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Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел

Четвертый день образовательного фестиваля «Трансформаторы. Практики будущего», который проходит на базе творческого индустриального кластера «Октава» завершен.

Центральной его лекцией стала лекция генерального продюсера «Матч ТВ», журналиста и общественного деятеля Тины Канделаки. Её выступление было посвящено способам достижения поставленных задач.
 
Стандартность и типичность – это не те, качества, которые отличают креативного лидера, а именно о том, как достичь цели и стать креативным лидером рассказывала телеведущая. Поэтому и лекция ее не была обычным рассказом с презентаций на экране. Это был живой интерактив со зрителями. Так, рассказывая о своем увлечении ЗОЖ, Тина Канделаки «посадила» всех присутствующих в «стульчик», а отвечая на вопрос тульского репетитора по математике о ее распорядке дня, она вместе с ним встала в планку и в таком положении рассказала о том, как строится ее день:
 
 
– Я встаю в 7 утра, далее я (3-4 раза в неделю) занимаюсь спортом, далее я приезжаю на работу. Как у продюсера, вы понимаете, очень много дел по текущим проектам. После работы я обязательно провожу время с детьми: или дома, или в городе, или какие-то культурные выходы – это обязательно несколько раз в течение недели. Потом свободное время. С 22 до 23.30 я читаю: рабочую документацию, развивающую литературу, потом художественная, различные фильмы. А после я ложусь спать, – рассказала Тина Канделаки.
 
Главное правило успешного человека – хорошо владеть тайм-менеджментом, поэтому общение с туляками было строго регламентировано: 30 минут на саму лекцию и 15 минут на вопросы. Но и за четверть часа туляки успели многое спросить у Тины Канделаки.
 
 
– Понятие «талант» всегда связно с деньгами или нет?
 
– Талант – это не всегда про деньги. Вопрос в том, какие деньги нужны для развития таланта и какие цели ставит сам человек перед собой, развивая свой талант.
 
– Как соотносятся между собой талант и эгоизм?
 
– Я думаю, что эгоизм и эгоцентризм в какой-то степени присущи таланту. Стив Джобс в управлении свой компанией был очень сложным и тяжелым человеком, но именно благодаря этому он смог создать одну из самых успешных компаний. Лидер должен быть эгоцентричным, потому что все остальные не готовы брать на себя ответственность за то, что делают.
 
– Какие навыки человека вы для себя можете назвать приоритетными?
 
– Желание постоянно учиться. Я, например, учу языки. Мне очень это нравится. Я с трех лет учила английский, это помимо того, что в моей семье разговаривали на русском, грузинском и армянском. Сейчас я учу испанский и французский. 
 
– Чем взрослый человек отличается от ребенка?
 
– Для ребенка нет слова «не могу». Если ему задать вопрос: «ты хочешь это, а ты это можешь?» Он ответит «да». Взрослый же так не ответит. Он начнет сомневаться и не всегда то, что он хочет, может сделать. Ребенок не ставит себе ограничений в желаниях.
 
– Что вас вдохновляет?
 
– Другие люди. Я не только произвожу свой контент, но и продюсирую чужие идеи. И это очень здорово, что я могу это делать и делаю.
 
– Какие качества креативного лидера вы можете назвать?
 
– Дисциплина, постоянно искать изучать что-то новое (если он этого не делает, то начинает отставать. Новые фильмы, книги – на это все есть время. Например, можно ехать два часа и сидеть в инстаграме, а можно потратить это время на просмотр интересного познавательного фильма), каждый день совершенствовать свою идею (но делать это надо без помощи телефона, самостоятельно. Хотя бы 10 минут в день проводить без гаджета и развивать свое дело, обдумывая его).
 
– Как вы оцениваете кластер «Октава»?
 
– Еще не так давно можно было констатировать, что креативные лидеры мигрировали в себя. Это самое страшное, но кластер «Октава» – это пример того, когда креативные лидеры теперь мигрируют в страну. Важно не место, где реализуется идея, а сама идея, которую ты предлагаешь. Для меня «Октава» – это пример того, какие кластеры должны быть по всей стране. 
 
– Как вы боретесь страхами?
 
– Все, чего я боялась, всегда стояло передо мной. Как говорится: то, чего ты боишься, рано или поздно случится. Борьба со страхами – это вопрос самодисциплины. Если человек боится летать на самолете, боится турбулентности, то нужно изучить литературу об этом и понять, почему возникает турбулентность. То есть надо узнать правду о своем страхе. Старайтесь вообще всегда говорить себе правду.
 

