказание. Но что именно относить к честности? Например, списывание является нарушением кодекса? А нелицензионное ПО на компьютере? Дискуссия продолжалась несколько лет, прежде чем мы пришли к единому мнению, – рассказала Полина Мальцева, операционный директор частной школы.

Теория малых дел: микропроекты, меняющие города Для тех, кто знает, как решить те или иные городские проблемы, улучшить общественные пространства или мечтает создать полезное мобильное приложение, но на все это у него нет денег, состоялась сессия, посвященная онлайн-платформе SMART URBAN.

– В России очень развита культура мемориализации, но современным городам нужно не только сохранять памятники истории, но и создавать новые паблик-объекты, более понятные и близкие сегодняшним жителям, - отметила основатель Фонда культурных инициатив «Спарта» Лиза Савина.

SMART URBAN — федеральный проект, точкой старта которого был выбран крупнейший мегаполис, столица Сибири — Новосибирск. Поддержку на этапе запуска оказывают правительство Новосибирской области и мэрия города Новосибирска, а также российские и зарубежные эксперты в сфере культуры и урбанистики. Проект создан при стратегическом партнерстве Фонда культурных инициатив «Спарта» и сети АЗС «Газпромнефть».

– Основная идея проекта в том, чтобы аккумулировать диванную энергию, которой очень много в современном обществе, – рассказала Лиза Савина. – У многих есть большое количество идей, но для их воплощения нужны деньги и время. И то, и другое не всегда есть. Smart Urban — это площадка, где пользователи могут найти инвесторов для реализации своих идей по благоустройству и изменению города. Это очень просто: надо всего лишь заполнить анкету, по итогу которой будет составлена презентация вашего проекта. После поделиться презентацией в соцсетях. Далее уже мы ищем инвестора, который профинансирует реализацию вашего проекта.

В Новосибирске благодаря этой площадке реализовано несколько проектов, которые помогают следить за качеством дорог, установлены умные светофоры и др.

Также в рамках этой сессии слушателям был представлен проект «Чистые игры». Так называется общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов, которые хотели решить проблему свалок не только в городской черте, но и за пределами города. Активисты занимаются не только уборкой мусора, но и приучают участников акций заботиться об окружающей природе и воспитывают культуру обращения с отходами.

Акции этого движения дважды проходили в том числе и в Туле. Это не привычные всем субботники, а эко-квесты, которые позволяют сделать скучный сбор мусора действительно интересным времяпрепровождением.

частная Городская история

Ещё одну лекцию, которую обязательно стоит упомянуть, провёл автор книги «Истории московских домов, рассказанные их жителями» Дмитрий Опарин.

Дмитрий Опарин (фото Даниила Прокофьева).

- В каждом городе многое знают о жизни выдающихся жителей, но не об историях отдельных семей, которые ничем особым не отметились, работали на заводах или где-то ещё. Именно особенности их быта, сохранившиеся фотографии, вещи и воспоминания ярче всего отражают исторические реалии того или иного времени, - рассказал Дмитрий Опарин.

Описать эмоциональное восприятие рассказа сложно. Но автор действительно вдохновляет на то, чтобы пойти в архив и как минимум выяснить историю своей семьи.

- Обязательно опросите старшее поколение своей семьи и напишите их воспоминания. Лучше на диктофон. И фиксируйте все, даже то, что вам кажется неважным. Это история, которая скоро может уйти, но эту нить между поколениями нужно сохранить как можно полнее.

Сегодня фестиваль продолжит свою работу. Участников ждет дискуссия о лучших практиках территориального брендинга (Григор Бадалян), лекции «От чуткой розетки к умному насосу: как управлять инновациями в городе?», «Как превратить образовательные курсы в успешный бизнес», «Как Выкса стала центром культурной жизни», «Лекция по промышленному дизайну» и другие. Кроме этого пройдет мастер-класс по лазерной резке и турнир по пинг-понгу. Вечером же состоится выступление группы ХЛЕБ и DJ Жени Дубовой.

Полную программу можно посмотреть здесь.