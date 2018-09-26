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В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

Фестиваль продлится на базе творческого индустриального кластера «Октава» с 26 по 30 сентября.

Посещение всех лекций, мастер-классов и других мероприятий в рамках фестиваля бесплатное. Условие одно – заранее зарегистрироваться на то или иное событие. На данный момент заявки на участие подали 17 тысяч человек. 
 

Алена Соловьева

– В последние дни перед фестивалем программа уточнялась. В итоге в нее добавилось большое количество мероприятий. В числе них фотовыставка муралов и граффити, сделанных на заброшенных зданиях одного из городов Польши. Город схож с Тулой тем, что в нем когда-то было много различных производств. Но в отличие от Тулы, они закрылись и стояли брошенными, а вокруг них собирались различные маргинальные и криминальные компании. Все это было до тех пор, пока стрит-художники не стали разрисовывать стены. Теперь это точка притяжения туристов, в город приезжают много гостей, в том числе специально для того, чтобы увидеть эти граффити. Город получил новое дыхание, ожил и расцвел. В субботу нас ждет насыщенная программа, с лекциями приедут Тина Канделаки, Ани Асланян,– рассказала программный директор фестиваля Алена Соловьева.
 
 
– Этот фестиваль – событие уникальное не только для Тулы. За эти пять дней на базе «Октавы» пройдет огромное количество мероприятий, спикерами которых станут эксперты, креативные лидеры и авторы различных успешных проектов со всей России. Нас ждёт много интересных лекций и активной работы,– рассказала директор кластера «Октава» Анна Осипова.
 
 
На данный момент проходит вторая лекция фестиваля. Она посвящена перспективам российских технологий на глобальном рынке. Ее спикеры: Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и Олег Мосяж, заместитель генерального директора АНО "Сколково Форум".
 
 
Открыл же масштабное образовательное известный москвовед Павел Гнилорыбов, сотрудник Центра Гиляровского при Музее
Москвы и автор самого популярного Telegram-канала про архитектуру «Архитектурные излишества». Он провел лекцию «Новое знание о городе: между лунным календарем и сканвордами».
 
 
Доклад «Перспективы в век цифровой экономики». Спикер: Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Доклад «Перспективы российских технологий на глобальном рынке». Спикер: Олег Мосяж, заместитель генерального директора АНО Сколково Форум.

Галерея
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 1
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 2
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 3
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 4
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 5
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 6
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 7
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 8
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 9
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 10
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 11
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 12
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 13
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 14
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 15
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 16
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 17
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 18
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 19
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 20
В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», Фото: 21
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:48 0
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