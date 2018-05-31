Лев Толстой обожал Шопена и плакал над музыкой Бетховена

Лев Николаевич Толстой и его младшая дочь Саша очень любили играть на рояле в четыре руки.

О том, какую музыку слушал великий писатель, сочинял ли он сам, передалось ли его увлечение детям и внукам, рассказывает музыковед, заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

Музыка обладала для Толстого необычайной притягательной силой. «В то время, когда я слушаю музыку, — писал он, — …какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования…»

Его старший сын, Сергей Львович, утверждал, что не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как отец. Музыку писатель не просто любил — степень его вовлеченности и погруженности в нее была максимальной.

В молодости, когда Толстой еще был студентом Казанского университета, у него возникали разные мысли о том, кем быть. Одно время он даже рассматривал для себя возможность стать профессиональным музыкантом. И, возможно, если бы его мать, которая была прекрасной музыкантшей, не умерла так рано, всё могло бы быть иначе в судьбе будущего писателя. Как писал его сын Сергей Львович: «В Казани Л. Н. Толстой стал сам учиться музыке, отчасти самоучкой, отчасти у плохих учителей».

В более поздние годы Лев Николаевич много размышлял о том, почему музыка способна оказывать такое могущественное воздействие на человека. Он задавался вопросом, как это происходит, пытался постичь тайну музыки, и после долгих размышлений в Дневнике 1853 года сформулировал такое определение: «Музыка есть искусство посредством троякого сочетания звуков — в пространстве, времени и силе, воспроизводить в воображении различные состояния души».

Любимейшим композитором Льва Николаевича был Фредерик Шопен — полное собрание его сочинений хранится в «Ясной Поляне».

Ноты Толстой покупал в большом количестве и при каждой возможности. Такой огромной нотной библиотеки, пожалуй, не было ни у одного русского писателя того времени.

Очень любил Толстой музыку Франца Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена.

В 1890-е годы, работая над трактатом «Что такое искусство», он высказывал о музыке Бетховена очень негативные суждения, и поверхностные читатели сделали неправильный вывод, что писатель Бетховена не любил. Но на самом деле он его обожал, очень хорошо знал и зачастую именно над его музыкой плакал. Французский писатель, музыкант и корреспондент Толстого Ромен Роллан так писал в своей книге «Жизнь Толстого»: «На самом деле, несмотря на несправедливые нападки на Бетховена, Толстой гораздо глубже чувствует его музыку, чем большинство тех, кто ныне превозносит великого композитора… и, пожалуй, ненависть Толстого была бы приятнее Бетховену, чем любовь теперешних его поклонников».



Ноты. Й. Гайдн 10 сонат для фортепиано.

Особую любовь писатель испытывал к народным песням. Его старший сын Сергей Львович писал: «Лев Николаевич жил в годы наибольшего распространения русской народной песни. Он с детства слышал, как в Ясной Поляне и других деревнях бабы играли свои песни, слышал народные песни на Волге, в Казанской и Самарской губерниях, у казаков, у солдат и в других местах…».



У него была большая любовь к цыганской музыке. Слушать цыганские хоры, особенно в пору молодости Толстого, было особым удовольствием для любителей. Они пели настоящие русские песни на свой цыганский манер. В Туле был один из лучших цыганских хоров, который по своему профессионализму и популярности не уступал московскому.

Во времена молодости Толстого даже было такое понятие — цыганёрство. Увлекаться цыганской музыкой — значит цыганёрствовать, ездить на выступления цыган, приглашать их к себе в усадьбу.

Как бы сказали сейчас, это было интерактивное действо, когда невозможно было оставаться просто слушателем или зрителем. Человек вовлекался в это искусство.



Музыка звучит на страницах многих произведений Толстого. В некоторых ранних рассказах — «Люцерн», «Альберт» — музыка даже стала основной темой. Впечатления от народных и солдатских песен отражены в «Отрочестве», «Севастопольских рассказах», в повести «Казаки». Цыганская музыка звучит в повести «Два гусара» и в драме «Живой труп». В романе «Война и мир» герои поют, играют на арфе, фортепиано, гитаре, балалайке. Свою любимую героиню Наташу Ростову Толстой характеризует часто именно через музыкальные эпизоды — вспомним сцену русской пляски в гостях у дядюшки, описание первого бала, посещения оперного спектакля.



