Целый мир в одном устройстве: какие возможности скрывает твой смартфон

Возможно, вы не используете ваш гаджет на все 100%. Проверьте!

Ежедневно смартфонами пользуется свыше 5 миллиардов человек в мире. Только вдумайтесь: каждую секунду они совершают триллионы звонков и отправляют не меньшее количество сообщений!

К маленькому очень умному помощнику в кармане привыкли многие, но не все используют его многочисленные возможности. Порой владельцы ограничиваются лишь фото, видео, сидят в социальных сетях и изредка читают новости.

А ведь смартфон — технологически сложное устройство, которое имеет намного больше возможностей.

Специально для вас мы нашли неочевидные, но очень полезные функции гаджетов. Кстати, опрос в нашей редакции показал, что даже владельцы продвинутых смартфонов нашли повод узнать новое и удивиться.

Итак, поехали!

1 Не секрет, что смартфон способен заменить чуть ли не весь офис, вплоть до ассистента. Но мало кто знает, что в приложении «Заметки» на iPhone есть сканер документов. Чтобы им воспользоваться, создайте новую заметку и нажмите пиктограмму «+» над клавиатурой.

В открывшемся меню выберите «Отсканировать документы» и приступайте к сканированию. Камера автоматически определит границы документа, но при этом вы сможете отрегулировать их точность и вручную.

Что же касается Android-смартфонов, то они могут сканировать документы через приложение Google Drive. Для этого зайдите в приложение, щелкните на меню и выберите функцию «Добавить новый» — откроется окно, где можно будет нажать на кнопку и запустить сканирование документа.

2

Еще одна полезная и необходимая в работе мелочь — калькулятор. Пользователи айфонов сталкиваются с определенной проблемой: в приложении отсутствует кнопка для отмены ввода последней напечатанной цифры.

Но все же возможность внести изменения предусмотрена. Просто проведите пальцем влево или вправо по строке с суммой — независимо от направления свайпа удалится последняя введенная цифра.

3

Современный смартфон позволяет быстро переключаться между задачами. Например, если дважды нажать кнопку многозадачности — «квадратик» на панели навигации, то вы сможете переключиться между двумя последними приложениями.

На смартфонах с ОС Android 9 функция разделения экрана активируется с помощью жестов: сделайте свайп до самого края, выберите одну из программ в открывшемся окне, нажмите кнопку Split Screen и запустите второе приложение — оно отобразится в нижней части экрана.

Кстати, в более свежих версиях Android пользователям стало доступно клонирование программ. То есть вы устанавливаете копию уже существующего приложения на устройстве, но с измененными именем пакета и подписью. При этом оригинал программы и клон функционируют одновременно и независимо друг от друга, что особенно актуально для социальных сетей и мессенджеров.

Так что, используя функции клонирования и разделения экрана, вы сможете общаться сразу в двух аккаунтах — рабочем и личном. Уведомления будут приходить отдельно для каждого приложения, так что не запутаетесь.

4

Чтение части текста из уведомлений на экране — очень удобная функция, которая позволяет быстро найти важное сообщение среди множества и ответить на него. Однако, при всем ее удобстве страдает конфиденциальность.

Если есть необходимость в защите информации — найдите в настройках пункт «Уведомления» (название может отличаться в зависимости от операционной системы и модели телефона) и настройте видимость и стиль уведомлений так, как вам будет удобно.

Кстати, еще немного о секретах: iPhone дает возможность отправить сообщение с эффектом невидимых чернил. Благодаря этой опции текст будет скрыт, и никто, кроме получателя, не сможет его прочитать.

Для отправки «секретного» сообщения нужно несколько секунд удерживать кнопку «отправить». В открывшемся меню выберите вкладку «Облачко» и опцию «Невидимые чернила», а после возвращайтесь в меню и смело отправляйте зашифрованный текст или изображение.

5

Мобильная и компьютерная версии браузера Chrome/Safari обмениваются данными, если у вас включена синхронизация. Помимо сохраненных паролей, они передают информацию о последних открытых вкладках на разных устройствах.

Если, например, у вас на ноутбуке был открыт текст, который вы не дочитали, то сделать это можно на смартфоне. Нажмите на пункт «Недавние вкладки», а затем пролистайте вниз открывшееся меню, где сгруппированы вкладки по названию устройств. Выбирайте нужную и дочитывайте информацию.

6

На гаджетах доступно управление виртуальным курсором, который можно активировать, чуть задержав палец на экране. Курсор позволит сделать точный переход к определенному месту в тексте или слову, чтобы удалить его или исправить ошибку/опечатку.

