Туляки: «Хотим больше таких фестивалей, как «Трансформаторы. Практика будущего»

Фото Алексея Пирязева

Myslo узнал у туляков, чем им запомнился прошедший в «Октаве» фестиваль, и чего они ждут от нового подобного мероприятия.

В Туле завершился фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», который проходил в творческом индустриальном кластере «Октава» с 26 по 30 сентября. По данным организаторов фестиваля, мероприятие посетили 6,5 тысяч человек, в том числе креативные лидеры со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владивостока, Красноярска, Выксы, Ярославля и других городов.

В течение 5 дней на впервые проходящем в Туле фестивале состоялось 100 мероприятий, на которых выступил 91 эксперт в области образования, медиа, урбанистики, дизайна и технологий. Для нашего города подобное событие – уникальная возможность в живую пообщаться с лидерами современной креативной мысли.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 28 сентября также посетил фестиваль, приняв участие в круглом столе «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития». Там собрались авторы уникальных культурных проектов со всей России, чтобы рассказать, как их проекты повлияли на жизнь и экономику городов. Эксперты сошлись во мнении, что наличие культурного центра любого формата меняет мышление жителей, открывает им новые возможности и дает возможность по-новому взглянуть на свой город.

– Современные проекты должны быть своеобразным профессиональным лифтом, чтобы давать возможность участникам развиваться в личностной и профессиональном плане, — отметила куратор Центра современного искусства «Заря» (Владивосток) Алиса Багдонайте.

По итогам круглого стола Алексей Дюмин заявил, что регион нуждается в таких мероприятиях:

– Нам необходимо заинтересовать нашу молодежь, предоставить ей все возможности для развития здесь, в Туле. Всё, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и применено на практике. Важно ничего не упустить и всё самое лучшее постараться реализовать. И вот ещё о чём нам необходимо подумать: здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но пока они остаются уделом немногих. Междусобойчик получается. А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для их развития», — прокомментировал губернатор Тульской области.

Директор по особым поручениям в ГК «Ростех» Василий Бровко отметил, что подобные фестивали будут проходить ежегодно. Следующий намечен на весну 2019 года. Тематика его пока не уточняется.

– Формируя концепцию «Октавы», мы, в первую очередь, ставили задачу сохранить производство. Кластер изначально не был классическим девелоперским проектом, ведь Тула является особым городом, мастерской России. В области находится более 150 промышленных предприятий, 13 из которых входят в Госкорпорацию Ростех, которая при разработке проекта отталкивалась именно от особенностей региона. За время работы кластера его посетило уже более 20 тысяч человек. И сегодня на нашей площадке — креативные лидеры, молодёжь, представители промышленности, бизнес-сообщества и власти, и именно «Октава» является для них объединяющей платформой, площадкой для диалога, благодаря которому появляются новые идеи и проекты», — рассказал Василий Бровко.

Подробнее о круглом столе можно прочитать здесь.

Одной из центральных идей фестиваля стала мысль о том, что современный человек должен постоянно продолжать свое обучение. Это не унылая необходимость, а модная тенденция, которая позволяет пополнять свой багаж знаний и нестандартно проводить время. Все это возможно в условиях современные общественные пространства и Туле такие площадки есть – это «Октава», «Барабан», «Типография», которые регулярно проводят не только развлекательные, но и образовательные мероприятия.

Большое количество сессий также было посвящено способам решения городских проблем, брендах, развитии соцсетей и перспективе медиа. Параллельно проходили мастер-классы и состязания по настольному теннису.

В субботу с лекцией о способах достижения поставленных целей выступила генеральный продюсер «Матч ТВ», журналист и общественный деятель Тина Канделаки. Ее выступление, как и ожидалось, стало одним из самых ярких и массовых.

На фестивале также прошли концерты популярных музыкальных групп и артистов: Feduk, «Хлеб», «Аигел», «Комсомольск».

Мероприятие проходило при активной поддержке Госкорпорации Ростех и Правительства Тульской области. Организатор фестиваля — агентство MONSTARS.

Полина Шутова, 10 класс – Я ходила на фестиваль каждый день. Мне понравилось, что привозили классных музыкантов, художественная студия была – два дня с ними рисовала. Очень круто, что это все в разных местах лекции и нацелены они под разную аудиторию. Интересна вам музыка? Вот вам спикер в этой области. Интересуетесь здоровьем? Вот лекция о биохакерстве. Если вы просто любите потусить, вот вам четыре дня бесплатных концертов! Очень здорово, что такое организовывает «Октава». На ее мероприятия я ходила и до этого, следила за анонсами в Инстаграме. Из самых ярких лекций могу отметить, конечно же, Тину Канделаки. Из ее выступления я для себя сделала вывод, что дисциплина – это залог любого успеха. Все время фестиваля я смотрела на то, как с каждым днем все больше и больше людей приходят на него и радовалась: не все так безнадежно и есть люди, и их много, которым все это интересно! Это же здорово!

Татьяна Семенова – Целенаправленно я ходила на концерты. Темы лекций мне были не очень интересны, потому что они в основном гуманитарной направленности, а я учусь на химическом факультете. Мне бы хотелось, чтобы на следующем фестивале были в том числе и лекции по моей специфике. За группу же «Комсомольск» «Октаве» отдельное спасибо. На следующий год была бы я очень рада, если бы пригласили на фестиваль группу «Кружок».

Максим Сухов, 22 года. – Ходил на мероприятия фестиваля с первого дня. Но все подряд не посещал. Конечно, не на все подряд. Тину Канделаки послушал, очень вдохновляющее выступление. Интересно было выступление Степана Казарьяна, Сергея Мудрика. То есть я в основном ходил на все мероприятия, связанные с музыкой. Я сам занимаюсь музыкой – играю на барабанах. Очень рад, что в Тулу привезли таких экспертов, потому что раньше приходилось ездить в другие города на подобные фестивали. Теперь вот «Октава» организовала что-тот подобное. Мне было интересно с первого дня. В этот раз была урбанистическая тема. От следующего фестиваля жду больше музыкальных лекций. Вообще хотелось бы иметь в Туле площадку для музыкантов. Сейчас такого пространства нет.