От идеи до воплощения: как восстанавливают исторический центр Тулы?

Мечта – вернуть Тульскому кремлю былую красоту, а городу набережную – была у туляков всегда. Ну какой нормальный человек не хочет гордиться своей малой родиной?! Старинную крепость со времен ее возведения ни разу масштабно не реставрировали.

Шесть лет назад, 22 марта 2012 года, Владимир Груздев, будучи губернатором Тульской области, заявил в Послании депутатам облдумы, что начинается комплексная реконструкция Тульского кремля. По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Рыбкиной, для него восстановление Тульского кремля было делом чести.

В 2012 году Владимир Груздев начал переговоры с руководством ТОЗа об освобождении правого берега реки Упы, занятого складами завода, – «чтобы открыть ворота кремля с четырех сторон, чтобы кремль жил». Он считал, что «важно утвердить концепцию благоустройства набережной, пройти все стадии согласования проекта. Инвесторы начнут идти тогда, когда у них будет понимание того, что здесь будет».

Сейчас кремль – главная достопримечательность Тулы, он вошел во многие туристские путеводители. Кремль стал новой площадкой для народных праздничных гуляний и новым местом отдыха туляков. Туляки гордятся им и благодарны Груздеву за него.

Правда, некоторые тульские блогеры до сих пор сомневаются – на какие деньги всю эту красоту сделали, нет ли тут какого-нибудь подвоха? Разберемся в деталях, опираясь на открытые официальные источники.

Сколько денег дал Минкульт

Тульский кремль был включен в Федеральную целевую программу «Культура России 2012-2016 гг.». Только за 2012-2014 годы по этой программе Минкульт РФ выделил на Тульский кремль около 665 млн руб. Причем Минкульт РФ сам выступал заказчиком и принимал работы по всем контрактам ремонта и реставрации стен кремля, Успенского собора, а также благоустройства территории.

Полный перечень всех контрактов тут.

Например, в 2012 г. была отреставрирована Одоевская башня. На участке стены от Никитской башни до Ивановских ворот ликвидирована трещина с внутренней стороны стены, восстановлены оголовки зубцов. Был позолочен большой купол и покрыт медью один из малых куполов Успенского собора.

В 2013 году была полностью завершена реставрация стен и башен, заменены покрытия на четырех башнях, получила деревянное шатровое завершение Наугольная башня. Загорелись золотом все купола Успенского собора, а его фасады получили одну из своих исторических окрасок — на серо-голубом фоне белые декоративные элементы. Свой первоначальный облик обрели торговые ряды в северо-западной части кремля.

Сколько денег собрали граждане?

Колокольня Успенского собора кремля была доминантой города. Сам Успенский собор имеет высоту 48 м, а колокольня была 76 м, и ее видели отовсюду. Колокольню разобрали в 1937-м, и город потерял свой главный ориентир. Наверное, поэтому первым шагом возрождения исторического центра Тулы было решение воссоздать колокольню Успенского собора.

– Это было всеобщим решением. Это было предложение от общественности губернатору. И когда специалисты, реставраторы обобщили все данные, то это было единое, коллегиальное мнение – начинать восстанавливать кремль нужно с воссоздания колокольни, – говорит Татьяна Рыбкина.

– Колокольни фактически не было, она не могла быть объектом культурного наследия кремля. Владимир Груздев предложил собрать деньги на колокольню и первым сделал благотворительный взнос в миллион рублей, – вспоминает Виктор Трифонов, депутат Тульской облдумы, экс-советник губернатора области, курировавший вопросы благоустройства Тулы.

Для сбора средств в ноябре 2011 года был создан региональный фонд «Тульский кремль». Учредителем Фонда выступило региональное министерство образования и культуры. В состав правления вошли шесть человек – советник-наставник губернатора Виктор Соколовский (председатель правления), министр образования и культуры Денис Бычков и его зам Татьяна Рыбкина, главный госинспектор по Туле при Минкульте РФ Михаил Шейнин, директор Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Сергей Саливанов (исполнительный директор Фонда с декабря 2012 г), Марина Кузина (в то время директор Тульского музея изобразительных искусств).

Позже его переименовали в региональный фонд возрождения и развития объектов культурного наследия и поддержки населения «Тульский кремль», что более точно отражает деятельность организации, ее социальную направленность.

