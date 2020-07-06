Семь мест в Тульской области для отдыха у воды с палатками

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Подсказки для тех, кому надоел пыльный душный город.

В начале купального сезона мы уже публиковали «15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области». Конечно, их гораздо больше! В каждом районе области есть свои «потаенные» места, куда знают дорогу местные и о которых не особо распространяются — чтобы «не затоптали». Но мы кое-что нашли для вас.

Впереди еще много жарких дней. Природа средней полосы России прекрасна, причем в любую погоду. И единственно, что может остановить вас на пути к отдыху — размытые дождем проселочные дороги. Не пугает? Тогда в путь!

На красавицу Оку

Разлившаяся после обильных дождей Ока, наконец, вошла в свои берега. Опять доступны пляжи Бунырево и Егнышeвки в Алексинском районе, в Поленово Заокского района.

Прекрасно расположиться с палатками можно прямо на песчаной окской косе напротив Тарусы.

Плюсы — вдали от населенных пунктов (Таруса через реку — не считается), сосновый бор (в сосновых лесах мало комаров), большой песчаный пляж. Если надоест ленивый пляжный отдых, можно на лодке сплавать в Тарусу, посмотреть на город великих дачников.

Минус — около несколько километров придется ехать по лесной дороге (поворот налево сразу за Страхово).

Еще одно замечательное место на Оке — в районе поселка Дугна. Правда, это уже Калужская область, но мы предлагаем считать место своим ;) История поселка и Дугнинского железного завода тесно связана с именем тульского купца Никиты Демидова и тульского кузнеца Демида Антуфьева.

Тут звенящая тишина, полноводная река, много мест, где можно поставить палатку с видом на реку и без опаски оставить машину возле понтонного моста.

Он, можно сказать, местный аттракцион для автолюбителей.

Как и извилистая довольно крутая проселочная дорога на противоположном от поселка берегу.

Есть отличные места на Оке в другой стороне — в Суворовском районе, село Доброе, неподалеку от Свято-Покровского Добринского мужского монастыря (он же Лихвинский Покровский Добрый монастырь), ныне восстановленого и действующего.

От монастыря с высокого берега Оки открываются потрясающие виды: ощущения, что никакой цивилизации вокруг — до горизонта не видно ни ЛЭП, ни дорог, ни населенных пунктов.

Но с палатками лучше располагаться не под стенами монастыря, а чуть выше по течению.

Дорога до монастыря — новый прекрасный асфальт, а к реке проехать можно через поле на выезде из села Доброе (к монастырю — направо, к реке — налево). Кстати, в селе Доброе есть источник серебряной воды. Чай из нее ну очень вкусный.

Озера Суворовского района

Их называют еще Голубыми. Это целая система водоемов, возникших на месте старых песчаных и глиняных карьеров общей площадью около гектара.

В меру благоустроенным можно назвать озеро Солянка — карьер на выезде из Суворова, бывшая зона отдыха загородного клуба «Владимир». Сейчас клуб закрыт, и коронавирус тут ни при чем, просто владельцы рассорились и закрыли бизнес.

Но озеро, пляж и остатки инфраструктуры сохранились. Вода в озере действительно как в море — и цветом и плотностью, плавать легко.

Вокруг озера березки в огромном количестве и немного сосен.

Преимущества места — доехать можно в любую погоду, это фактически пригород, на пляже бывает многолюдно, а чуть дальше в березняке можно расположиться с палатками.

Недалеко от деревни Березово есть озеро Луна, возможно названо так за почти лунный пейзаж — в глубоком кратере неземного цвета вода. Правда, в этом году Луна обмелела.

Склоны карьера — песок розового, золотистого и белого цвета. Но передвигаться по склонам нужно осторожно — песок, как снег в горах, может обрушиться лавиной, не выберешься.

Березовские карьеры — это несколько озер разного размера, можно выбрать озерцо поуютнее.

В самом селе Березова есть святой источник Святых бессребреников Космы и Дамиана. Говорят, вода там лечебно-волшебная.

Если хотите лесной тиши, то лучшего места, чем озеро Штаны не найти (выезд из Суворова по ул. Садовой, потом поворот на Безово).

Правда, дорога к нему — настоящее испытание для машины (лучше полный привод и высокий клиренс), бездорожье по полю — около 2 км.

В выходные Штаны оккупируют суворовцы, вокруг озера в сосновом бору многолюдно как в центральном парке. Но даже если вам не хватит места поставить палатку, стоит сюда приехать, чтобы сделать замечательные фото лесного оазиса.

Еще отличные места — в лесном массиве перед Суворовом в деревне Платово. Одно из многочисленных озер видно с дороги. Но мы советуем углубиться в лес.

Озеро в Гамово

Так называемый Гамовский пруд в Киреевском районе Тульской области на самом деле находится ближе к населенному пункту Красный Яр, а не к Гамово. Но тем не менее, его называют именно Гамовским.

Это запруженная речка Сежка со множеством ответвлений и небольших прудов вокруг.

Есть официальный пляж со спасательной вышкой и одной кабинкой-переодевалкой. Представляет из себя унылое зрелище. Там всегда много народу, много машин. Есть немного перемешанного с пылью песочка, основной заход в воду не самый гадкий, но местами дно илистое. Вода чистая.

Есть и другие заходы. Но спрятаться от солнца негде, палатку поставить можно, но уединиться или укрыться от зноя не получится.

Поэтому гамовцы-любители ищут другие места — благо, озеро большое, берега «изрыты» мысами и углублениями: есть куда глазу посмотреть! Проверить, какое место подойдет именно вам можно, пожалуй, только опытным путем. Проходимый автомобиль желателен.

Хотите уединения? Начните движение прямо из поселка Красный Яр или в любом месте после него сверните с трассы на Серебряные ключи направо. Однозначно любая полевая грунтовка приведет вас к берегу.

Можно не доезжая до Красного Яра свернуть на Трещево и Белолипки, а там уже ориентироваться по карте, исходя из клиренса вашего авто. Имейте ввиду: здесь пробраться к берегу сложнее, поля оккупировал «Мираторг» и его черные коровки за колючей проволокой.

От Тулы до места — около 20 км на автомобиле. Дорога разная, до Киреевского района хорошая. Путь начинаем с Епифанского шоссе, на Шатском повороте едем налево. Ходит автобус№ 121 Тула- Серебряные ключи

Здесь ловят рыбу и купаются, а раньше даже фестивали проводили!

Есть места открытые, есть с березками, холмы и ровные уютные бережка. А какие тут закаты и рассветы! И все окрестные луга усеяны полевой земляникой. Грибы тоже водятся. Ну и рыба, само собой, есть.

На главной части водохранилища, прямо у трассы, любители катаются на кайтах — красиво!

Кимовские озера

Они — результат открытого способа добычи бурого угля, Получились живописные карьеры с голубой и прозрачной водой. Озера тянутся вплоть до Кондуков, образуя единую сетку из водяных разливов и ущелий.

Причем карьеров в этом районе гораздо больше, чем в Суворовском. Но дороги, увы, не позволяют до многих добраться.

А мы продолжим обзоры! Делитесь координатами любимых мест в комментариях. Давайте составим народную карту мест отдыха!