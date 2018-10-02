новости
новости
Регистрация
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего»
Фото Алексея Пирязева

Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего»

Myslo узнал у туляков, чем им запомнился прошедший в «Октаве» фестиваль, и чего они ждут от нового подобного мероприятия.

В Туле завершился фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», который проходил в творческом индустриальном кластере «Октава» с 26 по 30 сентября. По данным организаторов фестиваля, мероприятие посетили 6,5 тысяч человек, в том числе креативные лидеры со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владивостока, Красноярска, Выксы, Ярославля и других городов.

В течение 5 дней на впервые проходящем в Туле фестивале состоялось 100 мероприятий, на которых выступил 91 эксперт в области образования, медиа, урбанистики, дизайна и технологий. Для нашего города подобное событие – уникальная возможность в живую пообщаться с лидерами современной креативной мысли. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 28 сентября также посетил фестиваль, приняв участие в круглом столе «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития». Там собрались авторы уникальных культурных проектов со всей России, чтобы рассказать, как их проекты повлияли на жизнь и экономику городов. Эксперты сошлись во мнении, что наличие культурного центра любого формата меняет мышление жителей, открывает им новые возможности и дает возможность по-новому взглянуть на свой город.

– Современные проекты должны быть своеобразным профессиональным лифтом, чтобы давать возможность участникам развиваться в личностной и профессиональном плане, — отметила куратор Центра современного искусства «Заря» (Владивосток) Алиса Багдонайте.

По итогам круглого стола Алексей Дюмин заявил, что регион нуждается в таких мероприятиях:

– Нам необходимо заинтересовать нашу молодежь, предоставить ей все возможности для развития здесь, в Туле. Всё, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и применено на практике. Важно ничего не упустить и всё самое лучшее постараться реализовать. И вот ещё о чём нам необходимо подумать: здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но пока они остаются уделом немногих. Междусобойчик получается. А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для их развития», — прокомментировал губернатор Тульской области.

Директор по особым поручениям в ГК «Ростех» Василий Бровко отметил, что подобные фестивали будут проходить ежегодно. Следующий намечен на весну 2019 года. Тематика его пока не уточняется.

– Формируя концепцию «Октавы», мы, в первую очередь, ставили задачу сохранить производство. Кластер изначально не был классическим девелоперским проектом, ведь Тула является особым городом, мастерской России. В области находится более 150 промышленных предприятий, 13 из которых входят в Госкорпорацию Ростех, которая при разработке проекта отталкивалась именно от особенностей региона. За время работы кластера его посетило уже более 20 тысяч человек. И сегодня на нашей площадке — креативные лидеры, молодёжь, представители промышленности, бизнес-сообщества и власти, и именно «Октава» является для них объединяющей платформой, площадкой для диалога, благодаря которому появляются новые идеи и проекты», — рассказал Василий Бровко.

Подробнее о круглом столе можно прочитать здесь.

Одной из центральных идей фестиваля стала мысль о том, что современный человек должен постоянно продолжать свое обучение. Это не унылая необходимость, а модная тенденция, которая позволяет пополнять свой багаж знаний и нестандартно проводить время. Все это возможно в условиях современные общественные пространства и Туле такие площадки есть – это «Октава», «Барабан», «Типография», которые регулярно проводят не только развлекательные, но и образовательные мероприятия.

Большое количество сессий также было посвящено способам решения городских проблем, брендах, развитии соцсетей и перспективе медиа. Параллельно проходили мастер-классы и состязания по настольному теннису. 

В субботу с лекцией о способах достижения поставленных целей выступила генеральный продюсер «Матч ТВ», журналист и общественный деятель Тина Канделаки. Ее выступление, как и ожидалось, стало одним из самых ярких и массовых

На фестивале также прошли концерты популярных музыкальных групп и артистов: Feduk, «Хлеб», «Аигел», «Комсомольск». 

Мероприятие проходило при активной поддержке Госкорпорации Ростех и Правительства Тульской области. Организатор фестиваля — агентство MONSTARS.

 

Полина Шутова, 10 класс

– Я ходила на фестиваль каждый день. Мне понравилось, что привозили классных музыкантов, художественная студия была – два дня с ними рисовала. Очень круто, что это все в разных местах лекции и нацелены они под разную аудиторию. Интересна вам музыка? Вот вам спикер в этой области. Интересуетесь здоровьем? Вот лекция о биохакерстве. Если вы просто любите потусить, вот вам четыре дня бесплатных концертов! Очень здорово, что такое организовывает «Октава». На ее мероприятия я ходила и до этого, следила за анонсами в Инстаграме.
Из самых ярких лекций могу отметить, конечно же, Тину Канделаки. Из ее выступления я для себя сделала вывод, что дисциплина – это залог любого успеха. Все время фестиваля я смотрела на то, как с каждым днем все больше и больше людей приходят на него и радовалась: не все так безнадежно и есть люди, и их много, которым все это интересно! Это же здорово! 
 
