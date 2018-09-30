Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел

Фото Алексея Пирязева.

Центральной его лекцией стала лекция генерального продюсера «Матч ТВ», журналиста и общественного деятеля Тины Канделаки. Её выступление было посвящено способам достижения поставленных задач.

Стандартность и типичность – это не те, качества, которые отличают креативного лидера, а именно о том, как достичь цели и стать креативным лидером рассказывала телеведущая. Поэтому и лекция ее не была обычным рассказом с презентаций на экране. Это был живой интерактив со зрителями. Так, рассказывая о своем увлечении ЗОЖ, Тина Канделаки «посадила» всех присутствующих в «стульчик», а отвечая на вопрос тульского репетитора по математике о ее распорядке дня, она вместе с ним встала в планку и в таком положении рассказала о том, как строится ее день:

– Я встаю в 7 утра, далее я (3-4 раза в неделю) занимаюсь спортом, далее я приезжаю на работу. Как у продюсера, вы понимаете, очень много дел по текущим проектам. После работы я обязательно провожу время с детьми: или дома, или в городе, или какие-то культурные выходы – это обязательно несколько раз в течение недели. Потом свободное время. С 22 до 23.30 я читаю: рабочую документацию, развивающую литературу, потом художественная, различные фильмы. А после я ложусь спать, – рассказала Тина Канделаки.

Главное правило успешного человека – хорошо владеть тайм-менеджментом, поэтому общение с туляками было строго регламентировано: 30 минут на саму лекцию и 15 минут на вопросы. Но и за четверть часа туляки успели многое спросить у Тины Канделаки.

– Понятие «талант» всегда связно с деньгами или нет?

– Талант – это не всегда про деньги. Вопрос в том, какие деньги нужны для развития таланта и какие цели ставит сам человек перед собой, развивая свой талант.

– Как соотносятся между собой талант и эгоизм?

– Я думаю, что эгоизм и эгоцентризм в какой-то степени присущи таланту. Стив Джобс в управлении свой компанией был очень сложным и тяжелым человеком, но именно благодаря этому он смог создать одну из самых успешных компаний. Лидер должен быть эгоцентричным, потому что все остальные не готовы брать на себя ответственность за то, что делают.

– Какие навыки человека вы для себя можете назвать приоритетными?

– Желание постоянно учиться. Я, например, учу языки. Мне очень это нравится. Я с трех лет учила английский, это помимо того, что в моей семье разговаривали на русском, грузинском и армянском. Сейчас я учу испанский и французский.

– Чем взрослый человек отличается от ребенка?

– Для ребенка нет слова «не могу». Если ему задать вопрос: «ты хочешь это, а ты это можешь?» Он ответит «да». Взрослый же так не ответит. Он начнет сомневаться и не всегда то, что он хочет, может сделать. Ребенок не ставит себе ограничений в желаниях.

– Что вас вдохновляет?

– Другие люди. Я не только произвожу свой контент, но и продюсирую чужие идеи. И это очень здорово, что я могу это делать и делаю.

– Какие качества креативного лидера вы можете назвать?

– Дисциплина, постоянно искать изучать что-то новое (если он этого не делает, то начинает отставать. Новые фильмы, книги – на это все есть время. Например, можно ехать два часа и сидеть в инстаграме, а можно потратить это время на просмотр интересного познавательного фильма), каждый день совершенствовать свою идею (но делать это надо без помощи телефона, самостоятельно. Хотя бы 10 минут в день проводить без гаджета и развивать свое дело, обдумывая его).

– Как вы оцениваете кластер «Октава»?

– Еще не так давно можно было констатировать, что креативные лидеры мигрировали в себя. Это самое страшное, но кластер «Октава» – это пример того, когда креативные лидеры теперь мигрируют в страну. Важно не место, где реализуется идея, а сама идея, которую ты предлагаешь. Для меня «Октава» – это пример того, какие кластеры должны быть по всей стране.

– Как вы боретесь страхами?

– Все, чего я боялась, всегда стояло передо мной. Как говорится: то, чего ты боишься, рано или поздно случится. Борьба со страхами – это вопрос самодисциплины. Если человек боится летать на самолете, боится турбулентности, то нужно изучить литературу об этом и понять, почему возникает турбулентность. То есть надо узнать правду о своем страхе. Старайтесь вообще всегда говорить себе правду.

Слушателей лекции «От чуткой розетки к умному насосу: как управлять инновациями в городе?» было не много, а зря. Руководитель отдела тестирования новых технологий департамента информационных технологий правительства Москвы Эльдар Файзуллин рассказывал о том, как современные технологии помогли не только управлять столицей, но и экономить деньги и сделать в итоге ее более удобной для жителей и гостей. Он рассказал, что система была введена не так давно, но уже показала свою эффективность. Причем, не важно, закупка компьютеров или уборка улиц. Благодаря введению этой системы, в метро появился бесплатный вай-фай. многие технологии внедрены за счет государственно-частного партнерства. Smart-город – это удобно и для людей. Это электронный документооборот; облачная бухгалтерия (доступная для просмотра не только для руководства города, но и для горожан, которые могут в любой момент посмотреть, на что тратятся бюджетные деньги); контроль за безопасностью и соблюдением ППД на дорогах; преддоставка госуслуг (например, ребенку скоро исполняется 7 лет и вам на почту приходит сообщение с предложением записать его в одну из трех ближайших школ); электронная запись к врачу, а также напоминание пациентам, которые давно не были у врача, что нужно пройти диспансеризацию. Также современные технологии позволяют в реальном времени отслеживать, поливает или метет машина улицы или просто так катается по городу. Для этого на машину устанавливаются специальные сенсоры, которые передают все данные в центр управления. Снегоплавильные станции теперь оборудованы специальным лазером, который позволяет точно определить объем привезенного снега и сэкономить до 40% бюджетных средств на оплату этой работы. Установлены и камеры напротив мусорок. Камеры в реальном времени передают всю информацию и если вовремя машина не приехала, то делается скриншот и организации выписывается штраф. Также с помощью камер отслеживается наличие аварий на дорогах и если где-то случилось ДТП, то немедленно высылается машина скорой помощи. Тем, кто ведет или планирует начать развивать свою группу в различных соцсетях, любопытно было послушать Филипппа Миронова и Павла Вардишвили, сооснователей Телеграм-канала «Психо Daily». Они рассказали, что небольшая (несколько тысяч) аудитория – это не всегда плохо. Это позволяет изучить интересы каждого читателя и понять, что именно он хочет видеть в группе, что ему интересно. Все это также должно учитываться при создании контента соцсетей. Живое общение с подписчиками также приветствуется. Для этого авторы Телеграм-канала проводят встречи с читателями. Это дополнительно позволяет удержать уже имеющуюся аудиторию и сделать время.

Завершился этот день выступлением «Аигел». Это российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии.