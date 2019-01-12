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Подкаминская, Безрук, Панкратов-Черный: о новом сериале, любви и тортиках

Фото телеканала «Супер».

Подкаминская, Безрук, Панкратов-Черный: о новом сериале, любви и тортиках

Myslo побывал на съемочной площадке и пообщался с актерами.

В 2019 году на телеканале «Супер» стартует новый комедийный телесериал о непростых буднях домохозяйки за тридцать — «ИП Пирогова».

Главная героиня драмити (смесь драмы и комедии — прим. авт.) — очаровательная домохозяйка Вера Пирогова. Свою жизнь она посвятила семье и созданию вкуснейших тортов. Но весь ее, казалось бы, спокойный и размеренный мир катится под откос, когда Вера узнает про измену мужа, да еще и с ее близкой подругой Майей, живущей по соседству.

Но вместо того, чтобы впасть в депрессию, Вера решает начать жизнь с чистого листа. И первым шагом в этом направлении становится открытие собственного дела — домашней кондитерской. Как оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой сТОРТап, решить проблемы дочери-подростка и заодно наладить личную жизнь.

Myslo побывал на съемочной площадке и пообщался с актерами.

Роль новоиспеченной бизнес-вумен исполняет звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская:

Елена Подкаминская

— Образ новой героини привлек меня, прежде всего, своей почти полной противоположностью образу моей былой Виктории Сергеевны. Одно только то, что Вера — счастливая домохозяйка и в качестве хобби печет тортики — говорит о многом. Вообще, можно по-разному смотреть на Веру: она создает дома все самое вкусное и красивое. Лично для меня это прямо противоположные качества: из-за плотного съемочного графика я практически не бываю дома и не успеваю готовить. Вообще я бы не смогла быть только мамой, женой и домохозяйкой. Мне постоянно нужно куда-то двигаться, что-то делать и стараться совмещать карьеру и семью.

К счастью, в жизни я не испытывала таких трудностей в отношениях с мужчинами, как Вера. Я верю в женскую дружбу, в мою жизнь приходят только очень хорошие интересные люди.

Если бы я оказалась на месте героини, я бы точно не смогла простить мужу измену. Для меня это однозначно предательство. Я, как и Вера, в любой стрессовой ситуации не готова раскисать, мне обязательно надо действовать. В общем-то об этом вся наша история.

Роль роковой красотки, отправившей счастливую семейную жизнь главной героини под откос, исполняет Галя Безрук:

Галя Безрук

— Образ моей героини, Майи, от пилотной серии до непосредственно съемок пережил просто разительные изменения: изначально Майя была скромной учительницей французского. Этакая Катя Пушкарева — невзрачная, в очках и практически без макияжа. Но продюсеры возмутились: «Как мог главный герой увлечься такой серой мышью и уйти от жены ради нее?» И решили сделать Майю более сексуальной. Она раскрепощенная, наслаждается моментом, свои чувства не драматизирует и довольно легко отпускает ситуацию. Однако, наблюдая за семейной идиллией соседей, она завидует счастью Веры и хочет того же.

По сценарию мы с Леной конкурентки, но на самом деле мы прекрасно общаемся: у нас обеих маленькие дочери и нам всегда есть, что обсудить.

Лично я не могу себе представить, что муж будет мне изменять, тем более с моей близкой подругой. Я верю в женскую дружбу, у меня есть подруги, с которыми мы дружим уже больше 25 лет. Могу сказать, что нет никого ближе и никого, в ком я была бы более уверена.

Еще одним участником новой истории станет первая школьная любовь Веры Пироговой. Эту роль сыграет победитель шоу «Голод», звезда фильмов «Училка», «Тетя Маша» и «Пока бьется сердце» Александр Константинов.

На съемочной площадке нового сериала собрался блестящий актерский состав — Александр Панкратов-Чёрный, Данила Дунаев, Ксения Теплова, Василина Юсковец, Елена Валюшкина и др.

Александр Панкратов-Черный

— Я играю роль отца главной героини — в прошлом инженера, в лихих 90-х лишившегося работы и начавшего заниматься частным извозом. Теперь же он пенсионер, глава семейства, но при всех своих хулиганских выходках он добрый человек, любит свою внучку и помогает своей дочери развозить торты по заказам. При всей его суете, он понимает, что одинок, но он никогда не лезет в отношения дочери и зятя. По сюжету, у него есть симпатия. У сериала очень хороший актерский состав, много молодежи, все относятся друг к другу с пониманием и уважением, что особенно ценно.

Режиссер нового сериала — Антон Маслов, прославившийся такими теленовеллами как «Крыша мира», «Отель Элеон» и «Фитнес».

Галерея
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 1
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 2
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 3
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 4
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 5
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 6
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 7
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 8
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 9
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 10
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 11
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 12
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 13
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 14
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 15
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 16
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 17
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 18
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 19
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 20
Любовь и тортики: В 2019 году на экраны выйдет новый сериал «ИП Пирогова», Фото: 21
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 10:01 +1
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