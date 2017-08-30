Пятницкая или Металлистов?

Проект набережной разбудил давний спор – надо ли возвращать улице Металлистов прежнее название? Давайте попробуем пробежаться по истории и символам обеих улиц. И начнем с дореволюционной – Пятницкой.

Купеческая улица

с фонарями и театром

Свое прежнее название улица получила по имени Пятницких проезжих ворот кремля и, соответственно, Пятницкой башни. А та, в свою очередь, из-за близлежащей Пятницкой церкви.

Северо-западная или Московская башня была примечательна тем, что здесь когда-то располагался склад оружия. Время тоже не прошло для нее бесследно – совсем недавно она еще была в аварийном состоянии, потребовались срочные реставрационные работы. В частности, установили стальной пояс, чтобы башня не раскололась надвое, заменили также кирпичную кладку, укрепили стены и переходы.

На месте церкви во имя Великомученицы Параскевы Пятницы, давшей название улице и башне кремля, сейчас, во дворе, стоит полуразрушенная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.



О былом великолепии напоминают лишь такая же разрушенная людским безразличием часовенка с восстановленным куполом-луковкой и наши надежды, что когда-нибудь эти самые знаковые для улицы здания восстановят. Но кое-что уже восстановили (по крайней мере, фасады):



Начало XX века.



2010 г.



2016 г.

А это - в планах:



Проект.

Кстати, в истории Пятницкой улицы уже был период, когда у нее отбирали это имя.

В конце XVII – начале XVIII веков, как рассказывал тульский краевед Сергей Рассаднев, она была Никольской. Но потом опять стала Пятницкой.

Улица и сейчас сохранила в себе дух прежнего времени, особенно после того, как фасадам многих зданий вернули былой блеск. И днем и ночью здесь было многолюдно.

При царском режиме на небольшой Пятницкой улице были театр купеческого собрания, городское музыкальное общество, столовая Тульского городского попечительства о бедных, гостиный двор, две цирюльни, баня, портерная, питейный дом, трактир, харчевня, многочисленные лавки. Дома – только каменные, да еще почти у каждого перед входом – фонарь, редкость для того времени.

О том, что во все времена здесь селились люди зажиточные, говорит хотя бы тот факт, что еще в мае 1912 года, роя котлован, здесь нашли три тысячи монет времен царствования первых Романовых.

«Торговля производилась в нижних этажах домов и отдельно стоявших зданиях, – описывает облик Пятницкой Рассаднев. – В 1742 году улица была полностью замощена булыжником, все дома строились только каменными».



Улица Пятницкая.

Бык, любитель булок

Расположение объектов купеческой наживы в самом бойком месте города вовсе не гарантировало высочайшего уровня обслуживания.

«На днях в трактире Титова на Пятницкой улице, – писала «Тульская молва» в апреле 1914 года, – двум посетителям были поданы щи, в которых оказалось две мокрицы. Делу дан законный ход. Нужно заметить, что трактир Титова отличается вообще своей нечистоплотностью».

И там же спустя почти четыре месяца: «У нас уже сообщалось об ужасной антисанитарии, царящей в банях на Пятницкой ул. Но осталось «гласом вопиющего в пустыне». Так, вчера, 26 июля, один из служащих губернского земства обнаружил буквально слой в вершок толщины грибов на лавках, на которых садятся и моются посетители. Был позван хозяин и в присутствии десятка свидетелей ему указали на вопиющую антисанитарию. Поднялся целый скандал».



Улица Металлистов, 1928-1935 годы.

Забавное происшествие лета 1913 года также описала «Тульская молва»:

«Исключительный случай имел место третьего дня на Пятницкой улице. По улице шел городской бык, а неподалеку от него держался проводник. Близ Посольской бык свернул с мостовой и направился в магазин Глаголевых, двери которого были открыты. Появление быка в магазине удивило и переполошило присутствующих.

Находившаяся в магазине покупательница, испугавшись огромного быка, бросилась в заднюю комнату магазина. Бык замычал и пошел за покупательницей, свалив по пути несколько коробок с товарами. Перед магазином быстро собралась толпа любопытных. Быка еле выпроводили, что удалось лишь после того, как ему принесли булок. В магазине бык пробыл минут десять.

Сначала он был свиреп и мычал, как будто выражал неудовольствие, а потом, когда были принесены булки, потянулся к ним и охотно покинул магазин».

Казанский храм

Еще одно знаковое для этих мест здание – Казанский храм, венчавший улицу в месте воссоединения с кремлем.

Казанская икона Божией Матери была одна из самых почитаемых в России. Церковь в ее честь была построена в Туле еще в XVII веке вместе с Благовещенским и Крестовоздвиженским храмами, из которых сохранился до наших дней лишь Благовещенский.

Сильно пострадав при пожаре 1834 года, Казанская церковь была разобрана, и на ее месте построили новый храм по проекту архитектора Василия Федосеева. Значительную часть денег для строительства пожертвовал купец II гильдии, потомственный почетный гражданин Степан Иванович Трухин. Освящена церковь была 6 июля 1858 года. В 1868 году построили новую колокольню.



Величественный Казанский храм стоял на месте, где сейчас находится профлицей №4 (Тула, ул. Металлистов, 2-а).



В числе ценностей храма были резная Казанская икона Божией Матери на серебряной доске – дар царя Алексея Михайловича и жены его Марии Ильиничны, сделанный в 1665 году «для рождения и многолетнего здравия сына своего... Симеона», Казанская икона Божией Матери, шитая золотом и серебром по красному атласу.

По преданию, она была собственноручно изготовлена и подарена храму Натальей Кирилловной, второй женой царя Алексея Михайловича, матерью Петра I.



Наталья Кирилловна Нарышкина.

Еще одну Казанскую икону Божией Матери прислал в Тулу митрополит Казанский Маркелл в 1698 году. Имелась также Владимирская икона Божией Матери 1597 года в богатом окладе, изготовленном в 1694 году из золота и серебра, украшенном драгоценными камнями и жемчугом. А также кадило с серебряной крышкой, выполненной в форме церкви. На нем была надпись: «Лето 7170 (1662 г.) великий государь царь и великий князь Алексий Михайлович, всея Руси самодержец пожаловал сие кадило в церковь Пресвятой Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии честнаго ея образа Казанския, на Тулу».

Был в церкви напрестольный крест в чеканном серебряном позолоченном окладе, украшенный самоцветами и жемчугом, с надписью: «7165 (1657 г.) построил благовещенский протопоп, что у Государя на сенях, Лукьян Кириллов, на Туле – в церковь Пресвятыя Богородицы Казанские, что на посаде».

После 1917 года все эти реликвии обрели значение «были».