Особенно удобно использовать эту функцию на клавиатуре iPhone — удерживайте пробел, а затем проведите пальцем по экрану, чтобы переместить курсор.

Если же просто дважды «тапнуть» по пробелу, то система автоматически поставит точку в конце предложения и пробел — тоже эффективный жест, который ускоряет работу.

Кстати, быстро внести изменения в набранный текст на айфоне можно и просто встряхнув телефон. На экране появится сообщение, где вы сможете отменить набор слова или же вставить последний фрагмент.

7

Многие смартфоны дают возможность снимать видео в разрешении 4K, а некоторые даже в 8K. Но об этом знают не все пользователи. Например, в iPhone 11 Pro видеозапись начнется в разрешении 1080p со скоростью 60 к/с. Чтобы это изменить, нужно зайти в настройки и выбрать более высокое качество видео и необходимую частоту кадров.

Еще на многих смартфонах в приложении «Камера» есть функция серийной съемки и съемки фото во время записи видео.

В первом случае просто удерживайте кнопку, на которую вы нажимаете для снимка, а во втором — все еще проще — нажмите кнопку фотосъемки. Все снимки будут доступны в фотогалерее.

Там же предусмотрена возможность поиска различных объектов и жанров сделанных вами снимков. Для этого зайдите в приложение, нажмите на лупу и введите, например, запрос «пейзаж» — приложение проанализирует все фотографии и выдаст подборку с изображениями природы.

8 Большинство смартфонов оснащены различными датчиками. Самый используемый из них — сканер отпечатков пальцев. И, если о нем, знает большинство, то о гироскопе и акселерометре слышали немногие, хотя часто ими пользуются.

Эти датчики дополняют друг друга и отслеживают положение телефона в пространстве. А еще — дают доступ к новым возможностям.

Так, гироскоп незаменим для игр и дополненной реальности и дает возможность просматривать фото и видео на 360 градусов.

Акселерометр же помогает вашему смартфону реагировать на жесты и действия — вспомните про трюк с удалением текста во время тряски телефона. Этот же датчик позволяет вам ориентироваться в пространстве и считать шаги. Поэтому забудьте про программы с шагомерами и откройте стандартное приложение.

Например, пользователи айфонов могут воспользоваться программой «Здоровье», где помимо прочего есть функция подсчета этажей- этим могут похвастаться даже не все платные приложения.

На этом польза от акселерометра не заканчивается. Не так давно Google запустил сервис, который может предупредить о землетрясении. Секрет в том, что акселерометр в гаджетах c операционной системой Android, может работать как сейсмограф. Для этого нужно установить приложение Earthquake Network. Оно соберет и проанализирует данные, полученные от датчика, и при необходимости подаст сигнал об опасности.

9

С каждым годом, количество кнопок на устройствах уменьшается — производители гаджетов освобождают место на экране и плавно переходят к управлению жестами.

Например, если одна из программ постоянно отвлекает вас, присылая уведомления, то не торопитесь открывать приложение и искать пункт с настройками. Нажмите на уведомление и дождитесь появления кнопки, которая предоставит доступ к быстрым настройкам.

Еще один полезный жест оценят те, кто часто пользуется картой. Масштабировать ее «щипком» на ходу не очень удобно, особенно, если вторая рука занята. Выход есть: нажмите на карту дважды и быстро проведите пальцем вверх или вниз — масштаб изменится.

10 Телефон — проводник в виртуальный мир. Этот факт мало кого это удивляет. А вот словосочетание «виртуальная SIM-карта» или eSIM все еще звучит немного непривычно, ведь многие из нас до сих пор пользуются micro-SIM или nano-SIM, которые дают возможность быть всегда на связи.

Да и eSIM есть еще не во всех гаджетах. Она представляет собой встроенную в смартфон карту, на которую загружаются данные из интернета. Это удобно, так как экономит время на активацию карты — сделать это можно из дома, а еще позволяет хранить сразу несколько профилей SIM-карт и легко переключаться между ними.

Но самое главное в любой SIM-карте — виртуальной или физической — это тариф, который позволит реализовать весь потенциал смартфона. Например, тарифы #БезПереплат МегаФона включают в себя безлимит в мессенджерах и особую копилку интернет-трафика с несгораемыми гигабайтами и позволяют собеседникам оставаться на связи, даже если баланс стал отрицательным.

«Побочный» эффект тут один — хочется общаться чаще и пользоваться новыми возможностями смартфона. Тем более, что у современных гаджетов их, напомним, огромное множество.