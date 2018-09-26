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Продолжаем голосовать за лучшие тульские пабы

Продолжаем голосовать за лучшие тульские пабы

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие пабы в Туле. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые
службы пабы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара пабов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

24 октября мы подведём итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» паб в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где напитки и закуски вкуснее и атмосфера уютнее, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

26 сентября, в 19:04 0
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