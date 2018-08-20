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Романцевские озера в Кондуках получат статус охраняемой природной территории
Фото kamaran.ru

Романцевские озера в Кондуках получат статус охраняемой природной территории

Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Статус охраняемой территории местного значения Романцевские озера (в простонародье — Кондуки) получат до конца 2018 года. Это будет сделано по итогам акции «Вода России» — мероприятиям по уборке водоемов с целью сохранения и восстановления водных объектов.

Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза — одно из самых привлекательных для отдыха мест Тульской области, которое из-за высокой туристической привлекательности страдает от избытка стихийного мусора.

из истории

В Узловском районе Тульской области (деревня Кондуки) в советские времена открытым способом добывали бурый уголь. Впоследствии шахты были затоплены и превратились в живописные карьеры с бирюзовой водой и отвалами отработанной породы, которые теперь возвышаются над озерами. Высота самого большого террикона — около 207 м.

Эти озера входят в пятерку красивейших мест региона.

Посмотрите прекрасное видео о тульских «голубых озерах»:

 

сегодня, в 10:47 +1
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