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Инструкция: как поступить в Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова на заочное отделение
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Инструкция: как поступить в Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова на заочное отделение

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Инструкция для поступления на заочное обучение

 

1 сентября вузы распахнули свои двери для студентов. Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова не стал исключением. Десятки туляков пополнили ряды первокурсников университета. В течение четырех лет ребята будут получать качественное высшее образование по престижным направлениям — экономика и менеджмент. По окончании обучения студенты получат диплом государственного образца г. Москвы.

Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова бережно хранит традиции отечественной высшей школы, в то же время активно развивается, следуя требованиям реальной экономики, современных международных стандартов и передовым тенденциям в сфере образования.

Безусловно, всех сейчас интересует, как будет проходить учеба в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на входе в вуз бесконтактным способом всем измеряют температуру тела, а затем обрабатывают руки антисептиком. 

В университете действуем масочный режим. Не нужно забывать и про социальную дистанцию.

В помещениях вуза регулярно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. За соблюдением этих правил строго следит руководство университета. Подробнее с приказом об организации работы Тульского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова можно ознакомиться здесь.

Не успели подать документы на очную форму обучения? Не расстраивайтесь! У вас есть возможность поступить на заочку. Заочное обучение — прекрасный вариант, чтобы совместить работу и учебу. Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова предлагает получить образование по одним из самых востребованных профессий.

инструкция

1. Выбираем специальность.

Бакалавриат.

Направление «Менеджмент», профиль: «Менеджмент организации».

Кому подойдет профессия? Тем, кто хочет в своей работе реализовывать стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия — работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия.

Срок обучения на заочке — пять лет.

Где сможет работать выпускник:

  • структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
  • менеджерами проектов в любой сфере (творчество, спорт, образование и т. д.);
  • органы государственного и муниципального управления;
  • научно-исследовательская деятельность в сфере межличностных отношений;
  • руководящая должность в крупных российских и зарубежных компаниях;
  • консалтинговые агентства.

Что будет знать выпускник:

  • подходы к грамотной разработке стратегии управления организацией;
  • как осуществлять реализацию корпоративной, конкурентной и функциональных стратегий организации;
  • методы обеспечение операционной деятельности организации;
  • все тонкости организационного проектирования, планирования деятельности организации;
  • как сформировать эффективную команду;
  • маркетинговые стратегии в ведении собственного дела и управлении предприятием.

Направление «Экономика», профиль «Финансы и кредит».

Кому подойдет профессия? Тем, кто хочет научиться оценивать финансовое состояние компаний. Выпускники обладают знаниями для работы на финансовых рынках в качестве профессиональных участников, трейдеров, руководителей структурных звеньев биржевого и небиржевого рынков.

Срок обучения на заочке — пять лет.

Где сможет работать выпускник:

  • государственные органы федерального и муниципального управления,
  • министерство финансов,
  • органы федерального казначейства,
  • отделы экономического планирования, финансового учета, внутреннего контроля крупных фирм и банков,
  • валютно-финансовые, страховые и кредитные учреждения,
  • международные аудиторские компании.

Что будет знать выпускник:

  • фундаментальные основы функционирования финансов в современной экономике,
  • механизмы функционирования финансовых рынков,
  • модели управления финансами на микро- и макроуровне,
  • подходы к планированию, контролю и оценке устойчивости и результативности финансов компаний,
  • способы интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности.

Магистратура.

Направление «Экономика». Профиль «Экономика коммерческой организации».

Кому подойдет профессия? Тем, кто хочет освоить необходимые для составления экономических разделов планы расчетов, методы и методику анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), анализа финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, концепции экономической безопасности, безубыточности, деловой активности и рентабельности хозяйствующего субъекта.

Сроки обучения на заочке — 2,5 года.

Где сможет работать выпускник:

  • экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы предприятий и организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
  • органы государственной власти (Министерство промышленности и торговли, Торгово-промышленная палата и др.),
  • руководящая должность в крупных российских и зарубежных компаниях.

Что будет знать выпускник:

  • основы экономических и правовых знаний в различных сферах деятельности,
  • инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
  • экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
  • действующую нормативно-правовую базу и необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
  • финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств,
  • современные технические средства и информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач.

2. Сроки подачи документов

Сроки подачи документов:

  • на программы бакалавриата по внутренним вступительным испытаниям — до 18 сентября 2020 г.,
  • на программы магистратуры — до 16 сентября 2020 г.

3. Как подать документы

4. Где можно получить дополнительную информацию?

На сайте вуза, в группе ВКонтакте либо по телефонам: 8 (910) 075-75-02, 8 (4872) 36-48-74.

Добро пожаловать в большую семью РЭУ!

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вчера, в 12:18
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