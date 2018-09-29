Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk
Музыкальные медиа изменились и переживают новую волну популярности. Редакторы Афиши, Вечернего Урганта и портала The Flow поделились своим видением перспектив.
В Туле завершился третий день фестиваля «Трансформаторы. практики будущего». Большим событием этого дня стал круглый стол, за которым собрались креативные лидеры со всей страны и обсудили перспективы изменения городских пространств, и как эти изменения влияют на города.
В обсуждении принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Еще одна яркая секция была посвящена музыкальной журналистике. Музыкальные медиа, как и многие другие, трансформировались и именно сейчас переживают новую волну популярности. Если еще недавно узнать о новинках в музыкальной индустрии можно было только на страницах официальных изданий, то сейчас активно наращивают аудиторию паблики и телеграм-каналы. Именно поэтому к дискуссии были приглашены эксперты в медиа и музыке Денис Бояринов, Николай Редькин, Василий Трунов и Сергей Мудрик.
Завершил фестиваль Feduk, который после успеха в жанре андеграундного хип-хопа прокачал вокал, нашел новый звук и стал одним из лучших лайв-исполнителей России.
Фестиваль продлится еще два дня. Сегодня он уже начал работу. Ждет много всего интересного. Не пропустите!