Толстой любил ездить  на Делире и хотел вывести свою породу лошадей

Фотографии предоставлены музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Лошади в Ясной Поляне жили всегда! На них работали, ездили на прогулки, охотились, их принимали в дар. Истории яснополянских лошадей можно встретить во многих произведениях Толстого.

О жизни яснополянской конюшни рассказывает Людмила Куликова, научный сотрудник отдела мемориальной конюшни, которая занимается разработкой конных маршрутов по усадьбе, экскурсий и программ.

Людмила Куликова.

Лошади в Ясной Поляне были всегда, ведь это был единственный транспорт. Яснополянская конюшня построена в начале XIX века дедом писателя — князем Николаем Сергеевичем Волконским. Конюшенный мир входил в жизнь маленького Льва Толстого с детства. В детских воспоминаниях у Льва Николаевича проходит кучер Николай Филиппович, и он пишет о нем с большой нежностью: «Николай Филиппович был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большею частью барские дети, испытывали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом и голос он имел ласковый и звучный».



Конюшня в Ясной Поляне.

Толстой еще маленьким научился ездить верхом. И эта привычка сохранялась у него всю жизнь. Лошади стали героями его произведений, всё, что с ними приключалось, становилось материалом для работы. Лев Николаевич прекрасно знал лошадиную психологию, он досконально изучил их повадки и привычки.



Иван Тургенев рассказывал о задумке Толстым известного рассказа «Холстомер»:

«Однажды мы виделись с ним [Толстым] летом в деревне и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали.

Подо­шли мы к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и между прочим приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался.

Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью. («Исторический вестник», 1890, № 2).



«Вышли на полянку, а на полянке стоит худая, старая, изморенная лошадь, и Толстой обернулся ко мне и спросил: «Тургенев, хочешь я тебе расскажу, что чувствует и думает эта лошадь?..» — и как начал Толстой, то, право, он, кажется, сам превратился в старую клячу, до того наглядно, неумолимо логично, умно, художественно разобрал он всё, что происходило в сознании этой лошади. («Исторический вестник», 1911, № 3).



Лев Толстой верхом. Фото начала 1900-х годов.

Толстой очень много случаев с лошадьми из жизни перенес на страницы своих произведений. Так, «Холстомер» — это реальная история пегого рысака, обладавшего выдающимися качествами, но пострадавшего за свою масть, рассказанная Толстому одним из его друзей. А в поздней повести «Дьявол» описан случай из молодости Софьи Андреевны и Льва Николаевича, когда лошади «заиграли» в упряжке, что было довольно опасно.

Все Толстые относились к лошадям со страстью. Лев Николаевич 18 октября 1885 г. пишет жене: «Чудное утро: с одной стороны лошади рассыпаются по лугу, с другой — стадо идет мимо посадки, с третьей бабы с песнями идут на работу. Вода чистая, лошадь милая, добрая, работа приятная, ну редко я испытывал такое удовольствие».

У старшего брата Толстого, Сергея Николаевича, был конный завод в его имении в Пирогово. Толстой и сам пытался разводить лошадей, одно время у него в табуне было до 4000 голов! Лев Николаевич в 1860—1870-е годы мечтал вывести свою породу для армии. Дело в том, что после крестьянской реформы помещики из центральной России устремились в Поволжье, на черноземы — выращивать пшеницу. А вот писатель пытался вывести здесь новую породу лошадей. Как исходный материал он взял местных башкирских лошадей, очень резвых и неприхотливых, и пытался их скрестить с чистокровной английской верховой.



Вот как вспоминает об этом дочь писателя, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая:

«У отца в то время были большие косяки (табуны) лошадей. Он задался целью вывести смешанную породу из маленьких степных лошадей с рослой европейской породой. Он надеялся соединить силу, выносливость и горячность первых с красотой, резвостью и ростом вторых. Был приглашен целый штат табунщиков, объездчиков и конюхов».



Лев Толстой верхом на Делире. Фото В. Г. Черткова , 1908 г.

Но коневодство требует постоянного присмотра. Толстой бывал в Поволжье наездами, и когда хозяйство начинало слишком уж тянуть к земле, он спешил стряхнуть с себя эти путы. Он быстро чем-то увлекался, загорался, но потом ему это надоедало. Эксперимент с лошадьми ему не удался.



Кентавр. Лето 2017 г.

Количество лошадей в яснополянской конюшне колебалось от 20 до 25. На них работали в садах, в поле, на них охотились, ездили на прогулки. До нас дошли имена тех лошадей: Каширский, Колпик, Зорька, Султан, Воронок, Машка, Стрелка, Казак, Шарик, Барабан… Татьяна Андреевна Кузминская, младшая сестра Софьи Андреевны, пишет о нем: «Усердный старик Барабан». Этот конь всегда наводил порядок в упряжке, если кто-то из лошадей начинал безобразничать. А сама Татьяна Андреевна любила Белогубку — лошадку надежную и безотказную. А описание яснополянской лошади Фру-Фру нашло свое отражение в романе «Анна Каренина».



