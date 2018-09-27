город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Идём на Октоберфест в тульские рестораны

Партнерский материал

Идём на Октоберфест в тульские рестораны

Мы собрали в обзор рестораны, в которых можно отдохнуть и весело отметить традиционный осенний фестиваль.

Предлагаем несколько мест в нашем городе, в которых можно отпраздновать немецкий народный праздник и провести отличный вечер в тёплой компании.

 

Башня 18+


Знаменитые закуски в «Башне»: острый миндаль, вяленная говядина и индейка, копчёные свиные уши и сыр чечил.

К Октоберфесту «Башня» приготовила долгожданный подарок себе и своим гостям. Сейчас в ресторане происходит глобальная реконструкция на кухне, которая как раз завершится к концу фестиваля и «Башня» представит обновлённое, современное основное меню.


Маринованный сыр камамбер приготовленный по чешскому рецепту и выдержанный в холоде в течение двух недель.

К празднику в ресторан привезли традиционный немецкий сорт напитка— один из главных символов «Октоберфеста», который непременно стоит попробовать. А мастера «Башни» специально для фестиваля сварили два новых сезонных сорта.

Галерея
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 1
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 2
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 3
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 4
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 5
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 6

Во время «Октоберфеста» в «Башне» будет действовать особое меню с самыми популярными блюдами на гриле и закусками, а сама кухня будет открытой и располагаться на террасе ресторана, так что любой гость может понаблюдать за процессом приготовления блюд.

Ведь главное в «Октоберфесте» — это правильные напитки и еда. А этого в «Башне» всегда достаточно!


Говяжья вырезка и овощи на гриле с базиликовым соусом.

Галерея
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 1
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 2
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 3

Тула, Красноармейский проспект, 14
8 (4872) 70-44-71

ВК

Инстаграм

Фейсбук

 

Cernovar 18+

Добро пожаловать в в атмосферу хлебосольных пражских харчевен в самом центре Тулы!

Теперь, чтобы отпраздновать ежегодный «Октоберфест» не нужно ехать за границу. В уютном ресторане Cernovar вы сможете отведать бархатные ароматные чешские напитки и вкуснейшую национальную еду.

Во время «Октоберфеста» гостям предложат оценить эксклюзивные сорта напитка из Германии, которые варятся только к этому фестивалю. 

Кроме того, здесь можно заказать себе множество вариантов чешских, немецких, английских и бельгийских напитков, выбор которых весьма богат. Приходите отдохнуть, посмотреть спортивные события и просто расслабиться в приятной компании.

И какой же «Октоберфест» без вкусной еды, дополняющей напитки! Cernovar щедро угостит вас отменными блюдами по традиционным рецептам чешской кухни: закуски, холодные и тёплые салаты, первые блюда, горячее из свинины, говядины, баранины, птицы и морепродуктов. Например, можно начать с пивного жареного сыра, затем попробовать салат «Карлова Коруна», ну, а дальше заказать знаменитое печено вепрево колено, ларец из говядины с черносливом, рулетики из сибаса.

Зал ресторана вмещает порядка 80 человек.

Здесь удобно отдыхать большими дружескими компаниями — за столик могут поместиться до 20 человек.

Оцените вкусы и атмосферу этого «Октоберфеста» в чешском ресторане Cernovar. Приходите, будет вкусно!

Галерея
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 1
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 2
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 3
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 4
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 5
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 6
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 7
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 8
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 9
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 10
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 11
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 12
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 13
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 14
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 15
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 16
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 17
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 18
показать все фотографии

Тула, проспект Ленина, 85
8 (4872) 25-88-57.

cernovar-tula.ru

ВКонтакте

Фейсбук

Инстаграм

Одноклассники

 

Августин (18+)

 

В ресторане-пивоварне «Августин» праздничную неделю OKTOBERFEST 2018 будут отмечать с 1 по 6 октября!

Гостей ресторана ждут вкусные комплименты при заказе от 1000р.

А 6 октября здесь с размахом отметят закрытие фестиваля!

На празднике вас ждёт:

  • Юмор несравненного ведущего Сергея Иванова,
  • Танцы до упаду с искромётной «Джазофренией»,
  • Розыгрыш призов и подарков от «Августина».

Огромный выбор блюд и закусок основного меню, позволит каждому гостю ощутить гастрономическое удовольствие!

Среди фирменных напитков ресторана, изготовленных на собственном производстве, ожидается традиционный фестивальный сорт, и еще несколько новинок, которые уже вошли в известную карту напитков «Августина»!

Уютный семейный ужин или веселье в шумной компании друзей пройдет незабываемо в душевной атмосфере известных на весь мир пабов!

Галерея
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 1
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 2
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 3
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 4
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 5
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 6
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 7
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 8
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 9
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 10
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 11
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 12
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 13
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 14
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 15
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 16
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 17
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 18
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 19
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 20
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 21
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 22
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 23
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 24
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 25
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 26
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 27
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 28
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 29
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 30
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 31
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 32
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 33
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 34
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 35
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 36
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 37
Идём на Октоберфест в тульские рестораны, Фото: 38
показать все фотографии

Тула, улица Жаворонкова, 1А

Заказ столов по телефону: 8 (4872) 31-88-99

augustine-beer.ru

Группа ВКонтакте

вчера, в 13:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
Празднуем Октоберфест в тульских ресторанах
Место
Тула
Прочее
Октоберфест 2018 в Туле
Новогодний корпоратив в ресторане: выбираем куда пойти
Новогодний корпоратив в ресторане: выбираем куда пойти
Идём учиться танцевать!
Идём учиться танцевать!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.