Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk

Фото Алексея Пирязева.

В Туле завершился третий день фестиваля «Трансформаторы. практики будущего». Большим событием этого дня стал круглый стол, за которым собрались креативные лидеры со всей страны и обсудили перспективы изменения городских пространств, и как эти изменения влияют на города.

В обсуждении принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Еще одна яркая секция была посвящена музыкальной журналистике. Музыкальные медиа, как и многие другие, трансформировались и именно сейчас переживают новую волну популярности. Если еще недавно узнать о новинках в музыкальной индустрии можно было только на страницах официальных изданий, то сейчас активно наращивают аудиторию паблики и телеграм-каналы. Именно поэтому к дискуссии были приглашены эксперты в медиа и музыке Денис Бояринов, Николай Редькин, Василий Трунов и Сергей Мудрик.

Коротко о чем рассказывали редакторы Афиши, Вечернего Урганта и портала The Flow:

1. Письменные репортажи и интервью уходят в прошлое. Теперь в тренде видеорепортажи и интервью в формате Афиши «узнай за 10 секунд».

2. Самый классный интервьюэр звезд нашего времени - Андрей Недашковский. Также хорошо пишут музжурналисты Коммерсанта и Новой газеты.

3. Самые перспективные звезды по мнению редакторов - Монеточка ( ей пророчат славу второй Земфиры) и gone.fludd. Гречка - талантливая певица, но менее популярна.

Завершил фестиваль Feduk, который после успеха в жанре андеграундного хип-хопа прокачал вокал, нашел новый звук и стал одним из лучших лайв-исполнителей России.

Фестиваль продлится еще два дня. Сегодня он уже начал работу. Ждет много всего интересного. Не пропустите!