Что связывает кофе, стрит-арт, толстовки и крестьянку Аксинью с графом Толстым?

Лев Толстой всегда списке того, с кем и чем у туристов ассоциируется Тула и область. Суровая гениальность принесла писателю всемирную известность и признание миллионов читателей.

9 сентября исполнился 191 год со дня рождения одного из самых знаменитых и популярных как в России, так и в мире русских писателей, Льва Николаевича Толстого.

Он жил и работал в Ясной Поляне, но и в Туле многие места связаны с ним.

Таблички, памятники, стрит-арт, сувениры, улицы и парки его имени. Лев Николаевич бывал в Тульском губернском правлении, в Доме дворянского собрании, здании суда, в мужской классической гимназии, в реальном училище, посещал тюрьму, оружейный завод, почту, бойню, земскую управу, привозил крестьянских детей из Ясной Поляны в цирк, бывал в Заречье у цыган, встречал на Московско-Курском вокзале Тургенева и Лескова. Часто упоминал город в своих дневниках и письмах, свой адрес писал так: «Тула. Толстому».

Туляки, кстати, любят изображать портреты Толстого на брошках, капотах машин, в виде граффити на зданиях и заборах, в интерьерных картинах, на блокнотах, открытках и т.д. Его имя и высказывания можно встретить не только в названиях улиц, но и ресторанов, в молодежных пространствах и различных фестивалях.

Ловите 7 ярких фактов из жизни классика:

1. Свое самое популярное свое произведение «Война и мир» Лев Толстой не любил

В январе 1871 года Лев Николаевич направил Фету письмо: «Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану». 6 декабря 1908 года в своем дневнике он также написал: «Люди любят меня за те пустяки - «Война и мир» и т. п., которые им кажутся очень важными». Есть и еще более позднее свидетельство. А летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и благодарность Толстому за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной». Ответ Толстого был таков: «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». Я приписываю значение совсем другим своим книгам».

2. Лев Толстой вовсе не ел мяса, но любил яичницу

В возрасте 50 лет граф полностью отказался от мяса, но не от яиц и молочных продуктов. Он даже мечтал, что настанут времена, когда все люди перестанут есть мясо. Откажутся, как он говорил, «от этого людоедства».

Выпускная яичница, яйца в томате, омлет, пополам сложенный, яичница с шампиньонами, взбитая яичница с укропом, яйца всмятку, суп с омлетом... Софья Андреевна, составляя списки на закупку продуктов, помечала: Льву Николаевичу купить 20 яиц покрупнее, всем остальным – обыкновенные.

3. Шифрованное послание будущей жене Толстого

Когда Лев Толстой женился на Софье Берс, ему было 34 года, а ей только-только исполнилось 18. Вместе они прожили 48 лет, очень счастливых, сложных, порой противоречивых.

На ломберном столе граф написал мелом первые буквы трёх предложений: «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с. В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с в. с. Т». Позже Толстой писал, что именно от этого момента зависела вся его дальнейшая жизнь.

По его замыслу, Софья Андреевна должна была разгадать послание. Если расшифрует текст, значит, она его судьба. И Софья Андреевна поняла, что имел в виду Лев Николаевич: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья. В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой». Она писала, что это было провидение. Кстати, позже этот момент Толстой описал в романе «Анна Каренина». Именно мелом на ломберном столе Константин Левин зашифровал Кити предложение руки и сердца.

А в первую брачную ночь Лев Толстой заставил молодую супругу Софью читать те страницы его дневника, где подробно были описаны его бурные похождения. Там было и о крестьянке Аксинье, которая помогала барину снять напряжение.

Граф раскрыл эти события своей жизни перед юной супругой, чтобы между ними не было каких-либо тайн и недоговоренностей.

4. Конь Льва Толстого похоронен рядом с ним

Толстой любил ездить на коне Делире и просил похоронить его любимого коня неподалеку от его собственной могилы. Это было в точности исполнено.

А еще он хотел вывести свою породу лошадей. Вот как вспоминает об этом дочь писателя, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

«У отца в то время были большие косяки (табуны) лошадей. Он задался целью вывести смешанную породу из маленьких степных лошадей с рослой европейской породой. Он надеялся соединить силу, выносливость и горячность первых с красотой, резвостью и ростом вторых. Был приглашен целый штат табунщиков, объездчиков и конюхов».

5. Толстой покупал березы на гонорар от «Войны и мира»

В 1872 году Толстой решил посадить с левой стороны Прудища березы, а справа – елки. В казенных питомниках саженцев тогда не было, одним из поставщиков посадочного материала служило как раз имение Шатиловых. Представьте, какого труда и сил стоило привезти более 50 тысяч саженцев на подводах за 150 км! Причем покупал граф деревья на собственные деньги – на гонорар от романа «Война и мир». Огромный вклад в это внесла и жена писателя Софья Андреевна – по ночам, карандашом, она переписывала роман шесть раз! За это писатель подарил жене… скромный перстенек.

6. Толстовки – от Толстого!

Блузы-«толстовки», шапочки, халат на гагачьем пуху, кавказские ичиги, медвежья шуба и французское пальто! Одежда в гардеробе великого русского писателя уникальна, а многие вещи отлично сохранились до наших дней. Рассказывает Надежда Переверзева, хранитель мемориального дома Льва Толстого.

Большую часть гардероба Льва Толстого составляли блузы светлых тонов из разных материалов. На рубашках Льва Николаевича, которые впоследствии получили название «толстовки», есть «говорящие» детали. Например, специальный кармашек для карандаша и маленькой записной книжечки. В последние годы жизни Лев Толстой писал дневник, который называл «Дневник для одного себя». Он любил писать карандашиком, который подвешивал через петельку на холщовой нитке.

7. Лев Толстой обожал Шопена и плакал от музыки Бетховена В 1890-е годы, работая над трактатом «Что такое искусство», он высказывал о музыке Бетховена очень негативные суждения, и поверхностные читатели сделали неправильный вывод, что писатель Бетховена не любил. Но на самом деле он его обожал, очень хорошо знал и зачастую именно над его музыкой плакал. Французский писатель, музыкант и корреспондент Толстого Ромен Роллан так писал в своей книге «Жизнь Толстого»: «На самом деле, несмотря на несправедливые нападки на Бетховена, Толстой гораздо глубже чувствует его музыку, чем большинство тех, кто ныне превозносит великого композитора… и, пожалуй, ненависть Толстого была бы приятнее Бетховену, чем любовь теперешних его поклонников».

Кстати, после этого материала наш тест про Толстого будет пройти очень легко.