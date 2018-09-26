В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

Фото Алексея Пирязева.

Посещение всех лекций, мастер-классов и других мероприятий в рамках фестиваля бесплатное. Условие одно – заранее зарегистрироваться на то или иное событие. На данный момент заявки на участие подали 17 тысяч человек.

Алена Соловьева – В последние дни перед фестивалем программа уточнялась. В итоге в нее добавилось большое количество мероприятий. В числе них фотовыставка муралов и граффити, сделанных на заброшенных зданиях одного из городов Польши. Город схож с Тулой тем, что в нем когда-то было много различных производств. Но в отличие от Тулы, они закрылись и стояли брошенными, а вокруг них собирались различные маргинальные и криминальные компании. Все это было до тех пор, пока стрит-художники не стали разрисовывать стены. Теперь это точка притяжения туристов, в город приезжают много гостей, в том числе специально для того, чтобы увидеть эти граффити. Город получил новое дыхание, ожил и расцвел. В субботу нас ждет насыщенная программа, с лекциями приедут Тина Канделаки, Ани Асланян,– рассказала программный директор фестиваля Алена Соловьева.

– Этот фестиваль – событие уникальное не только для Тулы. За эти пять дней на базе «Октавы» пройдет огромное количество мероприятий, спикерами которых станут эксперты, креативные лидеры и авторы различных успешных проектов со всей России. Нас ждёт много интересных лекций и активной работы,– рассказала директор кластера «Октава» Анна Осипова.

На данный момент проходит вторая лекция фестиваля. Она посвящена перспективам российских технологий на глобальном рынке. Ее спикеры: Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и Олег Мосяж, заместитель генерального директора АНО "Сколково Форум".

Открыл же масштабное образовательное известный москвовед Павел Гнилорыбов, сотрудник Центра Гиляровского при Музее

Москвы и автор самого популярного Telegram-канала про архитектуру «Архитектурные излишества». Он провел лекцию «Новое знание о городе: между лунным календарем и сканвордами».

Доклад «Перспективы в век цифровой экономики». Спикер: Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Доклад «Перспективы российских технологий на глобальном рынке». Спикер: Олег Мосяж, заместитель генерального директора АНО Сколково Форум.