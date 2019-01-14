город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Продолжаем голосовать за лучшие стоматологии - 2018

Продолжаем голосовать за лучшие стоматологии - 2018

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие стоматологии в Туле. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые
стоматологии, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара стоматологий, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

28 января мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную»
стоматологию Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше ходить лечить зубы, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 15:54 0
Другие статьи по темам
Событие
Продолжаем голосовать за лучшие стоматологии - 2018
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские стоматологии
Тест-драйв Mercedes-Benz C-класс купе: за гранью фантастики
Тест-драйв Mercedes-Benz C-класс купе: за гранью фантастики
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.