Лев Толстой с крестьянскими детьми.

В романе «Война и мир» в семье Ростовых молодёжь поёт квартет «Ключ», это произведение всегда звучало в семье Толстых. Его авторство приписывают Моцарту. Лев Николаевич разучивал ее и с крестьянскими детьми в яснополянской школе.



В 1889 году Толстой окончил повесть «Крейцерова соната», главным героем которой становится музыка Бетховена. Знаменитый пианист Александр Гольденвейзер вспоминал: «Я много играл Льву Николаевичу фортепианных и скрипичных сонат Бетховена, и никогда не было, чтобы он не радовался этой музыке. Некоторые произведения вызывали его восторг. Помню, однажды, после исполнения «Крейцеровой сонаты», он сказал: «Я не вижу в этой сонате того, что я приписал ей в своей повести».

Многие русские композиторы очень ценили Толстого, общались с ним, часто переписывались.

Ноты. Й. Гайдн 10 сонат для фортепиано.

Пианист-виртуоз Николай Рубинштейн в Московской консерватории познакомил Толстого с Петром Ильичом Чайковским. Однажды музыканты консерватории специально для Толстого собрались и сыграли музыку Чайковского. Толстой был потрясен. «Может быть, никогда в жизни я не был так польщён и тронут в моем авторском самолюбии, — вспоминал Чайковский, — как когда Лев Толстой, слушая анданте моего квартета и, сидя рядом со мной, — залился слезами». Когда Чайковский внезапно умер, Толстой был потрясен. У него было ощущение, что он с ним не договорил о чём-то очень важном.

Лев Николаевич любил не только слушать музыку, он прекрасно играл на фортепиано, хорошо читал ноты «с листа». За роялем он буквально забывал о времени. «Проснулся рано, пошел во флигель и целый день опять не видел, как провел за фортепиано», — писал граф.

Прежде чем садиться писать крупные произведения, работать над ними, Толстой часто искал вдохновение в музыке. Он садился за фортепиано и импровизировал в такт своим мыслям.

Но зато когда он погружался в литературное творчество, здесь уже музыке не было места. Он не мог слушать ее фоном — он относился к ней очень глубинно.



Сергей Львович Толстой, старший сын писателя.

В доме Толстых часто устраивали семейные концерты — и в Ясной Поляне, и в Москве, в Хамовниках. По субботам в летнее время всех домашних и гостей Ясной Поляны ждал музыкальный вечер. Сергей Львович писал: «А по вечерам мы делали музыку». Именно делали, а не играли. Ведь в слове «игра» есть что-то несерьезное, развлекательное. Для Толстых же музыка никогда не была просто развлечением.



Летом 1895 года, когда композитор Сергей Иванович Танеев гостил в Ясной Поляне, он записал в своём дневнике: «Обнаружилось, что Л. Н. сочиняет. Я просил его сыграть его сочинения, но он колеблется». Оказывается, в студенческие годы, в Казани, Толстой дружил с братьями Зыбиными. Ипполит Афанасьевич и Кирилл Афанасьевич были дальними родственниками Толстого и хорошими музыкантами, а Кирилл даже сочинял музыку. С одним из братьев Зыбиных Толстой сочинил вальс, который впоследствии частенько играл в домашнем кругу. Тем не менее, Толстой сомневался в своём авторстве. Однажды во время одного из музыкальных вечеров в Ясной Поляне в 1906 году Толстой сыграл этот вальс по просьбе А. Б. Гольденвейзера , который тут же и записал его нотами. То же сделал и С. И. Танеев , находясь в соседней комнате. Таким образом, вальс фа-мажор Толстого дошел до потомков.



Лев Толстой и Ванда Ландовска у клавесина.

Известно, что в поздние годы жизни Лев Николаевич разлюбил посещать публичные концерты. Музыку он любил все так же, но вот выезжать в концертные залы отказывался. А тем временем и в Туле, и в Москве бывали концерты очень высокого уровня. Толстой был настолько уважаемым и знаменитым человеком, что многие музыканты стали ездить к нему! Например, величайший пианист Антон Рубинштейн, певец Федор Шаляпин…

Пианистка Ванда Ландовска приезжала к нему под Рождество из Польши играть на клавесине. Причем со своим инструментом!



