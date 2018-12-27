Тест-драйв Mercedes-Benz C-класс купе: за гранью фантастики

Обновленное купе С-класса от Mercedes-Benz – одна из самых стильных и инновационных автопремьер 2018 года. Какова она на ходу, проверил портал Myslo.

- Пока мы обсудим с вами маршрут тест-драйва, я прогрею автомобиль, - говорит Игорь Поляков, эксперт по продукту дилерского центра «Кардинал». Не вставая с рабочего места, открывает какую-то вкладку на смартфоне, делает пару кликов - и машина, которая в это время стоит позади салона, заведена.

Такое действие, как дистанционный запуск двигателя независимо от расстояния до автомобиля, должно быть, знакомо обладателям дорогих охранных систем.

Но у Mercedes-Benz это лишь одна из десятков возможностей, которые предлагает мобильное приложение Mercedes me connect.

Оно постоянно держит вас на связи с автомобилем. В приложении можно удаленно проверить остаток топлива в баке, давление воздуха в шинах, пробег автомобиля. В него можно добавить другого пользователя и задать круг доступных для него функций, ограничить территорию движения. Система также отслеживает любое внешнее воздействие на автомобиль – например, сразу сообщит о погрузке на эвакуатор.

Но отвлечемся от смартфона: автомобиль уже прогрелся, и пора стартовать, попутно оценивая все тонкости нового купе. Рестайлинговая версия купе С-класса вышла в 2018 году и на сегодняшний день в своем сегменте, пожалуй, не имеет прямых конкурентов.

С первого взгляда – шедевр автомобильного дизайна, роскошное купе со спортивным характером. «И с фантастическими техническими возможностями и уникальным уровнем оснащения», - добавляет Игорь.

Купе не назовешь самым удобным автомобилем для задних пассажиров. Но здесь – огромный дверной проем, через который удобно забираться во второй ряд, и предостаточно места для ног.

Но, конечно, на передних креслах удовольствие от езды невозможно описать словами. Сиденья регулируются, похоже, во всех возможных плоскостях.

Здесь есть 4-точечная поясничная поддержка, регулировка коленной подушки по длине и наклону, кондиционирование сидений, которое охлаждает их в жару.

Автомобиль имеет функцию памяти настроек передних сидений

и зеркал на 3 человек.

Трогаемся. Под капотом бесшумно работает двигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л. с., приятной для владельца при налогообложении и страховании.

Экономичность двигателя тоже очень приятна: реальный расход по результатам нашей поездки по городу и трассе составил 8,7 л на 100 км.

Есть два других варианта двигателя, 180- и 390-сильный, все три идут в паре с 9-ступенчатой АКП. Даже наш, самый «скромный», демонстрирует мощную тягу: по трассе мы уверенно шли на обгон, и по ощущениям, запаса мощности хватило бы и на гораздо более агрессивную езду.

«Автомат» вызвал не меньше восторга: переключение настолько быстрое и плавное, что даже невозможно понять, на какой передаче сейчас едет автомобиль - только индикация на панели приборов держит в курсе. К тому же коробка передач может пропускать отдельные передачи – для быстрых промежуточных ускорений.

Здесь нет привычного рычага или джойстика АКПП: управление режимами находится под рулем справа.

А вот эта «мышка» на центральной консоли предназначена для управления мультимедийной системой (на случай, если вы не любите сенсор).

Так же просто, как и режимами трансмиссии, управлять стояночным тормозом: он электронный, активируется сам при остановке двигателя. И даже не обязательно переводить АКПП в режим «Паркинг»: водителю достаточно заглушить мотор и выйти из автомобиля. На светофорах удобна функция Hold: выжимаем педаль тормоза до упора, отпускаем - тормоза блокируются, и машина уже не откатится назад. Нажатием назад блокировка снимается, и можно продолжать движение.

Камера заднего вида всегда чистая, потому что во время движения вперед она закрыта.

Наш тестовый автомобиль был на заднем приводе, но в линейке купе С-класса есть полноприводные версии. Причем это будет честный, постоянный полный привод, а не подключаемый, и в этом – еще одно конкурентное преимущество обновленной модели.

Система полного привода активирована постоянно, ей не требуется время для срабатывания.

На мокрой дороге, льду, снегу, грязи это помогает легче трогаться с места, быстрее ускоряться и улучшает устойчивость автомобиля.

Одна их составляющих концепции купе С-класса – время за рулем должно быть временем отдыха. И это реально так: управление этим автомобилем доставляет невероятное удовольствие и желание ехать на нем бесконечно. Свою роль здесь играет и невероятно удобная посадка, о которой мы рассказывали выше, и плавность и мягкость хода. Но не только это. Удовольствие у каждого свое, поэтому Mercedes-Benz предлагает на выбор 4 режима управления.

В режиме «Комфорт» все настройки работают

на удобство и спокойную езду.