Отметим, что в Фонд поступали деньги только от благотворителей – частных лиц, общественных и коммерческих организаций, предпринимателей и бизнесменов. И ни копейки из бюджета.

Кстати, в 2012-2013 гг. помимо воссоздания колокольни Успенского собора Фонд реализовывал еще один социальный проект – строительство «под ключ» 50 многофункциональных спортплощадок по программе «Газпром – детям». Они были построены по всей области. На них целевым назначением в фонд поступило 324,5 млн руб.

О расходовании этих средств, а также средств на работы по восстановлению колокольни фонд отчитался в своих отчетах Минюсту тут и тут.

Еще один важный проект, который реализовал Фонд в 2015-2016 годах, касался восстановления усадьбы Мосоловых в поселке Дубна.

Усадьба Мосоловых (Дубна) была жилым домом.

Дом для переселения жильцов из усадьбы Мосоловых (Дубна) построен на средства благотворителей Фонда.

Как говорила Татьяна Рыбкина, «по инициативе губернатора Тульской области Владимира Груздева в Дубенском районе началась работа по возрождению усадьбы Мосоловых. В настоящее время идёт строительство нового жилого дома, куда будут переселены граждане, проживающие в доме Мосоловых». Строительство этого дома финансировалось за счет средств, поступивших от благотворителей на счет Фонда.

Но вернемся к колокольне. В Фонд на восстановление доминанты кремля перечисляли деньги многие коммерческие, общественные организации и рядовые жители Тульской области и других регионов. Даже пенсионеры посылали на доброе дело по 50-70 рублей со своих пенсий!

А молодежь снимала прикольные ролики. Например, вот такой:

Сам губернатор с семьей пожертвовал более 6 млн руб. и всю свою губернаторскую зарплату переводил на счета Фонда.

По заявлению министра культуры и туризма Тульской области Татьяны Рыбкиной, число благотворителей Фонда – 1307. Впрочем, реально эта цифра гораздо больше. Ведь зачастую за одним переводом от той или иной организации стояли все ее сотрудники. И все они – благотворители!

Как сообщал портал правительства Тульской области, на 16.06.2014 на счет фонда «Тульский кремль» целевым назначением – «На воссоздание колокольни Успенского собора Тульского кремля» – поступило 90 млн 068 тыс. 070 рублей.

А всего туляки собрали на свою колокольню за 2012-2015 гг. 99,6 млн руб., в том числе в 2012 году – 15,3 млн руб., в 2013 году – 71,4 млн руб., в 2014 году – 5,9 млн руб., в 2015 году – 7 млн руб. Эти данные можно получить по запросу в Фонд.

Общие затраты на колокольню составили 99,4 млн руб., в том числе на строительство фундамента, колокольни и шпиля пошло 70 млн рублей, 23,7 млн – на приобретение колоколов и часового механизма, а 5 млн – на проектно-сметную документацию.

Заметим, что Фонд «Тульский кремль» продолжает работать. С его бухгалтерским балансом можно ознакомиться тут.

С момента создания Фонд реализовал более 20 проектов. Сейчас в его активе два проекта.

Один также связан с историческим центром Тулы: на улице Металлистов на средства, поступившие на счет Фонда, реставрируют Покровский храмовый комплекс. Реставрация часовни и дома священника уже выполнены, в храме начаты работы по расчистке. При дальнейшем поступлении средств от благотворителей работы будут продолжены.

А теперь – инвесторы!

Алексей Дюмин, сменивший Груздева на посту губернатора Тульской области, заявил о беспрецедентном преобразовании всего исторического центра Тулы. Он привлек лучших архитекторов и урбанистов страны для разработки проекта «Тульская набережная».

Поставил жирную точку в вопросе освобождения берега Упы, занятого складами Тульского оружейного завода. Совсем скоро – к лету 2018 года – вдоль реки будет открыта четвертая стена кремля, которую ранее видели только работники Тульского оружейного завода.

Он волевым решением прекратил споры о том, быть или не быть исторической улице Металлистов пешеходной и нашел инвестора для создания набережной.

Проект «Тульская набережная» Алексей Дюмин обещал воплотить в жизнь летом 2018-го… Ждать осталось совсем недолго.