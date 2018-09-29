новости
новости
Регистрация
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk

Музыкальные медиа изменились и переживают новую волну популярности. Редакторы Афиши, Вечернего Урганта и портала The Flow поделились своим видением перспектив.

В Туле завершился третий день фестиваля «Трансформаторы. практики будущего». Большим событием этого дня стал круглый стол, за которым собрались креативные лидеры со всей страны и обсудили перспективы изменения городских пространств, и как эти изменения влияют на города.

В обсуждении принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Еще одна яркая секция была посвящена музыкальной журналистике. Музыкальные медиа, как и многие другие, трансформировались и именно сейчас переживают новую волну популярности. Если еще недавно узнать о новинках в музыкальной индустрии можно было только на страницах официальных изданий, то сейчас активно наращивают аудиторию паблики и телеграм-каналы. Именно поэтому к дискуссии были приглашены эксперты в медиа и музыке Денис Бояринов, Николай Редькин, Василий Трунов и Сергей Мудрик. 

Коротко о чем рассказывали редакторы Афиши, Вечернего Урганта и портала The Flow:
 
1. Письменные репортажи и интервью уходят в прошлое. Теперь в тренде видеорепортажи и интервью в формате Афиши «узнай за 10 секунд».
 
2. Самый классный интервьюэр звезд нашего времени - Андрей Недашковский. Также хорошо пишут музжурналисты Коммерсанта и Новой газеты.
 
3. Самые перспективные звезды по мнению редакторов - Монеточка ( ей пророчат славу второй Земфиры) и gone.fludd. Гречка - талантливая певица, но менее популярна.
 
 

Завершил фестиваль Feduk, который после успеха в жанре андеграундного хип-хопа прокачал вокал, нашел новый звук и стал одним из лучших лайв-исполнителей России. 

Фестиваль продлится еще два дня. Сегодня он уже начал работу. Ждет много всего интересного. Не пропустите!

Галерея
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 1
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 2
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 3
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 4
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 5
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 6
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 7
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 8
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 9
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 10
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 11
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 12
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 13
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 14
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 15
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 16
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 17
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 18
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 19
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 20
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 21
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 22
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 23
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 24
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 25
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 26
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 27
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 28
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 29
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 30
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 31
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 32
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 33
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 34
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 35
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 36
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 37
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 38
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 39
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 40
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 41
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 42
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 43
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 44
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 45
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 46
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 47
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 48
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 49
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 50
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 51
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 52
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 53
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 54
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 55
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 56
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 57
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 58
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 59
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 60
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 61
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 62
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 63
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 64
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 65
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 66
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 67
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 68
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 69
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 70
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 71
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 72
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 73
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 74
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 75
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 76
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 77
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 78
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 79
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 80
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 81
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 82
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 83
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 84
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 85
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 86
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 87
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 88
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 89
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 90
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 91
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 92
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 93
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 94
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 95
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 96
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 97
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 98
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 99
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 100
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 101
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 102
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 103
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 104
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 105
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 106
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 107
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 108
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 109
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 110
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 111
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 112
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 113
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 114
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 115
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 116
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 117
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 118
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 119
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 120
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 121
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 122
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 123
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 124
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 125
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 126
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 127
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 128
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 129
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 130
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 131
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 132
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 133
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 134
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 135
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 136
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 137
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 138
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 139
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 140
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 141
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 142
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 143
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 144
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 145
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 146
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 147
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 148
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 149
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 150
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 151
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 152
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 153
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 154
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 155
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 156
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 157
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 158
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 159
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 160
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 161
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 162
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 163
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk, Фото: 164
показать все фотографии
Сюжет: Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Тула станет новым центром притяжения креативной молодёжи
Жизнь Тулы и области
Тула станет новым центром притяжения креативной молодёжи
вчера, в 18:03, 42 2036 -7
Фестиваль в «Октаве»: О тульских брендах, Музее станка и группе «Хлеб»
Обзоры / События
Фестиваль в «Октаве»: О тульских брендах, Музее станка и группе «Хлеб»
вчера, в 13:10, 1 1530 -2
Фестиваль в «Октаве»: Чему научит школа, и как решить городские проблемы
Обзоры / События
Фестиваль в «Октаве»: Чему научит школа, и как решить городские проблемы
27 сентября, в 11:49, 2 1163 0
Туляков приглашают на фестиваль в «Октаве»: открыта регистрация
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают на фестиваль в «Октаве»: открыта регистрация
27 сентября, в 10:16, 15 1882 0
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:03 −2
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль ТрансформаторыТрансформаторы Практика будущего
Люди
рэпер Feduk
Место
Тула
Прочее
концертмузыкаМонеточка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» проиграл «Уралу» со счетом 2:1
«Арсенал» проиграл «Уралу» со счетом 2:1
Ночью на трассе в Тульской области сгорела фура
Ночью на трассе в Тульской области сгорела фура
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.