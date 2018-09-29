Лайфхак от Тины Канделаки: как стать гением

Фото Алексея Пирязева.

Встречу с туляками Тина Канделаки начала с опроса: кто считает себя гением и посредственностью? Руки в обоих случаях подняли единицы. Но что мешает намного большему числу людей относить себя к числу гениев? Именно на этот вопрос и искали ответы участники встречи.

- Хочу привести в пример Ван Гога. Он жил всю жизнь в нищете и его поддерживал только брат. Роль брата была в жизни Ван Гога огромна, потому что каким бы ты ни был гением, нужны деньги, чтобы хотя бы есть. Слава к Ван Гогу пришла только после смерти, брат продал его картины и заработал много денег. Но тогда не было соцсетей. Сегодня инстаграм есть практически у каждого. И такого быть не может, чтобы на протяжении 60 лет его никто не лайкал. Сегодня настало время экономики доверия и экономики креатива. И есть возможность вокруг себя создать креативное пространство, — отметила Тина Канделаки.

По ее мнению, гениев среди сидящих в зале намного больше, чем подняли руки. Но кто в этом виноват?

- Люди делятся на два типа: тех, кто считает, что виноват мир, и тех, кто винит себя. Первым не хватает кортизола, вторым — серотонина. Для того, чтобы стать гением, нужно много работать. Сегодня известно, что Моцарт на самом деле с рождения не был гением. Первое свое произведение он написал только после 20 лет. До этого же за его произведения выдавал свои отец. Для взрослого эти произведения были посредственным, но поскольку авторство приписывалось ребёнку, они, конечно же, вызывали восторг. Но Моцарт много занимался. И в итоге стал гением. Учёные установили, что для того, чтобы достичь гениальности в чем-либо, необходимо заниматься этим на протяжении 10 000 часов. В этом случае успех обеспечен.

Важное правило для того, кто хочет стать гением или креативным лидером — дисциплина.

По мнению Тины Канделаки, без дисциплины в современном мире очень сложно достичь успеха.

- В современном мире нет неталантливых, бездарных людей. За 10 000 часов любая идея или деятельность, которой бы вы ни занимались, кристаллизуется и совершенствуется. Здесь исключительно вопрос самодисциплины. Нужно просто поставить цель и заниматься на протяжении 10 лет тем, в чем вы хотите достичь успеха, ежедневно по 2 часа в день.

Что же часто губит талант в человеке? По мнению Тины Канделаки, это пассивность. Не нужно бояться начинать работать в той или иной сфере деятельности. И для этого вам не нужны продюсеры и другие наставники, кто уже работают в этой сфере. Есть соцсети и там всегда возможно себя реализовать.

Но, занимаясь соцсетями, нужно соблюдать три важных пункта:

Производить уникальный контент о том, что вы делаете каждый день; Заниматься гигиеной соцсетей — следить за тем, на кого вы подписаны и кто подписан на вас, регулярно чистить эти разделы; Ежедневно совершенствовать свой контент.

- Я родилась в то время, когда нужно было долго учиться, а потом упорно добиваться успеха. Сегодня это уже не так. Любой из вас может оказаться на моём месте, потому что мы просто не успеваем за тем потоком информации, который есть вокруг. Мы снимаем и транслируем передачи на ТВ, но параллельно с его просмотром люди сидят в соцсетях, читают различные паблики и сайты. То есть у нас теперь всегда есть риск, что зрители отвлекутся на интересную ссылку и перестанут смотреть телевизор. То есть теперь ТВ — не единственный источник информации.

Тина Канделаки подчеркнула, что достижение любого успеха напрямую зависит от труда.

Это о том, что все в твоих руках. Что любой результат, хороший или плохой — это результат твоего труда.

Предлагаю с сегодняшнего дня начать фиксировать все успехи в дневнике, на листике на холодильнике или как-то ещё.

Это необходимо, чтобы видеть наглядно результаты и иметь возможность понять причины успехов и неудач.

Важный момент в достижении успеха — выходить за пределы зоны комфорта, делать то, что не относится к ежедневным, рутинным делам.

- Как только вы начнете это делать ежедневно, сразу почувствуете себя увереннее. Если не выходить из зоны комфорта, не учиться чему-то новому, то наступит время, когда ваши умения станут никому не нужны. Да, я думаю, что государство, конечно, будет как-то заботиться о таких людях. Но лучше же не находиться в зависимом положении, а значит, нужно постоянно развиваться.

По мнению Тины Канделаки, будущее за постоянным дополнительным образованием.

- Если у вас есть привычка все время чему-то учиться, то вы будете непобедимы, — заключила Тина Канделаки.