Инструкция: как поступить в Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова на заочное отделение
Отвечаем на самые актуальные вопросы.
Инструкция для поступления на заочное обучение
1 сентября вузы распахнули свои двери для студентов. Тульский филиал РЭУ им.
Тульский филиал РЭУ им.
Безусловно, всех сейчас интересует, как будет проходить учеба в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на входе в вуз бесконтактным способом всем измеряют температуру тела, а затем обрабатывают руки антисептиком.
В университете действуем масочный режим. Не нужно забывать и про социальную дистанцию.
В помещениях вуза регулярно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. За соблюдением этих правил строго следит руководство университета. Подробнее с приказом об организации работы Тульского филиала РЭУ им.
Не успели подать документы на очную форму обучения? Не расстраивайтесь! У вас есть возможность поступить на заочку. Заочное обучение — прекрасный вариант, чтобы совместить работу и учебу. Тульский филиал РЭУ им.
1. Выбираем специальность.
Бакалавриат.
Направление «Менеджмент», профиль: «Менеджмент организации».
Кому подойдет профессия? Тем, кто хочет в своей работе реализовывать стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия — работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия.
Срок обучения на заочке — пять лет.
Где сможет работать выпускник:
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
- менеджерами проектов в любой сфере (творчество, спорт, образование и т. д.);
- органы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательская деятельность в сфере межличностных отношений;
- руководящая должность в крупных российских и зарубежных компаниях;
- консалтинговые агентства.
Что будет знать выпускник:
- подходы к грамотной разработке стратегии управления организацией;
- как осуществлять реализацию корпоративной, конкурентной и функциональных стратегий организации;
- методы обеспечение операционной деятельности организации;
- все тонкости организационного проектирования, планирования деятельности организации;
- как сформировать эффективную команду;
- маркетинговые стратегии в ведении собственного дела и управлении предприятием.
Направление «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Кому подойдет профессия? Тем, кто хочет научиться оценивать финансовое состояние компаний. Выпускники обладают знаниями для работы на финансовых рынках в качестве профессиональных участников, трейдеров, руководителей структурных звеньев биржевого и небиржевого рынков.
Срок обучения на заочке — пять лет.
Где сможет работать выпускник:
- государственные органы федерального и муниципального управления,
- министерство финансов,
- органы федерального казначейства,
- отделы экономического планирования, финансового учета, внутреннего контроля крупных фирм и банков,
- валютно-финансовые, страховые и кредитные учреждения,
- международные аудиторские компании.
Что будет знать выпускник:
- фундаментальные основы функционирования финансов в современной экономике,
- механизмы функционирования финансовых рынков,
- модели управления финансами на микро- и макроуровне,
- подходы к планированию, контролю и оценке устойчивости и результативности финансов компаний,
- способы интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности.
Магистратура.
Направление «Экономика». Профиль «Экономика коммерческой организации».
Кому подойдет профессия? Тем, кто хочет освоить необходимые для составления экономических разделов планы расчетов, методы и методику анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), анализа финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, концепции экономической безопасности, безубыточности, деловой активности и рентабельности хозяйствующего субъекта.
Сроки обучения на заочке — 2,5 года.
Где сможет работать выпускник:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы предприятий и организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
- органы государственной власти (Министерство промышленности и торговли, Торгово-промышленная палата и др.),
- руководящая должность в крупных российских и зарубежных компаниях.
Что будет знать выпускник:
- основы экономических и правовых знаний в различных сферах деятельности,
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
- экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
- действующую нормативно-правовую базу и необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
- современные технические средства и информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач.
2. Сроки подачи документов
Сроки подачи документов:
- на программы бакалавриата по внутренним вступительным испытаниям — до 18 сентября 2020 г.,
- на программы магистратуры — до 16 сентября 2020 г.
3. Как подать документы
- дистанционно в электронной форме через Личный кабинет абитуриента на сайте университета,
- лично по адресу: Тула, пр. Ленина, 53.
4. Где можно получить дополнительную информацию?
На сайте вуза, в группе ВКонтакте либо по телефонам:
Добро пожаловать в большую семью РЭУ!