Кентавр. Лето 2017 г.

«В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником… Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям небезукоризненная… Зад был немного свислый и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широкая, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе… Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была кровь, та кровь, которая сказывается, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми, блестящими, веселыми глазами, расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой.

Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное, энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого…

В последние годы любимым конем Толстого был Делир, которого ему подарила дочь Татьяна. Толстой говорил о нем: «Какая у него рысь, как скачет, — нечего желать лучше лошади!"



Из «Яснополянских записок» Д. Маковицкого:

«Пополудни пять школьников Льва Николаевича с Александрой Львовной катали яйца на террасе. Когда привели лошадь Льву Николаевичу, Коля Орехов попросил Л. Н., тоже катавшего с ними яйца, сняться с ними. Александра Львовна сняла группу. Лев Николаевич верхом, возле Софья Андреевна, пять учеников и я под вязом… Фотография удалась. Особенно хорошо вышел, стоя спокойно, Делир, любимая лошадь Александры Львовны и Л. Н.

Л. Н.: Это мы, три старые животные, вместе умирать собираемся.

- Кто, папа? — спросила Александра Львовна.

- Белка, я и Делир.

- Белка (старая сибирская лайка) — да, а ты и Делир — нет. Вы молодцы. Что же, Делиру 14−16 лет.



Июль 1908 г. Лев Толстой с Делиром. Фотограф К. К. Булла.

Сам писатель ездил верхом до 82 лет, его жена Софья Андреевна — до 62. Ездили в засеку, по окрестностям Ясной Поляны — места красивые! Выезжали через старый лес Чепыж, вправо от дома Толстого, в поля, делали большой круг. Могли поехать и в противоположную сторону — в Ясенки.

Детей Лев Николаевич и Софья Андреевна с раннего детства учили держаться в седле.

На конюшне даже жили ослики и пони, на которых малыши осваивали искусство верховой езды.

Детей учили ездить на неоседланных лошадях. Это было менее опасно — нога не путается в стремени при падении, а еще вырабатывается правильная посадка.

Страстным лошадником стал Илья Львович — по посадке он был практически не отличим от отца — очень красиво держался в седле.

Для дам шили специальные платья «амазонки» с длинным шлейфом, которые позволяли сидеть на лошади с прикрытыми ногами. Конечно, ездить сидя боком было неудобно и ненадежно. Но так было принято. Хотя, конечно, при определенных условиях дамы не обязаны были подчиняться этим правилам. Так, во время Первой мировой войны, Александра Львовна, младшая дочь Толстых, полковник медицинской службы, ездила на лошади по-мужски.

На охоту Толстые всегда ездили с собаками. Пока Лев Николаевич не начал переживать духовный разлад, в Ясной Поляне была очень большая псарня, в которой жили сеттеры, борзые и гончие. Охотились на лис, зайцев, есть в усадьбе участок леса, который до сих пор называют «волкобойня». На охоту ездили и женщины. Особенно любила это дело Татьяна Андреевна Берс-Кузминская, очень живая по натуре, сорванец… Она могла ускакать с мужчинами в лес на целый день и ничуть не устать. Этим качеством писатель наградил свою Наташу Ростову в романе «Война и мир».

Сейчас в яснополянской конюшне 18 лошадей, из них пять пони для детского проката и детской спортивной школы.

В конюшне есть два найденыша — Кентавр и Гуля, у каждого — своя история появления в усадьбе. В 1997 году огороды деревни Ясная Поляна начал разорять какой-то конь. В усадьбу обратились за помощью, и тренеры эту лошадку отловили. Оказалось, что он сбежал из табуна, предназначенного для сдачи на мясо. На тот момент Кентавру, по-домашнему Кеше, было семь лет. С тех пор он так и живет в Ясной…



Юная спортсменка верхом на Гуле.

Еще одну лошадь, Гулю, в 1999 году нашли в лесу спорт­смены. Они поехали покататься на просеку и увидели двух лошадей с сильно избитыми спинами, привязанных к дереву. Кто-то накатался и оставил лошадок умирать. Одна из них осталась жить в яснополянской конюшне.



Все участвуют в экскурсиях и катают гостей усадьбы. Во время экскурсии «Прогулки со Львом Толстым. Ясная Поляна с высоты седла» экскурсовод рассказывает о личности Толстого и сопровождает туристов по тем самым дорогам и тропам, по которым ездил и сам писатель. Шесть километров по самым красивым местам!

Замечательная верховая программа «Пикник у Толстых» рассказывает о Софье Андреевне, о семейных традициях и счастливых годах супружества.

В конце экскурсии — пикник на краю Старого сада, чаепитие из самовара на углях, фото в крестьянских нарядах, игра в волан. Также есть прогулки в экипаже.