Когда переключаешься на «Спорт» или «Спорт плюс», все реакции автомобиля становятся острее и резче: любителям скорости и динамики точно понравится. Меняется чувствительность педали газа, рулевого управления, работа полного привода, двигатель и коробка переходят в режим обеспечения максимальной отдачи.

Игорь Поляков, эксперт по продукту ООО «Кардинал», официального дилера «Мерседес-Бенц» - А в режиме «Эко» машина снижает уровень вредных выбросов и, что не менее приятно, бережет каждую каплю топлива. В городе с каждых 100 км можно сэкономить до 1,5 л: много это или мало, каждый решаем сам, но в масштабе года можно сэкономить практически полный бак, что, согласитесь, уже весомо.

Отдыхать за рулем можно, когда автомобиль берет большую часть водительских функций на себя.

В этом плане Mercedes-Benz С-класс купе – практически беспилотник.

Автопилот поддерживает дистанцию и тем самым уменьшает опасность наезда на впереди идущий автомобиль: система реагирует на препятствие быстрее водителя. При необходимости система производит торможение и при возможности снова разгоняет автомобиль до требуемой скорости.

Автомобиль автоматически удерживает полосу движения, реагирует на опасность наезда сзади и подает световые сигналы. Идеально как в городских пробках, так и в дальних путешествиях. Даже по серпантину на этой машине можно не подруливать и не подтормаживать, а любоваться красотами: умные технологии все сделают за вас.

Интеллектуальная система освещения Mercedes-Benz распознает и выделяет препятствия впереди (людей, животных) и предотвращает столкновение. Она считается одной из самых передовых в классе по дальности света, его качеству и гибкости формирования светового пучка в зависимости от внешней освещенности.

Не нужно думать об управлении фарами и даже включать их: они сами подстроятся под обстановку, дадут максимум видимости, не ослепляя при этом встречных и попутных водителей.

В салоне расположение приборов идеально, управление интуитивно понятно. Панель приборов цифровая, опционально доступна их проекция на лобовое стекло.

Мультимедийный дисплей имеет диагональ 26 см

и великолепное разрешение.

Через Apple CarPlay или Android Auto мультимедийную систему автомобиля можно объединить со смартфоном и пользоваться всеми его функциями с помощью сенсора или голосового управления.

Можно набрать сообщение, задать маршрут навигатору,

включить с телефона музыку и т. д.

Музыка здесь – отдельное удовольствие: премиальная акустическая система создает идеальный объемный звук, как на живом концерте.

Обтекаемые элементы отделки плавно переходят один в другой, глубокие сиденья и широкая центральная консоль создают ощущение целостности. Все элегантно, стильно и роскошно. Еще эффектнее салон сделает персонифицированная отделка.

Все элементы интерьера доступны в различных материалах (ткань,

кожа наппа, алькантара, замша и др.) и десятках цветов.

Когда зима такая настоящая, как сейчас, со снегом и морозами, особенно ценна забота Mercedes-Benz о комфорте водителя и пассажиров:

автомобиль оснащается пакетом для стран с холодным климатом.

В нашем тестовом автомобиле подогревается руль, стекла, зеркала, форсунки и бачок омывателя: жидкость в нем разогревается до 80%, поэтому стекло обдается не только водой, но и паром. Это помогает быстро «разморозить» его в случае обледенения, лучше смывать зимние реагенты, а летом – одном движением избавляться от следов насекомых, которые неизбежно появляются на высоких скоростях.

Все автомобили оснащаются более емким аккумулятором,

более мощным стартером, дополнительным утеплением кузова

и усиленным уплотнением дверей и стекол.

Дороги непредсказуемы, но Mercedes-Benz С-класс готов к неожиданностям, гарантируя высокий уровень безопасности. В базовой комплектации у него есть 8 подушек безопасности, радар дистанции и ассистент торможения. Кузов с программируемыми зонами деформации при ударе оберегает пространство салона. В случае аварии приложение Mercedes me connect, о котором мы рассказывали в начале, вызовет экстренную помощь и отправит спецслужбам координаты автомобиля.

Кстати, Mercedes me connect держит связь не только с владельцем, но и с сервисным центром. При достижении определенного пробега приложение оповестит техцентр о необходимости ТО, и вам поступит предложение приехать на сервис. В случае малейшей неисправности система даст сигнал специалистам, они проведут дистанционную диагностику.

В Новый год Mercedes-Benz с удовольствием поддерживает традицию дарить подарки.

В праздничные дни в дилерском центре «Кардинал» покупателей ждут различные бонусы за трейд-ин и финансирование (кредит и лизинг), а также роскошные подарки для уверенности на дорогах – комплект зимней резины и многое другое.

ООО «Кардинал», официальный дилер «Мерседес-Бенц»

Тула, ул. Ликбеза, 3-а.

Тел. (4872) 70-35-35.