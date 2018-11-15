Тест-драйв Suzuki Vitara: надежность проверена!

Имя Suzuki давно стало синонимом надежности и качества. Мы протестировали кроссовер Suzuki Vitara и выяснили, как он ведет себя в разных дорожных условиях.

Suzuki Vitara представлена на российском рынке с 2015 года. И на момент появления этой модели, и сейчас она была и остается одним из самых доступных по цене кроссоверов. Добавьте к демократичной цене стильную внешность, внедорожный характер, безусловный комфорт и уверенность на дороге — и становится понятно, за что люди любят Vitara.

Интересно, что, по словам сотрудников дилерского центра Suzuki, покупатели Vitara не относятся к одной возрастной группе. Молодые люди ценят в ней динамику. Семьи с детьми — просторный салон, комфорт в путешествиях, возможность не бояться бездорожья. Взрослых состоявшихся людей привлекает проверенная японская надежность, качество, беспроблемная эксплуатация. Ну и немаловажный плюс — место сборки:

в отличие от многих марок, Suzuki не собирает свои автомобили в России. Vitara, например, собирается в Венгрии из японских комплектующих.

Мы тестировали эту модель сразу после старта ее продаж в России и остались в восторге. Посмотрим, какие впечатления оставит эта машина спустя 3 года!

Надо сказать, что внешний дизайн за это время не утратил актуальности: на фоне многих других, похожих друг на друга кроссоверов Vitara выглядит куда более харизматично, брутально и дорого.

Внутри — много места, шикарные сиденья с отличной боковой поддержкой, а водительское — с регулировками в широком диапазоне. Прекрасная обзорность дополнена камерой заднего вида, изображение с которой выводится на большой дисплей.

Под капотом — либо атмосферный двигатель объемом 1,6 л, либо более заводной турбированнный 1,4. Мы катались на классическом атмосфернике, и даже он не разочаровал: автомобиль моментально отзывается на нажатие педали газа, резво идет на обгон, не подводит при ускорении на подъеме. Турбированный двигатель доставит еще больше удовольствия любителям быстрой езды.

Цены на бензин и прочие экономические условия все чаще заставляют покупателей машин обращать внимание на расход бензина. Расход, который мы зафиксировали в ходе тест-драйва, — 5,8 л по трассе при скорости 100−120 км/ч и максимум 8 по городу. Даже не поверилось, что так мало, но с бортовым компьютером не поспоришь!

Suzuki Vitara — городской кроссовер, его вряд ли стоит испытывать в непролазных лесах и топях. Но на грунтовой дороге, берегу водоема и в похожих внедорожных условиях его проходимости более чем достаточно. Во-первых, солидный дорожный просвет — 185 мм — позволяет проходить даже значительные неровности за городом, а в городе — не бояться высоких бордюров.

Во-вторых, в полноприводных версиях Vitara оснащена фирменной системой Suzuki Allgrip с 4 режимами — автоматический, снег-грязь, спорт и блокировка. Эту систему называют уникальной: она не просто подключает полный привод и регулирует крутящий момент, но и в каждом режиме корректирует рулевое управление, впрыск топлива и настройки «автомата» (в версиях с АКПП).

Всё это — для того, чтобы машина на любом покрытии была максимально эффективной, а вы не ограничивали свои маршруты пределами асфальтовых дорог.

Надежность — один из тех факторов, которые часто становятся решающими для покупателей Suzuki. Японское качество давно стало брендом, а автомобили Suzuki так же давно считаются «неубиваемыми». Что касается Vitara, ее кузов сделан из высокопрочных сталей первой обработки (не из вторсырья) и оцинкован с двух сторон: даже под сколами металл не ржавеет годами.

Двигатель цепной, что избавляет от регулярной замены ремня и исключает риск его обрыва. Гарантия стандартная — гарантия 3 года или 100 000 пробега, но она распространяется на всё. Хотя, как говорят технические специалисты Suzuki, владельцев кроме как на ТО в сервисе не увидишь: доля обращений по гарантии составляет мизерные 2%.

Suzuki Vitara не разочарует покупателя даже в начальной своей комплектации: оснащение весьма достойное! Всё включено: аудиосистема, кондиционер, кнопки управления на руле, 7 подушек безопасности (5 звезд в европейских тестах — это вам не шутки!), подогрев сидений и зеркал, громкая связь через Bluetooth.

В следующих версиях доступны парктроники, камера заднего вида, датчики света и дождя, светодиодная оптика, бесключевой доступ, запуск с кнопки и многое другое, включая даже такие «изыски», как сдвижная панорамная крыша!

У японцев всегда всё продумано и нет неважных мелочей. Вот, казалось бы, ерунда — батарейка в дистанционном ключе-брелке, но если она сядет, что делать? Искать магазин и покупать новые аккумуляторы? Или эвакуатор вызывать? В Suzuki Vitara даже этот «неважный» момент продуман: в брелке есть «физический» ключ, которым можно вручную открыть дверь. А сам брелок достаточно на несколько секунд поднести к кнопке запуска двигателя: он мгновенно получит импульсную подзарядку, достаточную для того, чтобы информация с него была считана и двигатель завелся.

Suzuki Vitara — один из редких кроссоверов, которые радуют демократичной ценой. Пока его еще можно купить по цене меньше миллиона — за 999 000 рублей.

В ноябре на Vitara действуют скидки: выгода 80 000 руб. по трейд-ин и 40 000 по программе Suzuki Finance.

Ближайший «родственник» Vitara — Suzuki SX4: технически машины практически идентичны. Но если «конек» «Витары» — надежность, уверенность, практичность, проходимость, то у SX4 к этим преимуществам добавляется яркая внешность. Это машина для тех, кто любит быть не как все и ловить на себе взгляды.

Эффект усиливает эксклюзивный декор от дизайнеров Suzuki — оклейка с 3D-изображением, которую можно заказать на SX4 в любой комплектации, в независимости от мотора, коробки и типа привода.

Компактность SX4 — не более чем иллюзия: даже по сравнению с Vitara это автомобиль длиннее и шире. Это полноценный кроссовер, с высоким клиренсом, передним или полным приводом, качественной отделкой салона со вставками из мягкого пластика, отличной шумоизоляцией.

За счет более длинной колесной базы автомобиль демонстрирует прекрасную плавность хода. И оснащение богатое уже с первой комплектации: в любой версии есть круиз-контроль, центральный подлокотник, зеркала и ручки в цвет кузова.

Сейчас при покупке SX4 можно хорошо сэкономить — получить скидку 100 000 за трейд-ин и 40 000 выгоды по программе Suzuki Finance*. Акция действует до 30 ноября.

Официальный дилер сузуки — автосалон «Виста»

Тула, Павшинский мост, 2, тел. 25−05−05.

*Выгода достигается за счет снижения официальным дилером Suzuki стоимости а/м, приобретаемого за счет кредита Suzuki Finance. Валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 150 тыс. до 5 млн. рублей. Процентная ставка при первоначальном взносе от 20% и сроке от 12 до 84 месяцев — 14,9% годовых. Кредит предоставляется банком ВТБ (ПАО), ген. лиц. Банка России № 1000.