Александра Шевякова, первый курс университета

Татьяна Семенова 

– Целенаправленно я ходила на концерты. Темы лекций мне были не очень интересны, потому что они в основном гуманитарной направленности, а я учусь на химическом факультете. Мне бы хотелось, чтобы на следующем фестивале были в том числе и лекции по моей специфике.

За группу же «Комсомольск» «Октаве» отдельное спасибо. На следующий год была бы я очень рада, если бы пригласили на фестиваль группу «Кружок».

 

Максим Сухов, 22 года.

– Ходил на мероприятия фестиваля с первого дня. Но все подряд не посещал. Конечно, не на все подряд. Тину Канделаки послушал, очень вдохновляющее выступление. Интересно было выступление Степана Казарьяна, Сергея Мудрика. То есть я в основном ходил на все мероприятия, связанные с музыкой. Я сам занимаюсь музыкой – играю на барабанах. 

Очень рад, что в Тулу привезли таких экспертов, потому что раньше приходилось ездить в другие города на подобные фестивали. Теперь вот «Октава» организовала что-тот подобное. Мне было интересно с первого дня. 

В этот раз была урбанистическая тема. От следующего фестиваля жду больше музыкальных лекций. Вообще хотелось бы иметь в Туле площадку для музыкантов. Сейчас такого пространства нет.

Александра Шевякова, первый курс университета

Александра Шевякова, первый курс университета

– Суперский фестиваль, я долго ждала таких событий в Туле. Потому что когда сидишь дома, листаешь афиши Москвы и хочешь посетить и это, и вот это, и это тоже. Но у тебя нет возможности поехать и приходится довольствоваться тем, что есть в интернете и видеозаписями лекциями. Это расстраивало. Но теперь же все это есть в Туле. Радуюсь за город, что у нас есть «Октава». Небольшое разочарование, что не все еще готовы к таким событиям, чем больше людей будет проникать в эту среду, тем большую популярность будут иметь подобные мероприятия. 

Из минусов, которые я отметила для себя: несколько лекций (например, про эмоции) были очень легкими, все, что в них рассказывалось, мне было известно. Хотелось бы в следующий раз чего-то более существенного. 
Интерес у меня вызвала лекция редактора Яндекс.Дзен, потому что очень хочется работать в этой сфере. Также ждала лекцию про эмоции, потому что когнитивистика – одно из моих хобби. Также интересна была презентация книги по урбанистике, потому что практически вся библиотека «Октавы» уже перечитана на эту тему. Библиотеке «Октавы» вообще отдельное спасибо, здесь много современной и интересной литературы, которую не нужно покупать по 600 рублей, а можно бесплатно почитать. В плане музыки отдельный респект организаторам, потому что в Туле очень мало, кто привозит таких артистов. 

 

Галерея
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 1
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 2
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 3
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 4
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 5
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 6
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 7
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 8
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 9
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 10
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 11
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 12
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 13
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 14
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 15
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 16
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 17
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 18
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 19
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 20
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 21
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 22
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 23
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 24
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 25
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 26
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 27
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 28
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 29
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 30
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 31
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 32
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 33
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 34
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 35
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 36
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 37
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 38
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 39
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 40
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 41
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 42
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 43
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 44
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 45
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 46
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 47
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 48
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 49
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 50
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 51
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 52
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 53
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 54
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 55
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 56
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 57
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 58
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 59
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 60
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 61
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 62
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 63
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 64
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 65
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 66
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 67
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 68
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 69
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 70
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 71
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 72
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 73
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 74
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 75
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 76
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 77
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 78
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 79
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 80
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 81
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 82
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 83
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 84
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 85
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 86
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 87
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 88
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 89
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 90
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 91
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 92
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 93
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 94
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 95
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 96
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 97
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 98
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 99
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 100
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 101
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 102
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 103
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 104
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 105
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 106
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 107
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 108
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 109
Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 110
показать все фотографии
Сюжет: Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел
Жизнь Тулы и области
Фестиваль в «Октаве»: Что спросили туляки у Канделаки, как сделать город умным и выступление Аигел
30 сентября, в 13:52, 33 5961 2
Лайфхак от Тины Канделаки: как стать гением
Культура
Лайфхак от Тины Канделаки: как стать гением
29 сентября, в 19:01, 62 3214 -14
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk
Культура
Фестиваль в «Октаве»: Как оценивают Монеточку музыкальные критики и выступление Feduk
29 сентября, в 13:03, 25 5367 -1
Тула станет новым центром притяжения креативной молодёжи
Жизнь Тулы и области
Тула станет новым центром притяжения креативной молодёжи
28 сентября, в 18:03, 43 2958 -7
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль Трансформаторы Практики будущего
Люди
Тина КанделакиАлексей Дюмин
Место
Тульская область
Прочее
итоги фестиваля

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула – в лидерах рейтинга городов с лучшим дорожным хозяйством
Тула – в лидерах рейтинга городов с лучшим дорожным хозяйством
Трехлетнему Антоше Никонову нужна помощь
Трехлетнему Антоше Никонову нужна помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.