Софья Андреевна разделяла любовь мужа к музыке. Она была неплохой пианисткой, но в более поздние годы не считала себя ровней Льву Николаевичу. Супруги часто играли в четыре руки. Укладываясь спать, их дети слышали, как родители допоздна играли на рояле симфонии Гайдна и Моцарта.



Софья Андреевна Толстая, жена писателя.

Великолепной музыкантшей была сестра писателя, Мария Николаевна. Когда он с ней музицировал, то очень волновался и даже в шутку снимал сапог с ноги, говоря, что так ему удобней играть.

Все дети Толстого любили музыку и играли на музыкальных инструментах. Но профессионально свою жизнь с ней связал старший сын Сергей Львович, он стал композитором, музыкальным этнографом, с 1926 по 1930 год был профессором Московской консерватории. В 1922 году его приняли в Союз композиторов.



Невероятно одарен музыкально был Михаил Львович Толстой. Сочинённый им романс «Мы вышли в сад» на слова его жены был в репертуаре у многих певцов того времени, в том числе у Вари Паниной, которая считалась королевой романса. Михаил Толстой играл на фортепиано, балалайке, гитаре, скрипке. Он был способен освоить практически любой музыкальный инструмент самостоятельно. Однажды в доме Толстого в Хамовниках пел Шаляпин. Лев Николаевич попросил его исполнить русскую народную песню. Шаляпин решил спеть «Ноченьку», но молодой тогда пианист Александр Гольденвейзер не решился аккомпанировать ему без нот. Тогда за рояль сел Михаил Львович и прекрасно справился с этой задачей.



Внучка писателя Вера Ильинична Толстая обладала великолепным голосом, низким, бархатным. В 1920-е годы она оказалась в эмиграции в Париже без средств к существованию, и спасло её певческое искусство. Она стала известной певицей, выступала под псевдонимом Вера Толь.

Много позднее, уже в Америке, песни и романсы в её исполнении были записаны на диск-гигант. Эта редкая пластинка есть в музее, там можно услышать и голос младшей дочери Толстого, Александры Львовны.

Музыка в Доме Толстого звучит и сейчас. Уже пятое лето подряд музей-усадьба «Ясная Поляна» предлагает своим гостям эксклюзивную программу «Музыка в доме Толстых». На этих вечерах звучит мемориальный беккеровский рояль, за которым играл писатель. Возрождается та удивительная атмосфера яснополянских музыкальных вечеров, которая была при жизни Льва Николаевича.

Зал Дома Льва Толстого. Рояль фирмы Беккер.

В зале — 22 гостя. Все они находятся очень близко к музыкантам, здесь нет сценического пространства. Музыканты тоже чувствуют эту особую атмосферу. Попадая на музыкальный вечер в зал второго этажа в Доме Толстого, люди меняются на глазах. И слушатели, и артисты отмечают: тебя охватывает ощущение, что Толстой здесь — вот вольтеровское кресло, в котором он всегда сидит, слушая музыку, — просто он ненадолго куда-то вышел.

Ближайший музыкальный вечер состоится 2 июня. Гостей ждет программа «Музыка романа «Семейное счастие». Это уникальное произведение, единственное у Толстого, написанное от лица женщины. Основная сюжетная линия проходит на фоне музыки — Моцарта и Бетховена. В этот день великолепный пианист Павел Нерсесьян сыграет «Фантазию» и сонату Моцарта до минор, а также «Лунную сонату» Бетховена.

Толстой на протяжении всей жизни искал ответ на вопрос, что такое музыка.

В повести «Детство» он писал, что музыка — это воспоминание о том, чего никогда не было, в поздние годы он нашёл потрясающее по точности и ёмкости определение музыки как стено­граммы чувств.

Однажды — это было уже в последний год его жизни — Толстой долго слушал Шопена в исполнении Александра Гольденвейзера.

Валентин Булгаков, его секретарь, сохранил для нас такие слова великого писателя: «Я должен сказать, что вся эта цивилизация — пусть она исчезнет к чертовой матери, но — музыку жалко!»

Фотографии предоставлены музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».