Слушателей лекции «От чуткой розетки к умному насосу: как управлять инновациями в городе?» было не много, а зря. Руководитель отдела тестирования новых технологий департамента информационных технологий правительства Москвы Эльдар Файзуллин рассказывал о том, как современные технологии помогли не только управлять столицей, но и экономить деньги и сделать в итоге ее более удобной для жителей и гостей.

Он рассказал, что система была введена не так давно, но уже показала свою эффективность. Причем, не важно, закупка компьютеров  или уборка улиц. Благодаря введению этой системы, в метро появился бесплатный вай-фай. многие технологии внедрены за счет государственно-частного партнерства. 

Smart-город –  это удобно и для людей. Это электронный документооборот; облачная бухгалтерия (доступная для просмотра не только для руководства города, но и для горожан, которые могут в любой момент посмотреть, на что тратятся бюджетные деньги); контроль за безопасностью и соблюдением ППД на дорогах; преддоставка госуслуг (например, ребенку скоро исполняется 7 лет и вам на почту приходит сообщение с предложением записать его в одну из трех ближайших школ); электронная запись к врачу, а также напоминание пациентам, которые давно не были у врача, что нужно пройти диспансеризацию. 

Также современные технологии позволяют в реальном времени отслеживать, поливает или метет машина улицы или просто так катается по городу. Для этого на машину устанавливаются специальные сенсоры, которые передают все данные в центр управления. Снегоплавильные станции теперь оборудованы специальным лазером, который позволяет точно определить объем привезенного снега и сэкономить до 40% бюджетных средств на оплату этой работы.

Установлены и камеры напротив мусорок. Камеры в реальном времени передают всю информацию и если вовремя машина не приехала, то делается скриншот и организации выписывается штраф. Также с помощью камер отслеживается наличие аварий на дорогах и если где-то случилось ДТП, то немедленно высылается машина скорой помощи.

 

Тем, кто ведет или планирует начать развивать свою группу в различных соцсетях, любопытно было послушать Филипппа Миронова и Павла Вардишвили, сооснователей Телеграм-канала «Психо Daily». 

Они рассказали, что небольшая (несколько тысяч) аудитория – это не всегда плохо. Это позволяет изучить интересы каждого читателя и понять, что именно он хочет видеть в группе, что ему интересно. Все это также должно учитываться при создании контента соцсетей. 

Живое общение с подписчиками также приветствуется. Для этого авторы Телеграм-канала проводят встречи с читателями. Это дополнительно позволяет удержать уже имеющуюся аудиторию и сделать время. 

 

Завершился этот день выступлением «Аигел». Это российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. 

Галерея
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 1
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 2
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 3
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 4
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 5
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 6
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 7
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 8
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 9
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 10
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 11
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 12
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 13
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 14
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 15
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 16
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 17
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 18
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 19
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 20
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 21
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 22
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 23
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 24
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 25
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 26
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 27
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 28
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 29
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 30
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 31
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 32
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 33
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 34
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 35
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 36
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 37
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 38
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 39
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 40
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 41
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 42
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 43
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 44
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 45
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 46
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 47
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 48
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 49
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 50
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 51
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 52
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 53
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 54
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 55
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 56
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 57
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 58
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 59
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 60
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 61
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 62
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 63
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 64
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 65
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 66
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 67
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 68
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 69
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 70
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 71
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 72
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 73
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 74
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 75
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 76
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 77
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 78
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 79
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 80
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 81
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 82
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 83
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 84
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 85
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 86
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 87
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 88
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 89
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 90
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 91
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 92
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 93
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 94
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 95
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 96
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 97
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 98
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 99
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 100
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 101
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 102
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 103
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 104
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 105
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 106
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 107
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 108
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 109
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 110
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 111
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 112
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 113
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 114
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 115
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 116
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 117
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 118
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 119
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 120
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 121
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 122
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 123
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 124
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 125
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 126
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 127
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 128
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 129
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 130
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 131
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 132
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 133
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 134
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 135
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 136
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 137
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 138
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 139
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 140
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 141
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 142
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 143
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 144
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 145
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 146
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 147
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 148
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 149
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 150
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 151
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 152
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 153
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 154
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 155
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 156
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 157
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 158
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 159
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 160
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 161
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 162
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 163
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 164
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 165
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 166
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 167
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 168
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 169
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 170
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 171
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 172
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 173
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 174
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 175
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 176
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 177
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 178
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 179
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 180
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 181
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 182
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 183
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 184
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 185
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 186
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 187
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел, Фото: 188
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Сюжет: Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Лайфхак от Тины Канделаки: как стать гением
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Лайфхак от Тины Канделаки: как стать гением
вчера, в 19:01, 57 2146 -13
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вчера, в 13:03, 25 3431 -1
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28 сентября, в 18:03, 43 2468 -7
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28 сентября, в 13:10, 1 1644 -2
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:52 0
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