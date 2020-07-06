Почему не стоит заправлять картриджи для принтера дома или в офисе?

Как уберечься от компьютерных мастеров-мошенников и не рисковать здоровьем при заправке картриджей для принтера? За консультацией мы обратились в сервисный центр HELP.

Когда мы в чем-то не разбираемся, приходится обращаться к специалистам. Если дело касается здоровья – идем к врачам. Но когда речь заходит о заправке картриджей для принтера или ремонте компьютера – это почему-то кажется легкой задачей, которую можно доверить случайному мастеру или сделать это дома/в офисе. Не совершайте таких ошибок – они грозят потерей денег, техники и даже серьезным вредом для вашего здоровья. О мифах, касающихся ремонта оргтехники и заправки картриджей, рассказывает Диана Федорова, менеджер по работе с клиентами сервисного центра HELP.

Миф 1. Заправить картридж для принтера можно в офисе или дома

– Тонер в картриджах для принтеров, МФУ и других устройств токсичен – он содержит соединения тяжелых металлов. При этом его частицы крайне малы: если обычная бытовая пыль имеет размеры 30-80 микрон, то тонер – всего 3-4 микрона. Разница более чем в десятки раз! Пыль задерживается нашим организмом как инородный предмет и удаляется из него со слизью и кашлем. А частички тонера слишком малы, организм не распознает их, и они оседают в легких, на бронхах и не выводятся никогда. Попадая в легкие, микрочастицы тяжелых металлов создают условия для развития хронического бронхита, астмы и даже онкологических заболеваний, что подтвердили исследования в Дортмундском университете.

Вдыхать тонер чрезвычайно опасно!

Страшно и то, что пыль от тонера витает в воздухе несколько дней, ее невозможно убрать проветриванием, влажной уборкой, бытовым пылесосом, она оседает у вас на глазах, коже, во рту и в легких. Помните об этом, когда решаете вызвать мастера для заправки картриджей в офис или на дом!

Кроме опасности для здоровья заправка картриджа в условиях квартиры или офиса не позволяет качественно очистить его от отработанного тонера. Впоследствии это приводит к его просыпанию внутрь устройства, попаданию на внутренние детали и механизмы. Всё это неизбежно сокращает ресурс самого печатающего оборудования и приводит к преждевременному ремонту.

Не стоит заправлять картридж самостоятельно или вызывать мастера «на место». Сдайте картридж на заправку в специализированный сервисный центр – это избавит вас от головной боли в прямом и переносном смысле. Не рискуйте здоровьем!

Как заправляются картриджи в условиях сервисного центра? Картридж полностью разбирается, вычищается весь отработанный тонер, отмываются внутренние ресурсные элементы, проводится их дефектовка. Далее бункер картриджа заполняется новым тонером, соответствующим весом и типом для конкретной модели. Все работы проводятся на специальном оборудовании с мощными вытяжками и двойной фильтрацией воздуха.

Сервисный центр HELP сертифицирован Ростестом на проведение такого вида работ: наличие и качество нашего оборудования проверено специальной комиссией экспертов. По окончании работ по заправке (ремонту) картриджа мы обязательно проводим диагностическую печать для оценки качества, и только когда убедимся, что отпечаток не имеет дефектов и тест сопоставим с эталонным, картридж упаковывается в герметичный пакет и возвращается клиенту.

Заправка картриджей на месте (дома, в офисе) кажется быстрой и удобной. Но с сервисным центром HELP вы получите то же самое удобство, скорость плюс безопасность для вашего здоровья. У нас есть услуга доставки: специалист заберет картриджи, отвезет в сервисный центр на заправку и вернет их обратно.

Если же вы спешите, можно привезти их в HELP самостоятельно и через 15-20 минут получить их заправленными.

Миф 2. Диагностика техники всегда платная

– У некоторых организаций и частных мастеров диагностика оборудования является бесплатной только в случае, если дальнейший ремонт либо обслуживание техники будет проводиться именно у них.

В нашей компании диагностика в условиях сервисного центра бесплатная. Всегда! Для всех!

Независимо от того, заказали ли вы у нас впоследствии ремонт компьютера или принтера или решили от него отказаться, либо ремонт экономически не целесообразен, диагностика не будет стоить вам ничего.

Миф 3. Для ремонта техники проще вызвать мастера по объявлению

– Можно и по объявлению. Но имейте в виду, что в этом случае велик риск некачественной работы, обмана и даже мошенничества. Мы все знаем много случаев, когда мастер по объявлению в телефонном разговоре называет одну цену, а на месте она вырастает в разы, причем работа, которую он выполняет, в действительности стоит гораздо дешевле. Но клиент не видит прайса, не может позвонить в сервисный центр и уточнить стоимость, – звонить просто некуда. Происходит навязывание «ненужных услуг».

Люди по незнанию или от безвыходности отдают большие деньги, и тут их подстерегает вторая опасность: техника снова может сломаться, а обращаться им уже некуда – мастер сменил телефон, перестал работать и т. д. Такие мастера, как правило, не выдают кассовых чеков, дают гарантии только на словах, а иногда могут забрать технику в ремонт и пропасть вместе с ней.

Оргтехника стоит недешево, поэтому не рискуйте понапрасну. Всегда надежнее ремонтировать технику в известном сервисном центре, у которого есть свой офис, сайт, телефоны и хорошая репутация.

Сюда вы всегда можете обратиться по гарантии и решить любые проблемы.

При оплате наших товаров и услуг клиентам обязательно выдаются кассовые чеки с QR-кодом, как того требует законодательство. При сдаче оборудования в сервис выдаются документы, подтверждающие факт сдачи-приемки и дальнейшего ответственного хранения. Если возникли неполадки в гарантийный период, вы всегда можете нам позвонить, и мы решим все проблемы. Если по результатам диагностики выясняется, что ремонт слишком дорог и нецелесообразен, тогда рекомендуем клиенту не восстанавливать данное устройство, а приобрести новое. Мы за честность.

Наша компания стремится к тому, чтобы работа была прозрачной и понятной, поэтому мы всегда возвращаем заказчикам старые детали, которые заменили на новые. Так он видит, что именно пришлось заменить и то, что это действительно было сделано.

Миф 4. За всё надо платить

– Вы удивитесь, но не за всё. У нас в HELP есть практика удаленной помощи клиентам, и она, естественно, бесплатна. Вы можете прислать на наш номер в любой мессенджер фотографию проблемы, которая возникла с вашим принтером или другой оргтехникой. Иногда неисправность можно устранить нажатием нескольких кнопок. Наш специалист подскажет вам, что сделать, и ничего за это, конечно же, не возьмет. Более того, мы выполняем мелкий ремонт в условиях сервисного центра совершено бесплатно, если мастер видит, что неисправность совершенно незначительная (удаление застрявшей бумаги, инородных предметов и т. п.). Многих это удивляет.

Сервисный центр HELP работает с 2007 года. За это время мы завоевали доверие десятков тысяч клиентов: к нам обращаются как юридические лица, так и обычные пользователи оргтехники, также мы являемся поставщиками госконтрактов – нам доверяют органы власти различных уровней. Ремонтируем печатающую технику любого формата и сложности, заправляем картриджи, продаем любые детали и расходники для оргтехники. На всё, что мы делаем и что продаем, предоставляем гарантию. Работаем быстро и качественно – качество подтверждено сертификатом Ростеста, а главное, отзывами наших заказчиков.

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