Семья тульских врачей Сорокиных: про медицину, коронавирус и любовь

Кто-то считает, что семья врачей — это непростой союз, в котором неизбежная загруженность обоих обязательно скажется на браке.

Ну, а кто-то, напротив, уверен в прочности такого брака, ведь супруги-медики понимают друг друга как никто другой.

Наши герои Екатерина и Никита Сорокины — пример крепкого медицинского союза. Они живут не только заботами семьи, но и профессиональными интересами друг друга. Интервью с Екатериной и Никитой накануне Дня семьи, любви и верности — для читателей Myslo.

Она — заведующая нефрологическим отделением Тульской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-нефролог департамента здравоохранения Тульской области. Он — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Оба молоды, амбициозны, успешны и, главное, — счастливы. В профессии и друг с другом.

— Катя, Никита, расскажите, почему выбрали для себя профессию врача?

Никита: — Я из семьи врачей. У меня с медициной были связаны дедушки, бабушки, мама с папой. Дома всегда была особая атмосфера. Во многом благодаря этому я принял решение пойти по стопам своих родных.

Екатерина: — У меня бабушка врач, терапевт. С детства я слышала разговоры о медицине. Вообще, когда в семье есть медик, это определенный образ жизни для всех (улыбается). Большую часть времени врачи проводят на работе. Пациенты, волнение, ответственность, желание помочь… Наверное, это передалось мне по наследству. Я сразу поняла, что я не экономист, не инженер. А вот помогать людям, заботиться о них — это мое. Кстати, бабушка очень гордилась, когда я выбрала для себя профессию врача.

— Где вы учились?

Екатерина: — Мы с Никитой учились в медицинском институте ТулГУ, там и познакомились на первом курсе. Вместе проучились шесть лет. Потом я уехала на два года в Москву в ординатуру, которую проходила на базе Боткинской больницы. Никита проходил ординатуру в Новомосковске, в хирургии. Через два года вернулась в Тулу, устроилась работать в Тульскую областную больницу. Проработала почти год в качестве терапевта нефрологического отделения, а затем снова в Москву — на базе Сеченовской академии прошла специализацию по нефрологии и гемодиализу. Супруг прошел специализацию по рентгенохирургии в Российской медицинской академии последипломного образования.

Отмечу, что в Тульском медицинском институте дают хорошее образование.

На самом деле, неважно, где ты получаешь образование — в Москве, Питере, Туле… Кто хочет учиться, тот будет учиться везде, в итоге навыки и знания приблизительно у всех одинаковые. Зависит всё только от желания человека и в дальнейшем — от ординатуры, когда занимаешься больше практикой.

— Как вы выбрали свои специализации?

Екатерина: — Нефрологи лечат почки. Заболевания бывают очень тяжелыми: пиелонефриты, гломерулонефриты, поражение почек при системных заболеваниях. Случается, у пациентов отказывают почки, перестают работать в должном объеме, что приводит к определенному образу жизни этих людей — к началу заместительной почечной терапии, то есть гемодиализу. Человек становится зависимым, получает эту процедуру три раза в неделю по 4 часа. Мне очень хочется помогать таким людям, делать их жизнь легче, полноценнее.

Никита: — Рентгенохирургические методы лечения и диагностики — это было что-то новое, чем в Тульской области еще не так широко занимались. Я выбрал перспективное направление в медицине, которое будет развиваться и внедряться во все сферы медицинской деятельности. За этим будущее.

— Сейчас корпуса больницы перепрофилированы под ковидные отделения. Как изменилась ваша работа?

Никита: — Спектр нашей работы изменился полностью. Больница перепрофилирована, ее деятельность направлена на оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Врачи всех специальностей прошли курс переподготовки. Мы оказываем помощь ковидным пациентам плюс занимаемся своей основной деятельностью, если какие-либо заболевания встречаются у пациентов с ковидной инфекцией.

Екатерина: — У таких пациентов никто не отменял ни инфарктов, ни острой почечной патологии и всех других осложнений, которые встречаются в обычной жизни.

Никита: — В Тульскую областную больницу госпитализируются наиболее тяжелые пациенты, у которых не только ковидная инфекция, но и ряд сопутствующих заболеваний.

— Получается, это такая серьезная проверка для врачей?

Никита: — Как и вообще для общества в целом, для всего мира. Сначала было очень тяжело, и физически, и морально, но человек ко всему привыкает. Как говорят, времена не выбирают. Но я убежден, что скоро всё наладится и мы будем заниматься своей основной работой.

— Каким, по-вашему, должен быть современный врач?

Екатерина: — Врачу необходимы такие качества, как доброта, сочувствие, умение жертвовать. На самом деле, жертвовать собой, семьей, своим временем приходится часто: дежурства, тяжелые ситуации на работе, когда не можешь уйти строго по часам… Хорошо, что мы в этом понимаем друг друга.

— Екатерина, Вам предлагали работать в Москве. Почему отказались и вернулись в Тулу?

Екатерина: — В Туле у меня было всё, начиная с Никиты Олеговича (смеется). Всё из-за любви. В Москве я была одна, а по жизни я домашняя девочка. Было страшновато одной в столице, хотя к городу я привыкла быстро.

— Любовь — это прекрасно. Расскажите, как родилась ваша семья.

Никита: — Когда мы поступили в институт, за месяц до 1 сентября мы, студенты, пришли мыть корпус. И тогда я увидел Катю. С тех пор всё было решено (улыбается).

Екатерина: — Я тогда об этом не знала (смеется). Парой мы стали ближе к третьему курсу. Два года, пока учились в ординатуре, были в разлуке. Получается, что познакомились мы в 2005 году, а свадьбу сыграли 25 сентября 2015 года. Через десять лет. В этом году мы отметим деревянную свадьбу.

— Дети у вас есть?

Екатерина: — Сын Георгий, 4 года.

— В больницу играет?

Никита: — Пока больше в машинки, любит что-то строить. Но фонендоскопом ему нравится слушать, причем не игрушки, а маму и папу.

Екатерина: — Я бы хотела, чтобы в будущем он выбрал медицину и наша династия была продолжена.

Никита: — Но пусть сам решает. Я бы хотел, чтобы у него в жизни было всё так, как он сам захочет.

— Ваши пожелания читателям.

Никита: — Не болеть!

Екатерина: — Тем, кто еще не создал семью, создать крепкий союз, а тем, кто уже создал, — сберечь ее до конца дней.

Из досье Myslo

Екатерина Андреевна Сорокина

Родилась 9 декабря 1987 г. в Туле.

Окончила ТулГУ, факультет «Лечебное дело», прошла ординатуру по терапии РМАПО, специализацию по профилю нефрология в академии им. Сеченова.

Семья: муж Никита, сын Георгий.

Любимая книга: В. Каверин «Два капитана».

Любимый фильм: сериал «Диверсанты».

Любимое блюдо: картошка с грибами.



Никита Олегович Сорокин

Родился 13 октября 1987 г. в Сокольниках (Новомосковский район).

Окончил ТулГУ, факультет «Лечебное дело», прошел ординатуру по хирургии в Новомосковской городской клинической больнице, специализацию в РМАПО.

Семья: жена Екатерина, сын Георгий.

Любимая книга: М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Любимый фильм: «Профессионал».

Любимое блюдо: солянка.