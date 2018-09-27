Идём на Октоберфест в тульские рестораны

Мы собрали в обзор рестораны, в которых можно отдохнуть и весело отметить традиционный осенний фестиваль.

Предлагаем несколько мест в нашем городе, в которых можно отпраздновать немецкий народный праздник и провести отличный вечер в тёплой компании.



Знаменитые закуски в «Башне»: острый миндаль, вяленная говядина и индейка, копчёные свиные уши и сыр чечил.

К Октоберфесту «Башня» приготовила долгожданный подарок себе и своим гостям. Сейчас в ресторане происходит глобальная реконструкция на кухне, которая как раз завершится к концу фестиваля и «Башня» представит обновлённое, современное основное меню.



Маринованный сыр камамбер приготовленный по чешскому рецепту и выдержанный в холоде в течение двух недель.

К празднику в ресторан привезли традиционный немецкий сорт напитка— один из главных символов «Октоберфеста», который непременно стоит попробовать. А мастера «Башни» специально для фестиваля сварили два новых сезонных сорта.

Во время «Октоберфеста» в «Башне» будет действовать особое меню с самыми популярными блюдами на гриле и закусками, а сама кухня будет открытой и располагаться на террасе ресторана, так что любой гость может понаблюдать за процессом приготовления блюд.

Ведь главное в «Октоберфесте» — это правильные напитки и еда. А этого в «Башне» всегда достаточно!



Говяжья вырезка и овощи на гриле с базиликовым соусом.

Тула, Красноармейский проспект, 14

8 (4872) 70-44-71

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Добро пожаловать в в атмосферу хлебосольных пражских харчевен в самом центре Тулы!

Теперь, чтобы отпраздновать ежегодный «Октоберфест» не нужно ехать за границу. В уютном ресторане Cernovar вы сможете отведать бархатные ароматные чешские напитки и вкуснейшую национальную еду.

Во время «Октоберфеста» гостям предложат оценить эксклюзивные сорта напитка из Германии, которые варятся только к этому фестивалю.

Кроме того, здесь можно заказать себе множество вариантов чешских, немецких, английских и бельгийских напитков, выбор которых весьма богат. Приходите отдохнуть, посмотреть спортивные события и просто расслабиться в приятной компании.

И какой же «Октоберфест» без вкусной еды, дополняющей напитки! Cernovar щедро угостит вас отменными блюдами по традиционным рецептам чешской кухни: закуски, холодные и тёплые салаты, первые блюда, горячее из свинины, говядины, баранины, птицы и морепродуктов. Например, можно начать с пивного жареного сыра, затем попробовать салат «Карлова Коруна», ну, а дальше заказать знаменитое печено вепрево колено, ларец из говядины с черносливом, рулетики из сибаса.

Зал ресторана вмещает порядка 80 человек.

Здесь удобно отдыхать большими дружескими компаниями — за столик могут поместиться до 20 человек.

Оцените вкусы и атмосферу этого «Октоберфеста» в чешском ресторане Cernovar. Приходите, будет вкусно!

Тула, проспект Ленина, 85

8 (4872) 25-88-57 .

cernovar-tula.ru

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В ресторане-пивоварне «Августин» праздничную неделю OKTOBERFEST 2018 будут отмечать с 1 по 6 октября!

Гостей ресторана ждут вкусные комплименты при заказе от 1000р.

А 6 октября здесь с размахом отметят закрытие фестиваля!

На празднике вас ждёт:

Юмор несравненного ведущего Сергея Иванова,

Танцы до упаду с искромётной «Джазофренией»,

Розыгрыш призов и подарков от «Августина».

Огромный выбор блюд и закусок основного меню, позволит каждому гостю ощутить гастрономическое удовольствие!

Среди фирменных напитков ресторана, изготовленных на собственном производстве, ожидается традиционный фестивальный сорт, и еще несколько новинок, которые уже вошли в известную карту напитков «Августина»!

Уютный семейный ужин или веселье в шумной компании друзей пройдет незабываемо в душевной атмосфере известных на весь мир пабов!

Тула, улица Жаворонкова, 1А

Заказ столов по телефону: 8 (4872) 31-88-99

augustine-beer.ru

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